新しいFuture Shock 3.0を搭載し、快適性、軽量性、空力性能がさらに進化



スペシャライズドは、歴史あるエンデュランスロードバイクの最新型であるRoubaix SL8(ルーベ・エスエル・エイト)を2023年9月13日発売した。5グレードとフレームセットをラインアップし、初めてのカーボンロードバイクからロングライドを好むコアライダーまで、幅広い選択肢を提供する。





ライドを自由に解き放つ







スペシャライズドは、20年前にエンデュランスロードというカテゴリーを創り出し、人とマシンの最適な関係が優れたパフォーマンスを生み出すことを提唱しました。今回新登場のRoubaix SL8はFuture Shock 3.0を搭載。今までにないほど軽く、速く、スムースで、走りに自信をもたらします。Roubaixの快適性は、ライダーのあらゆる不安を払拭し、路面を気にせずルートを選び、あなたのライドを自由に解き放ちます。



エンデュランスジオメトリーを先駆けて開発







Roubaixのエンデュランスジオメトリーは、ライダーをバイクにただ乗せるのではなく、一体感の高いポジションを作ります。そのため、手、腕、肩の圧迫が軽減され、どんな道も安心して走れます。それでいて、山岳ルートの曲がりくねった下りを切り裂くように攻められます。この実証済みのパフォーマンスはそのままに、太いタイヤを履いたときにつま先のクリアランスを確保できるよう、フロントセンターを数ミリ延長しました。



よりスムースに、速く、そして安全に







フロントの新しいFuture Shock 3.0とリアのAfterShock テクノロジーにより、荒れた路面を走行したときの衝撃を同クラスの他社製バイクとの比較で53%より多く吸収します。したがって、疲労の蓄積を抑えながら、道路の上を浮かぶように自信を持って快適に進み続けられるのです。しかも機敏で、高い横剛性によってパワーを確実に路面に伝えつつ、バイクを精確に操作できます。さらに、最大38c/40mmのタイヤクリアランスが今まで以上に荒れた路面をスムースに感じさせ、未舗装路さえも走れてしまうので、より多方面へのライドを安全に楽しめるようになります。しかも、肩と首の圧迫や、手と腰への負担を減らせます。



Future Shock 3.0







Future Shockはステムとヘッドチューブの間に配され、ホイールが段差とぶつかった瞬間にフォークを介して身体に伝わる力を相殺する方向に動きます。ハンドルバーで感じられる衝突や振動は大幅に減りますが、バイクのフロント側の剛性は保たれるため、シャープなライン選びを邪魔しません。新型Roubaixとともに登場するFuture Shock 3.0は、個々のライダーに特化したチューニングが容易になり、走行時のポジションに関わらず、ステアラーの軸上でスムースに20mm動いて衝撃を吸収します。従来のフォークのように、衝撃を受けると後方へしなり、減速を招くことはありません。スムースさは、やはり実際に速さに直結するのです。



AfterShock テクノロジー







フロントのFuture Shockには、前後バランスの取れた走りを実現し、ライダーを完全に路面振動から切り離すパートナーがバイクのリア側に必要です。その役目を担うのがPave シートポストとドロップド・クランプデザイン。これらが一つとなり、AfterShock テクノロジーを形作っています。Pave シートポストは、路面からの突き上げで動いたリアアクスルと反対の後方へしなるよう、カーボンレイアップを配置。この動きがサドルに伝わる衝撃を軽減させます。しかし、その際に減速が生じることはなく、バイクのリア側の剛性を高く保つため、漕いだ力をダイレクトかつ効率的に路面に伝えられます。



Roubaix史上、最軽量かつ最もエアロ







エンデュランスロードでありながら卓越した空力性能、優れたレスポンスと軽量性を兼ね揃えるRoubaix SL8。バイクの先端形状を改良して風の流れを最適化し、空気抵抗を4ワット削減。フォークやダウンチューブの形状を見直し、シートステーを風に当たらないようさらに低く配置しました。また、世界最軽量の市販バイクであるAethosから学んだことを活かし、新型Roubaixではレイアップを最適化して、フレーム重量を50g以上削減しました。形状による負荷の伝わり方をより深く理解するにつれ、多くの剛性レイヤーが不要に。ダウンチューブ自体の形状や、ダウンチューブとヘッドチューブやシートチューブとの接合部から、材料を大幅に取り除けました。また、シートチューブ周辺とボトムブラケット周辺の重量を削減し、FACT 12rカーボン(最高品質のカーボンブレンド)を用いて、さらなる軽量化とライドクオリティーの向上も実現しています。その結果、サイズ56cmのS-Works Roubaixの完成車重量は、箱から出した状態で7.3kgとなり、またも同クラス最軽量の立ち位置を確固たるものにしました。



「初出場のパリ~ルーベはサスペンションなしで走りましたが、レース後1週間、指が腫れていたのを覚えています。今はFuture Shockがあるので、石畳の上を走っていることを忘れるほど。それでいて、漕いだ力がペダルに伝わっていくのを体感できます。」

ペテル・サガン - ロード世界選手権3回制覇、2018年パリ~ルーベ優勝



Roubaix誕生20周年







レースに向けたTarmacがスペシャライズド初のフルカーボンバイクだと思われがちですが、実は違います。Roubaixの発案は今から20年以上も前。スペシャライズドのデザイナーであるロドニー・ハインズが、ロングライドに対応し、荒れた路面をスムースに感じさせるロードバイクを想像したことから生まれました。彼をはじめとしたクリエイターたちは、今や多くのブランドが真似をするエンデュランスジオメトリーのパイオニアです。長めのヘッドチューブとゆとりあるジオメトリーで手や肩にかかる負荷をサドルに振り分け、より快適で持続させやすいポジションを実現。これは当時、まったく新しいポジションでした。



カーボンバイクの目標が「どれだけ固く作れるか」であった時代に、Roubaixの開発チームは異なる目標を掲げていました。それは、効率的でなくてはならないが、快適でなければ意味がないというもの。新型Roubaixはシートステーとチェーンステーをさらに伸ばして、安定感のある乗り心地を生み、荒れた路面をスムースに走れるようにしています。



「Smoother is Faster(スムースさ=速さ)」は、Roubaixの長年にわたる代名詞。高周波振動を減衰させるZertz インサートや太いタイヤを履けるようにする広めのタイヤクリアランスなど、カーボン製Roubaixが登場して以来、イノベーションを次々に導入してスムースな乗り心地を追求してきました。







製品詳細





URL:https://www.specialized.com/jp/ja/roubaix



商品名:S-Works Roubaix SL8

価格:¥1,738,000 (税込)

サイズ:44、49、52、54、56、58

カラー:1色



SMOKE/BLACK PEARL



商品名:S-Works Roubaix SL8 Frameset

価格:¥737,000 (税込)

サイズ:44、49、52、54、56、58

カラー:1色



METALLIC WHITE SAGE/INK/WHITE SAGE



商品名:Roubaix SL8 Expert

価格:¥770,000 (税込)

サイズ:44、49、52、54、56、58

カラー:2色



CARBON/LIQUID SILVER



DOVE GREY/CHAMELEON LAPIS



商品名:Roubaix SL8 Comp

価格:¥495,000 (税込)

サイズ:44、49、52、54、56、58

カラー:2色



METTALIC DEEP LAKE/WHITE SAGE METALLIC



RED GHOST PEARL OVER DUNE WHITE/METALLIC OBSIDIAN



商品名:Roubaix SL8 Sport 105

価格:¥385,000 (税込)

サイズ:44、49、52、54、56、58

カラー:3色



BIRCH/WHITE MOUNTAINS/ABALONE



METALLIC OBSIDIAN/BIRCH



METALLIC SAPPHIRE/BLUE ONYX



商品名:Roubaix SL8

価格:¥297,000 (税込)

サイズ:44、49、52、54、56、58

カラー:2色



MORNING MIST/SMOKE



RUSTED RED/OBSIDIAN



スペシャライズドについて







アメリカのカルフォルニア州に本社を置くスポーツ自転車ブランド。

「Pedal the Planet Forward (ペダルを回して地球を前に進めよう)」を存在意義に掲げ、サイクリングを通して人々の健康や生活の質を向上させるとともに、環境や社会問題の改善を目指しています。



スペシャライズドは、より速く走りたいというライダーのニーズに応えるため、2013年には業界で初めて自社内に自転車専用の風洞実験施設Win Tunnel(ウィントンネル)を建設し、エアロダイナミクスを追求。ツール・ド・フランスなどのワールドツアーで勝利を量産するトップチームにバイクをはじめとする機材を提供しています。



特に『S-WORKS(エス・ワークス)』と呼ばれるハイエンドモデルは、プロフェッショナルが実際に使用する最高グレードの製品を意味し、多くの本格的なアマチュアライダーにも支持されています。

技術革新への飽くなき挑戦の姿勢は、「Innovate or Die(革新を、さもなくば死を)」という行動指針にも表れています。



またトップアスリート向けだけではなく世界各国で一般ユーザー向けの幅広いラインアップを展開し、マウンテンバイクやロードバイク、クロスバイク、キッズバイク、e-Bikeなど、トッププロライダーが乗るバイクと同じ技術を活かしたモデルを販売しています。



