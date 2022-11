[株式会社 Brave group]

北米及びグローバルにおける事業成長を加速



株式会社Brave group(本社:東京都港区、代表取締役:野口圭登、以下「Brave group」)は、今年8月に設立した北米及びグローバルにおけるメタバースプラットフォーム事業を行う関連会社であるMetaBash Inc.のCEOに、前Applovin日本法人代表取締役の林 宣多(はやし のりかず)氏が就任したことをお知らせいたします。







Brave groupは、メタバース経済圏を牽引する総合エンタメ商社を目指し、RIOT MUSICやぶいすぽっ!をはじめとするIP事業の他、メタバース関連事業に特化した株式会社MetaLabを今年4月に設立し、自社エンジンである「Brave Engine」を活用したプラットフォーム事業も開始するなど、メタバース領域で様々な事業を展開しています。

今年はIP事業を中心に、世界最大級のアニメコミュニティを運営する「MyAnimeList」や『ビルボード』のインドネシア版メディア「Billboard Indonesia」と事業提携を行うなど、グローバル展開を見据えたアライアンスを強化してまいりました。



グローバルにおけるメタバース市場は今後さらなる成長可能性が期待されており、ビジネス領域における展開も多角化していくと想定されます。そのような中で、Brave groupではMetaBash Inc.を通じ、北米において、自社エンジンである「Brave Engine」を活用したプラットフォーム事業を中心にメタバース関連事業のグローバル展開を行い、事業成長を加速してまいります。



■林 宣多氏プロフィール





Yahoo! Japan, GREEで広告プラットフォーム事業立ち上げを実施。その後サンフランシスコに拠点を移し、GREEインターナショナル(米国サンフランシスコ)にてUS広告事業の立ち上げを担当。2013年5月に設立直後のAppLovinに参画し、AppLovin本社(米国サンフランシスコ)の営業責任者として事業の成長をけん引した後、2016年4月にAppLovin日本法人 代表取締役に就任する。2020年1月にAppLovin本社(米国サンフランシスコ)に戻り、ゲーム会社のマネージメントやNFTゲームプラットフォーム事業を担当。2022年11月 MetaBash Inc. CEOに就任。



■林 宣多氏コメント

Brave groupは、メタバース市場において、あらゆる企業のメタバース進出を支援できる数少ない存在であると考えます。この度、そのBrave groupと一緒にグローバルでの事業を担うMetaBash Inc.のCEOに就任することを大変光栄に思うとともに、非常に楽しみにしています。また、Brave groupの子会社である、MetaLabが展開するMEキャンパスは、教育業界をアップデートする重要な挑戦であり、私自身もMetaBash Inc.を通して、MEキャンパスのような社会的に意義のある取り組みを推進していければと考えております。





会社概要



■MetaBash Inc.会社概要

・会社名:MetaBash Inc.

・設立:2022年8月

・代表者名:川尻 征司 / Seiji Kawajiri(Founder & President)

・所在地:970 W 190th St Suite 435 Torrance, CA 90502

・事業内容:メタバースプラットフォーム事業

・お問い合わせ:info@metabash.biz



■株式会社Brave group 会社概要

・会社名:株式会社Brave group

・設立:2017年10月11日

・資本金:1,878,013,651円(資本剰余金含む)

・代表者名:代表取締役 野口圭登

・所在地:〒108-0023 東京都港区芝浦2-17-9 大友ビル2F-C

・事業内容:メタバース領域における

1.IP事業

2.Platform事業

3.Incubation事業

・URL:https://bravegroup.co.jp/

・グループ会社

株式会社バーチャルエンターテイメント

https://virtual-entertainment.co.jp/

MateReal株式会社

https://matereal.biz/

株式会社クリエイトリング

http://aogiri-hs.com/

株式会社MetaLab

https://metalab.co.jp/

And Epoch株式会社

SuperYellow株式会社

・関連会社

MetaBash Inc.



