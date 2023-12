[イープラス]

HIPHOPフェス「GO-AheadZ」2024年4月開催 eスポーツプロジェクト「TAIMAN+」2024年春始動





株式会社イープラス(本社:東京都渋谷区、代表取締役会長:橋本行秀、代表取締役社長:倉見尚也)は、Z世代に圧倒的に支持されている「HIPHOP」と「eスポーツ」において、新たなコンテンツを提供してまいります。



その第1弾としてHIPHOPの新たな音楽フェス「eplus presents GO-AheadZ(ゴーアヘッズ)」を2024年4月に幕張メッセで開催、第2弾として新たなeスポーツプロジェクト「TAIMAN+(タイマンプラス)」を2024年春に始動いたします。



HIPHOPフェス「eplus presents GO-AheadZ」は、2024年4月6日(土)と7日(日)の2日間にわたり、幕張メッセ国際展示場 9-11ホールで初開催します。ジャンルと国境を超越した、かつてない世界観とスケール、多彩なアーティストを通じて、HIPHOPの多様性と魅力をZ世代をはじめとした様々な音楽ファンに提起いたします。



eスポーツプロジェクト「TAIMAN+」は、従来様々に開催されてきたeスポーツ大会を「真剣勝負」をテーマに融合させる、これまでにないeスポーツプロジェクトとして、リアリティ番組やリアルイベントを展開します。2024年春からの始動を予定しています。



イープラスはこれまで、2,000万人以上の会員嗜好分析と独自データマーケティングに基づいたエンタメチケットの販売、チケット購入アプリ「イープラスアプリ」や電子チケット「スマチケ」の提供などチケット事業にとどまらず、日本最大級の野外クラシック音楽フェス「STAND UP!CLASSIC FESTIVAL」の開催や、日本有数の人気ピアニスト・演奏家のアーティストエージェント事業・レーベル事業を手掛けるなど、エンタテインメント業界に革新と新たな価値の提供を続けてまいりました。



今回その領域を、Z世代に圧倒的に支持されている「HIPHOP」と「eスポーツ」に拡げます。イープラスが培ってきたデータ・マーケティングのノウハウを活かしたコンテンツ制作を通じて、さらなる新たな価値の創出と、エンタテインメント産業への貢献を目指してまいります。





【 HIPHOPフェス「eplus presents GO-AheadZ」】

国・ジャンル・カルチャーを越え、時代を象徴するアーティストによる

未体験のHIPHOPスクランブルフェス「eplus presents GO-AheadZ」

2024年4月開催決定!



¥ellow Bucks、CHANGMO、(sic)boy、CVLTE

など 第1弾ラインナップ発表!

さらに、第2弾ラインナップ、ヘッドライナーなど近日発表



HIPHOPを中心とした音楽フェス「eplus presents GO-AheadZ」を、2024年4月6日(土)と7日(日)の2日間にわたり、幕張メッセ国際展示場9-11ホールにて初開催します。



「GO-AheadZ」はジャンル・国境・カルチャーの壁を越え、HIPHOPの多様性と魅力を伝える“交流の場”をコンセプトとした、スクランブルな音楽フェスティバルです。



日本と韓国のHIPHOPアーティストの共演は「GO-AheadZ」を特徴づける大きな魅力の一つです。ブッキングやフェスの世界観づくりでは、「OTRN」などのイベントで韓国HIPHOPシーンから信頼と定評のあるJ.E.T.と強力なタッグを組みました。HIPHOP、ROCK、R&Bなど時代を象徴する多彩なアーティストを通じて、HIPHOPの多様性と魅力を発信します。まさに未体験のHIPHOPスクランブルフェス「GO-AheadZ」にご期待ください。



<第1弾ラインナップ>



¥ellow Bucks(日本) / CHANGMO(韓国)

(sic)boy(日本) / Yo-Sea(日本)

ZENE THE ZILLA(韓国) / CVLTE(日本)

and many more



※各アーティストはDAY1・DAY2いずれか1日の出演となります。

出演日の割り振りは後日発表となります。



今後も、追加出演者や注目の各日ヘッドライナー情報、フェスティバルに関連したコンテンツを随時GO-AheadZ公式サイトや公式SNSで発表していきます。



◆開催概要

『eplus presents GO-AheadZ』

開催日時:2024年4月6日(土)~7日(日) open 9:00 / start 11:00 ※変更となる場合がございます

会場:幕張メッセ国際展示場 9-11ホール

チケット販売詳細:後日発表



主催:株式会社イープラス / 株式会社ライブエグザム

企画制作:株式会社イープラス / J.E.T.

協力: 株式会社ホットスタッフ・プロモーション



◆GO-AheadZ公式サイト

https://go-aheadz.com/



◆GO-AheadZ公式SNSアカウント

Instagram:https://www.instagram.com/go.aheadz/

X:https://twitter.com/GoAheadZ_fes



◆公演に関するお問い合わせ

HOT STUFF PROMOTION www.red-hot.ne.jp 050-5211-6077(平日12:00~18:00)





【 eスポーツプロジェクト「TAIMAN+」】

“誰が一番強いか決めようぜ!”

2024年春よりeスポーツ番組とリアルイベント

「TAIMAN+」プロジェクト始動!



eスポーツにおいて、各ゲームパブリッシャーが行っている公式大会や、様々な団体が実施しているコミュニティ大会など、様々な要素を「真剣勝負」というテーマで融合させる、今までにないコンテンツをイープラスが2024年春から展開します。



現在、国内外で多数のユーザーにプレイされているFPS(ファーストパーソン・シューティング)ジャンルのゲーム。プロとアマチュアの境を越えて「誰が一番強いか決めようぜ」を合言葉に、オフライン(リアル)とオンラインの双方を舞台にして、様々なシーンにおける最強プレイヤーを決める大会や、リアリティ番組等のコンテンツを鋭意準備中です。全く新しい形のeスポーツプロダクトをお送りします。



「真剣勝負」でありながらエンタテインメント要素もふんだんに盛り込んだ「TAIMAN+」の新たなコンテンツにご期待ください。



詳しい内容は近日発表の予定です。







