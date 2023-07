[コンフェックス株式会社]

菓子商品企画・開発・輸入販売を行うクリート株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:昆 靖)は、サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 千田 洋史)の人気キャラクター「リラックマ」とコラボレーションした「はちみつポップコーン」「おやさいラムネ」を2023年8月7日(月)より発売いたします。



クリート株式会社はコンフェックス株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼グループCEO:昆 靖)のグループ会社です。







リラックマシリーズについて





今年で20周年を迎え、根強い人気を誇る癒しキャラクター「リラックマ」。

実は着ぐるみという意外性も好かれるポイントの1つ。最近ではチャイロイコグマという新キャラクターも登場し未だに進化を続けています!

2022年には、ベビー向け新ブランド「Rilakkuma Baby」が誕生。20年の間にライフステージが変化したファンによる「こどもと一緒にリラックマグッズを使いたい」というニーズから始まりました。



商品について





今回、20周年を迎える「リラックマ」とコラボしました!

リラックマシリーズのキャラクターが目を惹くパッケージが可愛らしく魅力です。

「はちみつポップコーン」はチャイロイコグマの大好物であるはちみつ味。

「おやさいラムネ」は、パッケージにRilakkuma Babyを用い、柔らかく癒される雰囲気に仕上げました。1才頃のお子様から食べることができ、親子で安心して楽しんでいただけます♪



商品名:はちみつポップコーン

商品特徴:チャイロイコグマの大好物であるはちみつ味のポップコーンです。

蜂蜜のトロトロとした濃厚さを表現したパッケージです。





商品名:おやさいラムネ

商品特徴:ぶどう糖を主原料とした、やわらかい口どけのラムネ。1才頃のお子様から食べられます。

Rilakkuma Babyならではの柔らかく癒されるパッケージです。





(C) 2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



お取り扱いについて





発売日:2023年8月7日(月)

価格:オープン価格

販売エリア: 全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合がございます。

※お取扱いのない店舗や、売り切れの場合がございます。



会社概要









クリート株式会社

本社所在地:東京都渋谷区代々木3-38-9

事業内容:菓子商品企画・開発・輸入販売

設立:2019年2月

代表者:代表取締役社長 昆 靖

資本金:500万円

URL: http://www.confex.co.jp/about/group/cleat/

公式Instagram:https://www.instagram.com/creet_official/





コンフェックス株式会社

本社所在地:東京都渋谷区代々木3-38-7

事業内容:菓子食品総合商社

創業:1906年12月

代表者:代表取締役社長兼グループCEO 昆 靖

資本金:8,000万円

URL:http://www.confex.co.jp/



本件に関するお問い合わせ先





コンフェックス株式会社 マーケティング戦略推進部

E-mail:info@confex-g.jp



