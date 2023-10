[株式会社ハック]

選りすぐりのMVP作品10枚が決定!協賛社賞など豪華景品を贈呈



株式会社ハック(本社:大阪府東大阪市、代表取締役:有山哲也)が運営する、アウトドアブランド「Montagna(モンターナ)」は、アウトドアの魅力を広く発信する取り組みとして、SNS参加型のフォトコンテスト「#モンターナカレンダープロジェクト2024」を実施しました。

旅先での風景や、キャンプ飯などアウトドアならではの素敵な写真を2022年12月から2023年9月に募集。

毎月のMVPに選ばれると豪華景品と2024年カレンダーへの写真を掲載&プレゼントします。



今回は、年間300件以上の応募から選ばれた全10枚の写真から、更にグランプリとして10枚の中から協賛社賞が選ばれます。豪華景品は誰の手に!?各月を代表する月間MVPと協賛社賞(グランプリ)の結果を発表します。







概要





総応募件数1000件を超える「モンターナカレンダープロジェクト」

景品も超豪華にパワーアップした第2回!みなさんの思い出に残るカレンダーを作りませんか?



2022年12月1日から2023年9月30日まで、毎月、アウトドアに関連する写真をSNSで募集。

審査員「Juro Sakamoto」氏が毎月カレンダーに採用する写真を決定。

毎月の月間MVPに選ばれると豪華景品やAmazonギフト券など総額3万円相当をプレゼント。

更に、協賛社賞に選ばれると景品W受賞のチャンス!!総額35万円以上の豪華景品を手に入れよう。



Montagnaをはじめ、キャンプギアを含んだ写真はもちろん、子供とのアウトドア風景や、季節にちなんだ写真など、みなさんの素敵な1枚をお待ちしています。





▼詳細はコチラ

モンターナカレンダープロジェクト2024

https://campaign.hac72.com/MontagnaClendarProject2024



▼昨年の結果はコチラ

モンターナカレンダープロジェクト2023

https://montagna-clendarproject2023.hp.peraichi.com/



結果発表(グランプリ&月間MVP)









MOSPOD(モスポッド) 賞

・ポータブル蚊遣り(ベージュ),ポータブルミニ蚊遣り(金魚)

GORELAX(ごリラックス) 賞

・ととのいトート,ゴリゴリボトル,サウナハット

メヤマキ 賞

・メヤマキ詰合せセット約20kg,メヤマキオリジナルステッカー

ITTA LEATHER 賞

・ITTA LEATHER キーフック

Montagna 賞

・ウッドトイ,モンターナバギー,2in1エアロケット,トランシーバー2.4GHz,アウトドアロングロープ

フリッカーファイヤー 賞

・フリッカーファイヤー(角型・ブラック),専用フタ・土台ベースのセット



グランプリ入賞作品(協賛社賞)





▽1月:GORELAX(ごリラックス) 賞 Photo by @romance_holiday



▽4月:MOSPOD(モスポッド) &ITTA LEATHER賞 Photo by @hi_roo6



▽7月:フリッカーファイヤー 賞 Photo by @asoboya2021



▽8月:メヤマキ 賞 Photo by @kapacha_camp



▽12月:Montagna 賞 Photo by @Ryuji_731





審査員





ゼクシィフェスタ写真展をはじめ、複数の写真展受賞歴を持つカメラマン

「Juro Sakamoto」氏が毎月カレンダーに採用する写真を決定。

数々の経歴を持つ最高の瞬間を切り抜くプロフェッショナル。

Instagram:@sakamoto0928



Montagnaとは









