2月24日(金)夕方6時半スタート。優先観覧エリアにFM802リスナー150組300名様をご招待。





中島颯太(FANTASTICS)がDJを担当しているFM802「DESIGN YOUR FANTASTIC FUTURE : LET’S JUMP UP supported by モデルナ・ジャパン」(毎週金曜日夜8時放送)。



この度、学問の神様で有名な大阪・大阪天満宮にて番組初の公開収録の開催が決定しました。優先観覧エリアにFM802リスナー150組300名様をご招待します。









また今回の公開収録は、中島颯太がアンバサダーを務める「Moderna Meets Music」キャンペーンの一環で行われ、タイアップ楽曲のタイトルも「Easy come, easy go」(FANTASTICS from EXILE TRIBE)に決定。



公開収録イベント内にてキャンペーンのタイアップ楽曲「Easy come, easy go」フルVer試聴や、「Easy come, easy go」のTikTok動画撮影も予定するなど、内容盛り沢山でお届けするレギュラー番組初のイベントです。



様々なステージの変化がある「春」に向かうタイミングにあなたの<JUMP>を応援する一つの機会になりますように。皆様のご応募お待ちしております!





【イベント情報】

●日時:2023年2月24日(金)18:30 START<約30分>

●場所:大阪天満宮(大阪市北区天神橋2丁目1番8号)

●DJ:中島颯太(FANTASTICS)

●募集定員:FM802リスナー150組300名

●詳細ページ:https://funky802.com/pages/pickup_detail/6915



【実施番組】

FM802「DESIGN YOUR FANTASTIC FUTURE : LET’S JUMP UP supported by モデルナ・ジャパン」

DJ:中島颯太(FANTASTICS)

放送日時:毎週金曜日 20:00-21:00

番組HP:https://funky802.com/future/



▽収録の模様の一部は以下の番組でオンエアされます。

3月3日(金)20:00-21:00 放送 当番組内にて



