ServiceNow社が提供するトレーニング制度を当社グループ全従業員に導入





当社は、このほどお客様のビジネス変革をより強力にサポートするため、米ServiceNow社(本社:カリフォルニア州サンタクララ、CEO:ビル マクダーモット)とEnterprise Training Agreement (以下ETA)を締結し、当社グループの全従業員がRiseUp with ServiceNow(注1)で提供されているServiceNow関連スキルの習得・強化に向け無制限に教育を受講、資格取得できる制度を導入し、2023年5月11日より、グローバルで利用を開始します。2023年度中に社内のServiceNow認定資格の保有数1万以上へ拡大を目指し、高度な技術や専門性を持つコンサルタント人材の拡充およびオファリングの提供体制を強化することで、お客様のビジネスや社会における課題解決を支援します。

また、本制度を通して従業員一人ひとりが自身の望むキャリアの実現のために自律的に学び、成長し続ける環境を社内に広げ、従業員のウェルビーイングの向上にも取り組みます。

当社は、サステナブルな世界の実現を目指す「Fujitsu Uvance」のもと、変化に適応し持続可能なビジネスを支える「Business Applications」の取り組みを進めていきます。



当社は2011年から、自社のビジネス変革の手段としてServiceNowを活用し、グローバルにさまざまな業種のお客様へもServiceNowを活用した課題解決の支援を行ってきました。それらの経験に基づく知見やビジネス実績および認定資格保有者数が評価され、「ServiceNow Elite Partner」(注1)として位置づけられています。お客様に更に充実したサービスを提供していくため、グローバル規模のデジタル人材不足の解消に向けた人材育成プログラムの一環として、この度ServiceNow社とETAの最上位のパッケージである「Premium Tier」を締結しました。これによりServiceNow製品に関する実践的な構築・管理に関する全ての学習コンテンツを、当社グループの全従業員が無制限で受講し、資格取得の受験が行えるようになります。

また、ETAの締結により、当社が2021年から展開しているグローバル共通のデジタル人材育成プログラム「Global Strategic Partner Academy」(注2)の内容もさらに拡大し、当社オリジナルのRiseUp with ServiceNow教育コンテンツの社内展開や、社員一人ひとりのトレーニングの進捗のフォローアップも行います。グローバルに充実した教育を従業員へ提供することで高度な専門人材を継続的に育成します。本制度の導入により、2023年度中に社内での保有資格数を1万以上に拡大することでお客様へのオファリングの提供体制を強化し、お客様の経営課題や社会課題の解決に資する、より付加価値の高いサービスの提供を目指します。

本制度を通して、当社グループの全従業員は本人の希望するServiceNowの教育コンテンツへ自由にアクセスすることができ、自身の望むキャリアパスに応じた新たなスキルの習得が可能となります。当社はリスキリングや各種教育の充実に取り組むことで、従業員の活躍と成長の場を広げ、一人ひとりのキャリアパスの実現に貢献していきます。





【VP, Technology Partnerships at ServiceNow Jen Odessのコメント】

当社は、RiseUp with ServiceNowを通して、パートナーエコシステムの各社が顧客向けにソリューションを販売、提供、およびサポートできる資格のある従業員を確保したいという需要が高まり、本プログラムが成長することを期待しています。このEnterprise Training Agreementを通じて高度な専門人材を育成するという富士通の取り組みを嬉しく思います。これにより、当社は富士通と共に成長し、現在および将来のお客様により良いサービスを提供できるようになります。





【富士通 執行役員SEVP グローバルビジネスソリューションビジネスグループ長 高橋 美波のコメント】

このたび、Enterprise Training Agreementの最上位である「Premium Tier」が締結できること、大変喜ばしく思っております。当社はこれまでもServiceNowの社内実践による自らの経験値・ノウハウの充実と、従業員の教育に取り組んできました。今回のETAを人材育成とスキルアップの基盤として、お客様への提供価値最大化を加速させていきます。





【 注釈 】

(注1)RiseUp with ServiceNow:2024年までに100万人にServiceNow関連のスキルを習得させることを目的とした、同社がグローバルに展開する人材育成プログラム

(注2)ServiceNow Elite Partner:5つあるServiceNowのパートナープログラムのランクのうち、「Elite」は最上位の「Global Elite」に次ぐランク

(注3) Global Strategic Partner Academy:ServiceNowなど当社の戦略的なテクノロジーパートナーが提供するITサービスのスキルや知識を含む、最先端のデジタル技術やノウハウを習得可能な当社のグローバル共通の教育プログラム

(2021年12月13日プレスリリース 「グローバル規模のデジタル人材不足の解消に向けた人材育成プログラム「Global Strategic Partner Academy」を開始」 https://pr.fujitsu.com/jp/news/2021/12/13.html)





【 商標について 】

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。



【 当社のSDGsへの貢献について 】



2015年に国連で採択された持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)は、世界全体が2030年までに達成すべき共通の目標です。当社のパーパス(存在意義)である「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」は、SDGsへの貢献を約束するものです。



