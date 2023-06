[有限会社GM corporation]

有限会社GMコーポレーション(本社:大阪市 代表取締役 岡村祐子)は、GINZA SIXへ出店中の「ELECTRON GINZA」にて、7/1~7/17までのセール期間中、ご来店いただいた皆様に「シンクロシャンプーファム&トリートメント パウチ」をプレゼントいたします。







初の期間限定SHOPとして今年4月にGINZA SIXにオープンした「ELECTRON GINZA」。

この夏、よりお得なキャンペーンがスタートいたします。



「ELECTRON GINZA」では『デンキバリブラシ(R) 2.0 +ボディ』『エネボール(R)』のご体験はもちろん、すべてのエレクトロン製品をご用意しております。

中でも特にご好評いただいている『エレクトロン頭皮ケアライン』が、この度2023年上半期ベストコスメを多数受賞いたしました。

そちらを記念し、7/1(土)~7/17(月)までの期間中、「ELECTRON GINZA」へ来店いただいた皆様に『シンクロシャンプーファム&トリートメント パウチ』をプレゼントいたします。

※数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。



スカルプケアの大部分を占める“ 水 ”に着目した、年齢を重ねた女性のためのエイジング頭皮ケア*1ライン。一度使えば違いがわかると話題の、まるで美容機器を使用したようなアイテムを、ぜひこの機会にご体感ください。



さらに、同期間中はGINZA SIX SALEも開催中!

その日から「ELECTRON GINZA」で使用可能な限定クーポンもプレゼントしております。

もちろん、『デンキバリブラシ(R) 2.0 +ボディ』や『エネボール(R)』にもお使いいただけます。

※おひとり様1枚まで



ぜひこの機会にお立ち寄りください。

店舗概要





■出店期間

2023年8月31日(木)まで

※『シンクロシャンプーファム&トリートメント パウチ』ご来店プレゼントキャンペーンは

2023年7月1日(土)~7月17日(月)までとなります。



■場所

GINZA SIX B1F

営業時間:10:30~20:30

※GINZA SIXの営業時間に準ずる



■体験について

営業時間内に随時ご体験が可能です(予約不要)

※混雑時は番号札にて、受付順にご案内いたします

製品紹介





◆DENKI BARI BRUSH(R) 2.0 +BODY

デンキバリブラシ(R) 2.0 +ボディ



フェイス アタッチメントで、顔・頭・デコルテケア。ボディ アタッチメントで、腕・腹・脚・全身ケア。

機能とスタイルをシンプルに研ぎ澄ませ、進化したブラシ型の低周波美容機器。



価格:217,800円 (税込)

MADE IN JAPAN



同梱物:デンキバリブラシ(R)2.0 本体、フェイス アタッチメント、ボディ アタッチメント、デンキバリブラシ ローション 200ml(現品)、専用充電ケーブルセット、取扱説明書



◆ ENE BALL(R)

エネボール(R)





3つのパワーで肌の根本にはたらきかける、超実感フェイシャルケア。年齢とともに変化する顔まわりの肌環境を高めたいすべての方にお届けする、業務用エステ機器のラジオ波(RF)応用技術から生まれた、おうちで手軽に使用可能なRF電子美顔器。



価格:88,000円(税込)

MADE IN JAPAN



同梱物:エネボール(R)本体、エネジェル 80g(現品)、専用ポーチ、専用充電ケーブル、取扱説明書



◆SYNCHRO SHAMPOO FEMME FOR SCALP

シンクロシャンプー ファム FOR SCALP(女性用ヘアシャンプー)





ベースに配合した活性電子水(TM)が、年齢を重ねた女性特有のペタンコ髪や、髪のうねりなどにアプローチ。

たった一度の使用で、ヘッドスパを受けたような軽快感とトップの自然な立ち上がりをご実感いただける、まるで美容機器のようなシャンプー。「薬用スカルプエッセンス」が浸透しやすくなる頭皮の土台を整えます。

上質なひと時を演出するウッディスパイスの香り。



価格:2,970円(税込)

容量:300ml



◆SYNCHRO TREATMENT

シンクロトリートメント(ヘアトリートメント)





活性電子水(TM)と浸透成分が、髪の内側と外側の両面からアプローチ。

ダメージヘアを、指通りの良い、活き活きとまとまる髪へ導き、確かなエイジングケア*1を実現します。

さっぱりとした仕上がりで、ユニセックスでご使用いただけます。

上質なひと時を演出するウッディスパイスの香り。



価格:2,200円(税込)

容量:180g



◆SCALP ESSENCE FEMME

薬用スカルプエッセンス ファム(医薬部外品・女性用育毛剤)





ベースに配合した活性電子水(TM)が、硬くなった頭皮をほぐしながら、有効成分を頭皮にしっかりと浸透*²させる導入美容機器が不要な2in1処方。

年齢を重ねた女性特有のペタンコ髪を解消し、ふんわりと立ち上がり、ハリコシのある凛とした髪へ導く、まるで美容機器のような女性用育毛剤。

すっきり爽やかなレモングラスの香り。



価格 : 6,490円(税込)

容量:100ml



*1年齢に応じたケア *²角質層まで

ブランド紹介









” SURPRISE & HAPPINESS FOR EVERYONE.

すべての肌に、驚きを。”



『 ELECTRON(エレクトロン)』は、結果が出なければ選ばれない、厳しい目を持った美容のプロの世界で培った美容機器メーカーとしてのこだわり・ノウハウと、独自のテクノロジーとサイエンスの調和から生まれました。

今までにないほどの美の実感を、年齢・性別を超えてみなさまへお届けします。



『 ELECTRON(エレクトロン)』は、『 ELECTRON COSMETICS(エレクトロン コスメティクス)』と『 ELECTRON LAB(エレクトロン ラボ)』の2ラインで展開。



化粧品として、より身近に・より手軽に。

美容体験として、より深く・より心地よく。



商品ラインナップなど詳細ページはこちらから。

https://shop.el.gm-beauty.jp/

販売チャネル





公式オンラインショップ、全国の美容サロン、一部バラエティショップや小売店、期間限定百貨店POP UP SHOP等

取扱店一覧:https://www.gm-beauty.jp/shop_list/

最新イベント情報:https://www.gm-beauty.jp/article/



【公式オンラインショップ】

・ELECTRON ONLINE SHOP:https://shop.el.gm-beauty.jp/

・「楽天市場」公式:https://www.rakuten.co.jp/electronshop/

・「Yahoo!ショッピング」公式:https://store.shopping.yahoo.co.jp/electron-everyone/

・「Amazon」公式:https://www.amazon.co.jp/electron

※Amazon公式ショップは化粧品のみの販売となります。



【公式SNS】

・Instagram:https://www.instagram.com/electron_beauty/

・Twitter:https://twitter.com/electron_beauty

・LINE:LINE内で「エレクトロン」と検索

・TikTok:https://www.tiktok.com/@electron_beauty



【ご注意】

不正なインターネット販売、模倣品にご注意ください。

『デンキバリブラシ(R)』『エネボール(R)』は、顧客サービスを徹底するため、保証書とシリアルNo.で管理をしております。正規販売店以外のインターネット転売品や個人売買などの各種オークションサイトなどでご購入した製品は、メーカー保証対象外となります。

また、『デンキバリブラシ(R)』は有限会社GMコーポレーションの登録商標であり、製品構造における特許を取得している独自製品です。近年、同一名を語る類似品、模倣品が多数流通しておりますので、お客様が安心して製品をお使いいただけるよう、今後も知的財産の保護、模倣品対策活動に積極的に取り組んでまいります。



知的財産の輸入差止申立情報詳細はこちら

https://www.customs.go.jp/mizugiwa_search/chiteki/tokkyoken/4000-1173.html

有限会社GM CORPORATION について





『 ELECTRON(エレクトロン)』ブランドで、ブラシ型の低周波モバイル美容機器『デンキバリブラシ(R)』、活性電子水(TM)(整肌成分)をベースに、独自の加工を施した新感覚のスキンケア製品を展開。年齢・性別を超えて多くの方がより美しく、健やかになる ” 実感を伴う美容体験のデザイン ” を追求するメーカーです。



有限会社 GM CORPORATION

2005年3月7日設立

本社 大阪市北区豊崎3-6-8 TOビル

代表取締役 岡村祐子



【製品に関するお問い合わせ先】

有限会社GMコーポレーション

TEL:06-6375-7170 MAIL:info@gm-beauty.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/29-17:16)