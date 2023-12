[株式会社パイン・クリエイト]

【niko and ... × ごリラックス】のブランドコラボシリーズから、サウナには欠かせない、あのアイテムが数量限定で発売中。



『サウナの世界を日常に』をコンセプトに、身も心もととのえるサウナブランド『ごリラックス』とniko and ...(ニコアンド)がコラボ!今しか買えないオリジナルアート。よーく見るとアートモチーフはあのメニュー?!









niko and ...(ニコアンド)とごリラックスの出会い

もはや、ブームの域を超えて、生活の一部となりつつあるサウナ。

まだまだ一部のメディアで「サ活」や「ととのう」のワードが、フォーカスされていた時代に

業界の展示会にて両ブランドが出会いました。

これから流行るであろう【サウナ】を通じて、生活にゆとりと癒しを広めたいという

両ブランドの目指すところが一致。サウナハット・マットだけでなく

バッグやタオル類などサウナ関連商品を幅広くチョイス。

それをキッカケに、niko and ...がプロデュースする野外フェスティバル「UNI9UE PARK’23(ユニークパーク‘23)」へのイベント参加へ。



安心感のある優しいゴリラのまもるさんアートと、

サウナが組み合わさった【ごリラックス】は、男女問わず大好評。

さらに、サウナを生活に取り入れてもらう事を目指し、今回のブランドコラボが実現しました。





ゴリラのまもるさんが持っているのはniko and ...でお馴染みのあのパン!

今回のコラボでniko and ...オリジナルのサウナデザインを実現させるために使ったモチーフは

「niko and ... COFFEE(ニコアンド コーヒー)」で販売されている人気のコッペパンサンド『ニコパン』

サウナでととのった後のまもるさんがニコパンを食べるところをイメージ。







セレクトされたのはサウナに欠かせない!セット持ちで欲しくなる2アイテム◎

ごリラックスシリーズ売上げNo.1。しっとり手触りが気持ちいい~!

コラボアイテムでもよくチョイスされる、今治産タオル素材で作られた大好評のサウナハット。

サウナの熱が直接、頭にあたるのを防ぎ髪や頭皮を乾燥からまもる。





もうひとつは、発売後約1ヶ月で完売した、PVCポーチ付きの「パタッとサ活マット」

透明ポーチがついて、コンパクトに折りたためるサウナマット。

洗濯いらずでそのまま洗えて、お手軽に使えるマットです。

*ポーチにはネームスペースも有ります(笑)何を書くかはアナタ次第。



限定のコラボグッズはniko and ... の全国の10店舗と

公式WEBストア .st(ドットエスティ)にて大好評発売中です。



niko and ...について

niko and ... は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。

実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/nikoand_official/





ごリラックスについてはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000087.000006467.html



サウナ・温浴施設様とのコラボまたはライセンシー様を募集中です。

ごリラックスとコラボで施設のオリジナル商品を作りたい方はパイン・クリエイトの公式HPの

お問い合わせフォームからご連絡くださいませ。ととのいムーブメントを一緒に広げませんか!

https://www.pine-create.jp/contact/



株式会社パイン・クリエイトは「雑貨で笑顔を創造する。」をコンセプトに、日々の生活を便利に楽しくできるような商品を開発しお届けしています。



【会社概要】

会社名:株式会社パイン・クリエイト

所在地:〒542-0081

大阪市中央区南船場4丁目11番20号 G-TERRACE心斎橋6F

代表者:松井 良行

設立: 2007年12月

URL:https://www.pine-create.jp/contact/

事業内容: 自社オリジナルの生活・インテリア雑貨の企画デザイン・製造及び輸出入・販売・ODM/OEM商品の企画デザイン・製造及び輸出入・販売



【お問い合わせ先】

株式会社パイン・クリエイト

TEL:06-6224-0686 FAX:06-6224-0687(平日 9:00~18:00)

MAIL : info@pine-create.jp



