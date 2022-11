[株式会社ライズコミュニケーション]

★5ショット+直筆手紙プレゼント特典付指定席も!









2023年1月21日(土)・22日(日)に表参道のラパン・エ・アロにて、

『Floria Happy New Year Fan Meeting & LIVE 2023』の開催が決定!



満開の花を咲かせるという願いが込められたグループ名で、2020年に「CHITTY CHITTY」でデビューし、今年新たに日本人メンバーのソナが加わった韓国ガールズグループFloria。



スミ、イェスル、ジョ・アラ、そして新たに加わったソナの色鮮やかな4人の魅力を伝える4公演にご期待ください!



5ショット+各メンバーが直接書いたお手紙が付いた特典チケット販売や、ファンミーティング公演ではフォトタイムが、2部のLive公演では1曲動画撮影ができるスペシャルな時間もあります!



2023年のスタートは、Floriaの4人と楽しい時間を一緒に過ごしましょう!





各公演のタイトル FIELD MUSTARD(菜の花)・SUN FLOWER(ひまわり)・LITHIANTHUS(リシアンサス)・ROSE(バラ) とそれぞの違ったFloriaの魅力あるステージをぜひお楽しみください。



★チケットは、11/22(火)17:00より主催者先行(先着)の受付がスタート!!



お申込みは公演特設サイトから→ https://ticketstage.jp/floria/





【公演概要】



≪公演名≫ Floria Happy New Year FanMeeting & LIVE 2023

≪公演日・開場/開演時間≫

◆1月21日(土)

<1部> ファンミーティング/FIELD MUSTARD 開場 13:00/開演 13:30

<2部> LIVE/SUN FLOWER 開場 17:00/開演 17:30

◆1月22日(日)

<1部> ファンミーティング/ LITHIANTHUS 開場 13:00/開演 13:30

<2部> LIVE/ROSE 開場 17:00/開演 17:30

≪会場≫ LAPIN ET HALOT LIVE SPACE HALOT

(ラパン・エ・アロ ライブスペース・エ・アロ)

東京都渋谷区神宮前5-44-2 B1F"

≪出演者≫ Floria

≪チケット代≫

◆特典付き指定席8,500円

【5ショット+各メンバー1人が直接書いたお手紙(ランダム)をプレゼント】

◆指定席5,500円

※4歳以上有料,3歳以下入場不可

≪主催≫DKエンターテイメント/ライズコミュニケーション

≪制作・運営≫ライズコミュニケーション

≪お問い合わせ≫ stage@risecom.jp

≪チケット販売スケジュール≫

主催者先行(先着):11/22(火)17:00~11/27(日)23:59

チケットステージ先行:11/28(月)10:00~12/2(金)23:59

PG先行(先着) :12/3(土)10:00~12/9(金)23:59

一般発売 :12/10(土)10:00~



★公演特設サイト: https://ticketstage.jp/floria/

★Floria Japan Official Twitter : https://twitter.com/Floria_JAPAN

★Rise Official Twitter:http;//twitter.com/risecomofficial



≪お問合せ≫

(株)ライズコミュニケーション stage@risecom.jp

03-6413-5964(平日13時~17時)





<<Floria PROFILE>>

花のようにキュートなK-POP女性アイドルグループFloria!

“満開の花を咲かせる”という願いが込められたグループ名を持ち、花のように色鮮やかで明るいエネルギーを人々に伝えるガールズグループです。

リーダースミ(ひまわり)、イェスル(リシアンサス)、ジョ・アラ(バラ)、ソナ(菜の花)4人グループ

2020年8月に「CHITTY CHITTY」で韓国デビュー。

2022年 日本人新メンバーとして、ソナが合流。



