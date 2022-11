[株式会社ユナイテッドアローズ]

“ファッションを楽しむこと”を肯定する「WE ARE FASHION」をテーマに11月23日(水祝)より店頭施策やSNSキャンペーンがスタート



株式会社ユナイテッドアローズ(所在地:東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員 CEO:松崎 善則)は、今年のホリデーにファッションを装う楽しさを改めて感じてもらいたいという想いを込めたテーマ「WE ARE FASHION。わたしたちは裸では生きられない。」のもと、11月23日(水祝)~12月25日(日)の期間限定で、特別な企画を展開します。







「UA HOLIDAYS 2022」では、主力ブランド「UNITED ARROWS/ユナイテッドアローズ、以下UA」、「BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS/ビューティ&ユース ユナイテッドアローズ、以下BY」、「UNITED ARROWS green label relaxing/ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング 、以下GLR」など当社が展開するブランド、レーベルから選りすぐりの商品を集結させた特別なコレクションの公開や、抽選でギフトが当たるキャンペーン、店舗イベントを展開します。さらにキービジュアルには、初共演となる内田兄妹を起用し、それぞれのファッション観やホリデーの過ごし方に迫ったインタビューを公開。ホリデーシーズンを彩る様々な企画をぜひお楽しみください。







UA HOLIDAYS 2022概要



特設サイト:https://store.united-arrows.co.jp/s/all/focuson/gift/holidays/

期間 :2022年11月23日(水祝)~12月25日(日)

企画内容 :

1. COLLECTION:当社が展開するブランド、レーベルの商品を集めた特別なカタログ公開

2. MY HOLIDAY, MY FAVORITES:今話題の6人のホリデーコーディネートの紹介

3. EVENT:ご来店いただいたお客様向けの店舗イベント

4. CAMPAIGN:抽選でギフトが当たるキャンペーン



内田兄妹へのインタビュー



-兄妹初共演はいかがでしたか?

伽羅さん:家族で撮影したことはあるのですが、兄のUTAと二人での撮影は今回が初めて。最初は緊張しましたが、隣でUTAが「こうしたら?」とか「リラックスしていいよ」など、そっとアドバイスしてくれて、撮影も落ち着いて楽しめました。今回のオファーが来たとき、わたしはニューヨークにいたのですが、とても貴重な機会でいい記念になるし、日本に行ってこのプロジェクトに参加したいと思ったんです。兄がモデルの仕事をしているのを間近で見たのも初めてだったので、とても印象に残る撮影でした。



-今回の撮影で何か発見はありましたか?

UTAさん:ポップな色彩を全身で着る機会はあまりないので今回の撮影のスタイリングは新鮮でした。ビビッドカラーの中に、ホリデーらしい温かみを感じられたのが印象的です。配色やアイテム使いも、僕の好きなラッパーのタイラー・ザ・クリエイターを思わせる部分があって嬉しかったですね。彼のスタイリングは、どこかクラシックだけど色使いや着こなしがポップで斬新なので驚きが多いです。



伽羅さん:普段、ニューヨークのカジュアルなシーンではジーンズばかり履いているし、色もダークカラーが多いのですが、今回の撮影でコーデュロイパンツの魅力も発見したし、カラフルな色彩にも魅了されました。実は今回の撮影で履いた鮮やかな色のシューズもすごく気に入って、ユナイテッドアローズのショップに買いに行ったんです。そのくらい、わたしにとってインスピレーションが多いスタイリングでした。



-あなたにとってファッションとは?

UTAさん:新しい発見がいつもあるので、常に冒険させてくれて、成長させてくれる存在ですね。僕はもともとバスケットボールをやっていて、当時は毎日Tシャツと短パンみたいなスポーツウェアばかりでした。大人になってファッションの仕事をするようになった今は、ユニークな服もチャレンジするようになりました。それは単に目立ちたいということではなく、それを着ると自分に自信がついて、居心地がよくなる服だから選ぶ、そんな感覚です。



-ファッションを楽しむときに意識することは?

伽羅さん:わたしはいま、学生から社会人へと変わるステージで、ファッションもすごく変化しているタイミング。ティーンネイジャーの頃はショッピングするときも、「かわいいから」とかトレンド的にも「今」の気分でかなり直感的に買っていたのですが、いまはもう少し先のことや、TPOも考えて買うように意識が変わりました。やはり色々とアレンジができ、長く着ていける、品質のよいものを選ぶようになりましたね。



-ホリデーシーズンはどのように過ごしますか?

UTAさん:僕たちはいつも家族でクリスマスを過ごします。妹はロンドン、僕はスイスに留学していたので、冬休みになると日本に帰国して家族が集まるのが恒例。だからホリデーシーズンは僕たちにとって、とても親密な時間です。母が料理して、それを僕らが手伝ったり、普段より少し華やいだテーブルをみんなで囲んだり。そんな風景がいつものクリスマスです。たとえ家の中でも、やや特別感のある服をみんな自然に選びます。クリスマスをきちんと祝うムードを大事にしているんだと思います。



伽羅さん:我が家では12月になるとクリスマスツリーを出すのですが、それを飾り付けるのは子どもたちの仕事。家族の中でいちばんクリスマス気分に浸りたいのがわたしなので、まずクリスマスミュージックを流して、弟の手作りのオーナメントや、旅先で買ってきた思い出のオーナメントを飾るのが、クリスマスの大事なアクティビティになっています。わたしは12歳から海外で暮らしているので、家族はわたしが帰るまで飾り付けを待ってくれて、帰国するとみんなで楽しむのが恒例のイベントですね。













プロフィール







UTA (内田雅樂)

モデル。幼少からインターナショナルスクールで学び、中学時代はスイスへ留学。 高校からは米国へ渡り、その後、ディビジョンIIの大学にてバスケットボールチームに所属し精力的に活動。 2018年、フランスのモデル エイジェンシー SUCCESSと契約し、 パリ・ファッション・ウィークにてランウェイデビュー。 東京を中心にミラノ、ロンドン、ニューヨークでもモデルとして活躍中。





内田伽羅 Kyara Uchida

1999年東京生まれ。幼少からインターナショナルスクールで学び、 12歳で英国へ留学。高校卒業後に渡米。 今年、ニューヨーク大学人類学学士号を取得。 出演映画に是枝裕和監督「奇跡」、河瀬直美監督「あん」など。 第26回高崎映画祭最優秀新人女優賞を受賞。現在NY在住。





COLLECTION(ホリデーシーズンのおすすめアイテム)



UA、BY、GLRなど当社が展開するブランド、レーベルから選りすぐりの商品(全60点)を集結させた特別なコレクションを公開。人気ブランドとの別注アイテムの紹介、価格や商品カテゴリ別でもご覧いただけます。大切な人や自分へのギフト選びにお役立てください。







WOMEN





左上から

コート UNITED ARROWS ¥50,600、ストール Johnstons of Elgin× green label relaxing ¥24,200、セーター UNITED ARROWS ¥24,200、シュシュ&ネイルカラー TRESSE + uka for UNITED ARROWS ¥9,900、グローブ BEAUTY&YOUTH ¥6,600、バッグ L.L.bean × green label relaxing ¥4,950、カードケース ANYA HINDMARCH for UNITED ARROWS ¥28,600、ウォッチ SEIKO for UNITED ARROWS ¥36,300



MEN





左上から

ダッフルコート INVERTERE for UNITED ARROWS ¥96,800、カーディガン Needles for BEAUTY&YOUTH ¥29,700、セーター UNITED ARROWS ¥37,400、ネックレス TOMWOOD for BEAUTY&YOUTH ¥37,400、ブランケット Y(dot) BY NORDISK for UNITED ARROWS & SONS ¥31,900、バックパック STANDARD SUPPLY × green label relaxing ¥17,600、ウォレット Whitehouse Cox × green label relaxing ¥25,300





MY HOLIDAY, MY FAVORITE(今話題の6人のコートとニットと冬小物)



様々な分野で活躍するファッションを愛する今話題の6名を起用し、ホリデーシーズンに着たいUA・BY・GLRのコートとニットと冬小物をピックアップ。私物をMIXしたコーディネート紹介とともに、誰とどんなホリデーを過ごしたいかをお伺いしました。





12月1日(木)21:30よりBEAUTY&YOUTH Instagram LIVEに美優梨さんが登場。UA 渋谷スクランブルスクエア店を訪れて、ホリデーシーズンのお出かけが楽しくなるコーディネートの紹介やおすすめのギフトを紹介します。



他出演者4名

・ランニングコーチ/モデル 福内櫻子 https://www.instagram.com/sakurako_fukuuchi/

・ブランドディレクター Suzu https://www.instagram.com/wear_suzu/

・美容師 KAREN https://www.instagram.com/kate__karen/

・ミュージシャン 藤本夏樹 https://www.instagram.com/natsuki_fujimoto/





EVENT(ショップで開催する各種イベント)



UA:OEUVRE SWAG SHOP





花本来が持つ色味や形の美しさ、季節感を大切にして生み出されるアレンジが人気の花屋〈OEUVRE(ウヴル)〉のスワッグを数量限定で販売します。花束の代わりに大切な方への贈り物にもおすすめです。



開催日 : 11月26日(土)~

開催店舗:UA 丸の内店



BY:Kompakt Record bar





韓国を代表するDJクルー「360SOUNDS」のメンバー、JINMOOがソウルに店を構える今話題の〈Kompakt Record bar(コンパクト レコードバー)〉。人気のオリジナルアパレルラインが並ぶモアバリエーションを開催。

開催期間: 11月25日(金)~12月5日(月)

開催店舗:BY 新宿ウィメンズストア、大阪店



GLR:Whitehouse Cox





上品な風合いが魅力のグリーンレーベル リラクシング限定「グッドウッドレザー」を使用した革小物を幅広く展開するモアバリエ―ションを開催。使い込むほどに馴染み、レザーのエイジングをお楽しみいただけます。

開催日: 11月23日(水)~

開催店舗:GLR自由が丘店、ルミネ新宿店、名古屋ラシック店他





PRESENT CAMPAIGN







ホリデーシーズンにもっとハッピーを。

「MY HOLIDAY, MY FAVORITES」に出演した今話題の6人が選んだ、この冬人気のコートとニット&冬小物のアイテムセットを、12月1日(木)~12月15日(木)までの期間にご応募いただいた方のなかから抽選で50名様にプレゼントいたします。







TWITTER CAMPAIGN







11月23日(水)より抽選で計100名様にカタログギフトが当たるTwitterキャンペーンを開催します。本キャンペーンでは、UA・BY・GLRのいずれかの公式Twitterアカウントの該当投稿を開催期間中にリツイートいただいた方から抽選で、贈り物にふさわしいアイテムをセレクトした「UNITED ARROWS THE GIFT LIST」(4,180円 カードタイプ)をプレゼントいたします。





FLOWER GIFT



12月23日(金)~25日(日)にUA・BY・GLRの店舗にてギフトをご購入のお客様へ、ドライフラワーのギフトをお渡しいたします。(無くなり次第終了)



詳細は特設サイトよりご確認いただけます。

https://store.united-arrows.co.jp/s/all/focuson/gift/holidays/





株式会社ユナイテッドアローズについて







1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティ&ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/23-11:46)