2023年6月1日(木)よりオールデイダイニング<樹林>にて開催



京王プラザホテル(東京:西新宿、社長:若林克昌)は、6月1日(木)より、2階/オールデイダイニング<樹林>において、昨年10周年を迎え、さらに根強い人気を誇るすみっコぐらしとともに、「スイーツコレクションwith すみっコぐらし」を開催いたします。





わくわくするようなフルーツバケーションをテーマに、すみっコたちがプールで遊んだり、美味しそうなフルーツに囲まれてくつろぐ楽しいバケーションをスイーツや店内装飾で表現いたしました。パティシエが創作したオリジナルスイーツをはじめ、軽食やドリンクなどトロピカルな気分を楽しんでいただける、すみっコぐらしとのバケーションをご提供いたします。



わくわくするようなフルーツバケーションがテーマのスイーツブッフェ

「スイーツコレクション with すみっコぐらし」 3つのポイント





1. 食べるのがもったいない!すみっコぐらしがモチーフのスイーツ♪

「バカンス中のぺんぎん?みたいな抹茶ロールケーキ」や、とかげカラーの「泳ぎじょうずなとかげのうきわドーナツ」、とんかつがシュークリームに?!シュー生地の中にオレンジショコラクリーム、クラムをまぶしてとんかつを表現した「オレンジショコラのとんかつシュークリーム?」など、人気キャラクターのイメージを、パティシエが美味しいスイーツで表現!この他、なかよしのなかまたちのメニューをご用意!パティシエ特製デザートプレートもお楽しみに。





2. トロピカル気分♪カラフルなフルーツスイーツも登場!

まるでメロンのようなケーキや、みずみずしいフルーツタルト、涼やかなフルーツポンチなど色鮮やかなスイーツがラインナップ!





3.より楽しみたい方におすすめ!本イベント限定の2つのスペシャルプラン

すみっコぐらしと一緒にすみっこで落ち着ける♪

「スペシャルテーブル オリジナルトートバッグ付きプラン」【席数限定】(2~4名様のご利用に限ります)

すみっこが好きなすみっコぐらしとともに、なぜか落ちつくすみっこ席をご用意いたします。テーブルにはフルーツバケーションをイメージしたかわいらしい卓上オブジェをご用意いたします。すみっコたちと一緒にお食事、撮影もお楽しみいただけます。平日・数量限定プランと同様のオリジナルトートバッグ付きです。



「オリジナルトートバッグ付きプラン」【平日・数量限定】

すみっコぐらしのみんながフルーツバケーションを楽しんでいるカラフルなイラストが入ったオリジナルトートバッグ付きプランをご用意いたします。かわいらしいすみっコたちのトートバッグはA4サイズも入る大きさで、バケーションのおともにもぴったりです。





■オーダー式スイーツブッフェ「スイーツコレクション with すみっコぐらし」要予約

期間:2023年6月1日(木)~8月31日(木)

場所:2 階/オールデイダイニング<樹林>

料金:大人6,000円/小人(4 歳~小学生)4,000円 ※3歳以下は無料

◎ドリンク付き(コーヒー、紅茶、ソフトドリンク 各種)





□スペシャルテーブル オリジナルトートバッグ付きプラン【席数限定】

1名様/大人9,000円 小人4,500円(4歳~小学生)

※お子様料金にオリジナルトートバッグはついておりません

□オリジナルトートバッグ付きプラン【平日・数量限定】

1名様/大人8,000円

※記載の料金は全てサービス料・税金込







時間:(1)15:00~17:00(L.O.16:30) (2)15:30~17:30(L.O.17:00)

提供:「パティシエ特製デザートプレート」、「料理長特製オードヴル」を各一皿お召し上がりいただいた後、お好きなスイーツやお料理をオーダー形式でご注文いただけます。

内容:

<スイーツ>

バカンス中のぺんぎん?みたいな抹茶ロールケーキ/泳ぎじょうずなとかげのうきわドーナツ/オレンジショコラのとんかつシュークリーム?/ねこの爽やかピーチタルト/しろくまとふろしきのなかよしだいふく/ぺんぎん(本物)みたいなラムネゼリー/だれがくるかはお楽しみ♪わくわくクリームソーダ?/みんなだいすきタピオカドリンク/えびふらいのしっぽみたいなさくらんぼコロネ/ビタミンカラーのフルーツタルト/まるでメロンのようなケーキ ほか

<軽食>

小さいとんかつバーガー/エビフライ スイートチリソース/ミートグラタン/プチモッツァレラチーズのカプレーゼ風 バジルソース/本日のスープ/本日のパスタ ほか

予約:5月9日(火)17:00~ スペシャルテーブルプラン先行予約開始(席数限定)

(ホテル・メルマガ会員様、公式LINEお友だち)※WEB予約限定

5月10日(水)12:00~ 他プラン先行予約開始

(ホテル・メルマガ会員様、公式LINEお友だち)※WEB予約限定

5月11日(木)12:00~ 一般予約開始





イベントページURL:https://www.keioplaza.co.jp/event/summer-sweets/index.html

お問合せ/(03)3344-0111(代表)【レストラン予約】





●すみっコぐらしとは



2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷詳しく見る https://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.





※写真はイメージです。季節・天候、仕入れ状況によりメニュー内容、器等が変更になる場合がございます



