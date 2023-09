[武内製薬株式会社]

健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業を展開する武内製薬株式会社(本社:東京都品川区西五反田 代表取締役:小倉 由渡)は、「武内製薬THE PROTEIN ヨーグルト風味 1kg 2,980円(税込)」を9月29日(金)に販売開始いたしました。







新フレーバーのヨーグルト風味は、ヨーグルトならではの爽やかな酸味と濃厚なまろやかさが絶妙にマッチ。毎日でも飲みたくなるような美味しさを目指しました。残暑が厳しいこれからの季節や、トレーニング後でも美味しく飲んでいただけます。



【商品特徴】

1.高たんぱく・アミノ酸スコア100

アミノ酸スコアとは、たんぱく質の構成要素であるアミノ酸が、バランスよく含まれているかの指標であり、このスコアが100に近いほど「質のいいたんぱく質」であるとされています。

THE PROTEIN ヨーグルト風味はこのアミノ酸スコアが100、さらにプロテイン1杯(*1)につき、たんぱく質「約22.0g」を配合しています。

*1…1食30gあたりの推定値



2.低糖質×低脂質=低カロリー

1食あたりの糖質は3.7g、脂質は2.0g、カロリーはたったの119.9kcal(*2)と、低糖質・低脂質・低カロリーを実現。「美味しくたんぱく質を補給をしたいけど、摂取カロリーはできるだけ抑えたい!」そんな方にもおすすめです。

*2…水で割った場合



3.11種のビタミン

ビタミンA、B1、B2、B6、ナイアシン、葉酸、パントテン酸、ビタミンB12、D、E、Cを配合しており、1日に必要なビタミンCの約半分を摂取できます。(*3)

*3…成人で1日の推奨量100mg(2020年版食事摂取基準)



4.圧倒的なコストパフォーマンス

1kg 2,980円とコストパフォーマンス抜群。毎日欠かさず飲みたい方におすすめです。



5.豊富なフレーバー展開

ホエイプロテイン 1kgでは、新フレーバーのヨーグルト風味以外にも以下のフレーバーを展開しています。用途や気分、お好みに合わせて様々なフレーバーをお楽しみいただけます。

<既存フレーバー>

ココア風味、レモンヨーグルト風味、ピーチ風味、バナナ風味、ストロベリー風味、安納芋風味、プレーン、ブルーベリー風味、黒ごまきなこ風味、杏仁豆腐風味、抹茶風味、ソーダ風味、メロン風味、チョコミント風味、ピスタチオ風味、アーモンドラテ風味、ロイヤルミルクティー風味、黒糖ミルクティー風味、クッキー&クリーム風味、コーラ風味



【おすすめの飲み方】

ヨーグルト風味×お水・・・運動後も飲みやすいすっきりとした味わい

ヨーグルト風味×アーモンドミルク・・・まろやかさが際立つ濃厚な味わいに!



〈商品概要〉

商品名:武内製薬 THE PROTEIN 1kg ヨーグルト風味

内容量:1kg

販売価格:2,980円(税込)

栄養成分表示1食30gあたり(推定値):エネルギー119.9kcal、水分1.5g、たんぱく質22.0g、脂質2.0g、炭水化物3.7g、灰分0.8g、ナトリウム87.2mg、食塩相当量0.21g、糖質3.7g、食物繊維0.0g

原材料名:ホエイたんぱく濃縮物(アメリカ製造)、食塩、植物性乳酸菌(殺菌)、デキストリン、香料、酸味料、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムカリウム)、V.C、調味料(アミノ酸等)、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D3、V.B12(一部に乳成分、大豆を含む)

アレルギー情報:乳・大豆



〈販売店舗〉

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CC9DBCRV?ref=myi_title_dp

楽天:https://item.rakuten.co.jp/takeuchi-labo/ta-the-pr/

Yahoo!:https://store.shopping.yahoo.co.jp/virginbeautyshop/ta-the-pr.html

Wowma:https://wowma.jp/item/491544694

Qoo10:https://www.qoo10.jp/g/861514873

公式オンラインストア:https://the-protein.com/products/the-pr-yg



〈THE PROTEINについて〉

武内製薬 THE PROTEIN(ザ・プロテイン)は、甘すぎないフレーバーで飲みやすく、シンプルで考え抜かれた設計のプロテインです。プロアスリートの肉体作りから、健康促進目的まで、幅広い世代・性別のニーズにお応えできるように、フレーバー・品質・栄養設計に徹底的にこだわりました。

さらに、長く継続してお買い求め頂けるよう、商品原価以外のコストを徹底的に削減し、D2Cメーカーだからこそできる価格設定でのご提供に努めています。すべての原料の仕入れから加工・包材調達まで一貫して自社でディレクションし、原価以外のコストを極限まで抑えることで、高品質×低価格を実現しています。



■THE PROTEIN公式オンラインストア

https://the-protein.com/

■THE PROTEIN公式X(旧:Twitter)

https://twitter.com/theprotein1

■THE PROTEIN公式Instagram

https://www.instagram.com/the__protein/



〈武内製薬株式会社について〉

プロテインを中心とする健康食品やママベビー向けスキンケアなどメイクアップ以外のスキンケア・ボディケア商品、メンズスキンケア商品、ワックス脱毛などの自社ブランドを展開中。

足立区に自社工場を2拠点持ち、原料の調達から製造・販売まで一気通貫のSCM(サプライチェーンマネジメント)を社内に構築することで一気通貫型のものづくりを実現。

他、自社ブランドの開発・マーケティングでの知見を活かしたOEM事業も展開。



【会社概要】

■会社名:武内製薬株式会社

■代表者:代表取締役 小倉 由渡

■所在地:東京都品川区西五反田1-18-9五反田NTビル5F

■設立:2016年9月

■URL:https://takeuchi-corp.jp/

■事業内容:健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業

■グループ会社:株式会社オーイズミ(東証プライム 6428)

広報グループ窓口 pr@kinpica.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/30-14:40)