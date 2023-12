[株式会社ビーマップ]





株式会社ビーマップ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:杉野文則、以下当社)は、西日本鉄道株式会社(本社:福岡市博多区、代表取締役社長:林田 浩一、以下「西鉄」)がBTSやSEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHERなど世界的アーティストが所属するレーベルを擁するエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業HYBEの日本本社であるHYBE JAPAN(ハイブ ジャパン)(所在地:東京都港区、CEO:ハン・ヒョンロック)が主催する「SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY FUKUOKA」プロジェクトとのコラボレーション施策に協力いたしましたことをお知らせいたします。

大人気K-POPグループのSEVENTEENとタイアップした「SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY FUKUOKA NISHITETSU BUS TICKET」と当社が提供するコンテンツプリントサービスこんぷりんのポストカードのセット商品は2023年12月15日(金)からにしてつバスオンラインストア及び福岡市内の一部の窓口にて販売が開始されます。同時に、SEVENTEENの全13名をあしらったフルラッピングバスの運行やオリジナル交通系ICカードnimocaの販売等が実施されます。詳細は特設ページ(https://www.nishitetsu.jp/seventeen.thecity/)をご確認ください。

また、当社は今後も日本の誇るアイドル文化を中心としたキャスティング力を活かし、さらなるプロモーション活動を展開すると同時に、日常生活に欠かせないインフラ事業や流通プロモーションなど幅広い分野の深い知識と経験を活用し、当社のスローガンである「もっと楽しく人を動かす」取り組みを進めてまいります。



■販売内容

【SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY FUKUOKA NISHITETSU BUS TICKET(西鉄バス福岡市内1日フリー乗車券セット)】

西鉄バス福岡市内1日フリー乗車券引換券とステッカー(全13種)とポストカードプリント予約番号付き台紙をセットにして販売します。



※ステッカー及びポストカードはそれぞれ13種類の中からランダムで1種類が届きます。メンバーの指定はできません。

※ポストカードは台紙にセットされた状態で届くものではございません。また、メンバーの指定はできません。印刷対象店舗はこんぷりん特設サイトをご確認ください。(※一部店舗では設置されていない場合がございます。)





■『THE CITY』プロジェクトとは

『THE CITY』は、HYBEが提供するコンサート開催前後に都市のいたるところで様々なイベントを開催し、顧客体験を拡大して提供する「都市型コンサートプレイパーク」です。これまで、2022年4月に行われたBTSの米ラスベガス公演、10月の2030釜山万博誘致祈願コンサートに合わせて行われました。これに加えて2022年10月からはSEVENTEENの日本ドームツアーに合わせて史上最大規模となる「SEVENTEEN BE THE SUN THE CITY」が3都市連続で行われ、大阪・東京・名古屋それぞれの都市を象徴するランドマークや中心地がSEVENTEENのビジュアルやイメージカラーに染まり、大盛況を収めました。今年はそれがさらにパワーアップし、埼玉公演に合わせて同時開催される東京を含めた5都市にて、自ら史上最大規模を更新する形でSEVENTEENの『THE CITY』が再び開催されます。





■SEVENTEENとは



(P)&(C) PLEDIS ENTERTAINMENT



グローバルに活躍する13人組グループSEVENTEEN(S.COUPS, JEONGHAN, JOSHUA, JUN, HOSHI, WONWOO, WOOZI, THE 8, MINGYU, DK, SEUNGKWAN, VERNON, DINO)は、2015年にデビューした13人組グループ。グローバルな活動を通して着実に人気を獲得し、2022年11月・12月には待望の日本ドームツアーを開催。東名阪3都市6公演で合計約27万人を動員し大成功を収めました。ドームツアー前後には東名阪3都市で「SEVENTEEN BE THE SUN THE CITY」を開催。今年はSEVENTEEN史上最大規模のドームツアー「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN」を9月6日、7日(東京ドーム)、11月23日、24日(西武ベルーナドーム)、11月30日、12月2日、3日(バンテリンドーム ナゴヤ)、12月7日、9日、10日(京セラドーム大阪)、12月16日、17日(福岡PayPayドーム)にて開催。それぞれの都市らしさとSEVENTEENの魅力を融合させた様々なイベントを通して、ファンの方々に新しい体験を提供します。



以上。







企業プレスリリース詳細へ (2023/12/07-18:46)