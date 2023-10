[SAJ]

エントリー310作品(応募者総数:1,116名)のうち、32作品(90名)が一次審査へ



「U-22プログラミング・コンテスト」を主催するU-22プログラミング・コンテスト実行委員会は、U-22プログラミング・コンテスト2023において、エントリー310作品(応募者総数:1,116名)のうち、事前審査を通過した32作品を発表しました。







今回選ばれた32作品の中から、一次審査で16作品まで絞り込まれた後、最終審査会において、経済産業大臣賞(副賞:50万円)をはじめとする各賞が決定します。受賞者には実行委員会や協賛企業より提供される副賞のほか、自己研鑽のための様々な特典も用意されています。

11月19日に開催する最終審査会は、会場を新たに、昭和大学上條記念館にて開催を予定しています。制作者本人たちによる白熱したプレゼンテーションの模様は、ニコニコ生放送で配信しますので、ぜひご覧ください。



ID 作品名/制作者名/所属学校名

017 cl-waffe2/小田 悠真/市立札幌大通高等学校

046 Tranear/Leafy/トライデントコンピュータ専門学校

057 OutOfOponnent/かくれんboys/トライデントコンピュータ専門学校

065 TypeGame/濱口 琉良/帝塚山中学校

084 3D Web Builder/中村 旭良/福岡大学

117 Glow Seeker/Glow United/新潟コンピュータ専門学校

136 Hide for Cat - all for the best -/榎本 侑太/苫小牧工業高等専門学校

137 みんメモ/追憶の探求者/HAL大阪

148 BounceBullet/BB Reflection/日本工学院八王子専門学校

156 NOAH'S ARK/ノアーズアーク造船所/日本工学院八王子専門学校

161 Goner In The Town/中橋 遥斗 /電気通信大学

163 世代をつなぐ名刺交換アプリ「SWAP」/メイシーン/鳥羽商船高等専門学校

169 Evolvive/Bobble/河原電子ビジネス専門学校

170 Walking Helper/ぷろんこ株式会社/小山工業高等専門学校

183 関数型のコンパイラ言語Yet/小林 悠太/つくば市立手代木南小学校

185 Ascia/上林 嶺/早稲田大学

187 Ajipack/荒川 奏良/静岡大学

193 Cracker/錦織 大介/宇部フロンティア大学付属香川高等学校

201 Trail Ray Road/ウィリアム財団/日本工学院八王子専門学校

215 VoxelMorphix/山本 煌/京都産業大学付属高等学校

243 数学好きのラクガキパズル/小林 幸ノ心/小平市立小平第二小学校

245 AIシンセサイザー「OneSynth」/真家 彩人/東京大学

248 英文を編み図に変換するソフトウェア/川島 遼/都立多摩科学技術高等学校

250 SWORD ARENA/TKMK/河原電子ビジネス専門学校

255 GoRooM/SUNGCC/専門学校サンテクノカレッジ

260 Beyond The Cave/加藤 光士郎/HAL東京

269 My4comics/田中 魁/鈴鹿工業高等専門学校

272 iitokodori-demo/いいとこどり/日本工学院専門学校

275 Ruins Of Memory/森 浩希/河原電子ビジネス専門学校

276 Etymore/中澤 正樹/東京大学

296 Sekigae.app/梶原 渉磨/大阪府立富田林高等学校

303 Staplver - 新しいバージョン管理のカタチ/町田 渉/愛知工業大学名電高等学校









▼U-22プログラミング・コンテスト2023最終審査会

オンラインプレゼンテーションの様子をニコニコ生放送で配信します!視聴者が選ぶ「視聴者賞」も。次代のITエンジニアの雄姿を最後までご注目ください。



放送予定日:2023年11月19日(日)11:50~19:00(予定)

URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342635793

【各賞】経済産業大臣賞/経済産業省商務情報政策局長賞/スポンサー企業賞/視聴者賞

詳細はU-22プログラミング・コンテスト公式Webサイト参照 https://u22procon.com/



▼ニュースリリース:U-22プログラミング・コンテスト2023 事前審査結果発表!

https://prtimes.jp/a/?f=d13310-139-f3725c4c583b2cc59a0bb1b85036267e.pdf



▼お問合せ

U-22プログラミング・コンテスト運営事務局(一般社団法人ソフトウェア協会内)

〒107-0052 東京都港区赤坂1-3-6 赤坂グレースビル

E-mail:u22-info@saj.or.jp





企業プレスリリース詳細へ (2023/10/01-14:40)