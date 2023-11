[NTTドコモ Lemino]

2023年11月9日よりdポイントクラブ会員向けにチケット受付スタート







株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)の映像配信サービス「Lemino(R)」にて独占無料配信中の、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』のコラボカフェを2023年12月1日(金)よりタワーレコードカフェ表参道店、および、大阪ステーションシティ店にて開催します。

コラボカフェでは「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」をイメージしたコラボメニューはもちろん、オリジナル特典、オリジナルグッズなどをご用意しております。

チケットについては2023年11月9日(木)20時よりdポイントクラブ会員様限定で先着受付開始しますので、この機会に、一緒に応援される仲間や友達、ご家族などでぜひご来店ください。



■コラボカフェ開催概要

1. 開催期間

2023年12月1日(金) ~ 2024年1月14日(日)

※年末年始休業日:2023年12月31日(日) ~ 2024年1月4日(木)



2. 開催場所

・タワーレコードカフェ表参道店

所在地:東京都渋谷区神宮前6-3-9 井門原宿ビル2F

カフェ表参道公式X:https://twitter.com/TRC_Omotesando

カフェ表参道ホームページ:https://tower.jp/restaurants/cafe/omotesando



・タワーレコード大阪ステーションシティ店

所在地:大阪府大阪市北区梅田3-1-1

大阪ステーションシティ サウスゲートビルディング15F

カフェ大阪SC公式X:https://twitter.com/TRC_osaka_SC

カフェ大阪SCホームページ:https://tower.jp/restaurants/cafe/oosakastationcity



1. 営業時間

店内利用:10時30分 ~ 21時 ※店内利用は全日程予約制

テイクアウト:12時30分 ~ 20時

※両店舗とも初日のみ営業開始時間が異なります

※コラボメニューや限定グッズなど詳細についてはこちらからご確認ください

https://tower.jp/produce101-cafe



■チケット販売情報

1. 受付期間

2023年11月9日(木)20時~ dポイントクラブ会員様限定で先着受付

※チケットのお申し込みには「dアカウント(無料)*」が必要です。

※dアカウントはドコモの契約の有無にかかわらず、どなたでも無料でお作り頂けます。dアカウントの作成は、以下サイトからご確認ください。

https://id.smt.docomo.ne.jp/src/utility/ctop_regguide.html

2. チケット代金

おひとり様につき500円(税込)

※当日に500円分のお食事クーポンとしてご利用いただけます



*「Lemino」「dアカウント」は株式会社NTTドコモの登録商標です



■Lemino配信概要

番組名:『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』

出演者:国民プロデューサー代表 木村カエラ、練習生 ほか

配信日時:2023年10月5日(木)21:00~独占無料配信中

全11回、毎週木曜日21:00~更新

※最終回は2023年12月16日(土)14:00からTBS系列にて放送後、Leminoにて配信。詳細は追ってLeminoサービスページ等でご案内します。



●Lemino特設ページ:https://bit.ly/46dsg89



■【PRODUCE 101 JAPAN】 とは

韓国の音楽専門チャンネル 『Mnet』 で放送され、10代、20代の男女に圧倒的な人気を誇る大ヒットサバイバルオーディション番組 「PRODUCE 101」シリーズの日本版。 2019年SEASON1、2021 年に SEASON2 を開催。書類・実技の選考を経て、合格者101人を選出。101名は、“練習生”と呼ばれ、歌やダンスなどを披露し、さまざまなミッションに挑戦します。熾烈な競争を勝ち抜いた11名が最後に選ばれ、日本版では、グローバルボーイズグループとして、“JO1” 、 “INI” がメジャーデビューを果たしました。



これらのすべての過程は、“国民プロデューサー”と呼ばれる視聴者による国民投票で勝ち残る者が決定します。過去にデビューしたいずれのグループも放送当時だけではなく、放送後も番組、広告、音楽市場などの芸能界全般かつ、グローバルな活躍をしています 。数多くのスターを輩出、新語・流行語も数多く生み出すなど社会現象を巻き起こした革命的番組です。



【Lemino概要】



■ドコモの新しい映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※1でご利用いただけます。



Leminoサービスサイト : https://bit.ly/3sIsXI0

Lemino公式 X(Twitter):https://twitter.com/Lemino_official



※1 <初回初月無料キャンペーン>

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。初回初月無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。



