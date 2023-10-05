［デウス エクス マキナ ジャパン ］

Deus Ex Machina Holiday Gift Collection



Deus Ex Machina Holiday Gift Collection

デウス エクス マキナ ホリデイ ギフト コレクション



いつものコレクションには無いテイストを楽しめるホリデイコレクション。シンプルで機能的なバッグやポーチなどのアクセサリーが揃います。この特別なコレクションはもう間も無く到着です。



日本国内では 2023年11月よりデウス エクス マキナ浅草・公式オンラインストア限定発売予定

公式オンラインストア ▶︎ https://jp.deuscustoms.com/













【Deus Ex Machina デウス エクス マキナ 公式 アカウント】

Online Store https://jp.deuscustoms.com/

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ABOUT

ラテン語で “機械仕掛けの神“ を意味する デウス エクス マキナは、2006年にオーストラリアで誕生しました。 ブランド哲学である “クリエイティビティな文化を讃える”は、バイク・サーフィンカルチャーから派生し、現在ではアート・スノー・音楽・サイクルなど、旗艦店の有る世界12カ国より独自のカルチャーが発信されています。



Deus Ex Machina Asakusa デウス エクス マキナ 浅草 https://jp.deuscustoms.com/pages/store-list

TEL 03-6284-1749 〒131-0033 東京都墨田区向島1-2-8 東京ミズマチ(R) ウエストゲート5.

カフェ 平日10am- 6pm

アパレル 11am-7pm 年中無休

無料駐輪場有り (約10台) *店舗ご利用の方に限ります。



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