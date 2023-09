[株式会社ジョンブル]

Attick by Johnbullとは、1930年代から1970年代にかけての「アメリカヴィンテージ」をベースにしたプロダクトを展開。

性別の枠組みには捉われない"ジェンダーレス"なアイテムをスタイリングとともに発信。細部まで拘り抜いたディテールを大切にした『REAL VINTAGE』を提案する。









Attick by Johnbull(アティック バイ ジョンブル)の、2023年秋冬コレクションの LOOKBOOK が

2023年9月より公開。





Attick by Johnbull 2023 秋冬コレクション







JACKET lot.AT233L01 ¥39,600(tax in)

SHIRT 参考商品

PANTS lot.AT233P02 ¥26,400(tax in)





SHIRT 参考商品

PANTS lot.AT233P07 ¥25,300(tax in)





SHIRT lot.AT233S02 ¥31,900(tax in)

PANTS lot.AT233P01 ¥29,700(tax in)





SHIRT lot.AT233S02 ¥26,400(tax in)

PANTS lot.AT233P03 ¥26,400(tax in)





JACKET lot.AT233L02 ¥39,600(tax in)

PANTS lot.AT233P03 ¥26,400(tax in)





JACKET lot.AT233L01 ¥39,600(tax in)

PANTS lot.AT233P04 ¥26,400(tax in)





SHIRT 参考商品

OVERALLS lot.AT233P05 ¥44,000(tax in)





SHIRT lot.AT233S01 ¥22,000(tax in)

OVERALLS lot.AT233P05 ¥50,600(tax in)





JACKET lot.AT233L02 ¥39,600(tax in)

PANTS lot.AT233P07 ¥20,900(tax in)





SHIRT lot.AT231S01 ¥28,600(tax in) https://www.privatelabo.jp/item/69819978.html

OVERALLS lot.AT233P06 ¥36,300(tax in)





JACKET lot.AT233L01 ¥39,600(tax in)

SHIRT 参考商品

PANTS lot.AT233P04 ¥26,400(tax in)





SHIRT lot.AT231S01 ¥28,600(tax in) https://www.privatelabo.jp/item/69819978.html

PANTS lot.AT233P07 ¥20,900(tax in)









【会社概要】



JOHNBULL

株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。

自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。

現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行っております。



