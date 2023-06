[レバンガ北海道]

このたび、レバンガ北海道U18に所属する内藤耀悠(ないとう てるちか)選手が、「FIBA U19バスケットボールワールドカップ2023」に向けた、2023年度バスケットボール男子U19日本代表チームに選出されましたのでお知らせいたします。



なお、今回選出されたメンバーで、6月24日よりハンガリーにて開催される「FIBA U19バスケットボールワールドカップ2023」に向けた国内での直前合宿、その後のスペイン遠征を経て、本大会を戦います。





JBAからの本件リリースはこちら▶http://www.japanbasketball.jp/japan/69053







レバンガ北海道U18 内藤耀悠 / Teruchika NAITO







プロフィール

【身長/体重】 190cm / 97kg

【生年月日】 2006年1月11日

【出身地】 北海道札幌市

【在籍校】 北海道文教大学付属高等学校







内藤選手コメント



まずはじめに、U19日本代表に選出していただき、ありがとうございます。

日々サポートしていただいている皆さまに感謝します。

昨年度に行われたU17ワールドカップでは、シュートを打つことに躊躇してしまい、ものすごく後悔が残りました。

今回こそ常にリングに向かい続ける姿勢と、得点面に絡めるように頑張りたいです。

そしてトップチームでの経験を活かし、数年後NBA選手になる相手にどれだけ自分のプレーができるのか挑戦してきます。

応援よろしくお願いします。





「FIBA U19バスケットボールワールドカップ2023」開催概要



大会概要

【大会名称】 FIBA U19 Basketball World Cup 2023

【開催期間】 2023年6月24日(土)~7月2日(日)

【開催地】 ハンガリー・デブレツェン

【試合会場】 Fönix Arena、Olah Gabor Arena

【大会公式サイト】 https://www.fiba.basketball/world/u19/2023



組み合わせ

【グループA】 カナダ、フランス、中国、スペイン

【グループB】 レバノン、アメリカ合衆国、マダガスカル、スロベニア

【グループC】 セルビア、日本、ブラジル、エジプト

【グループD】 アルゼンチン、韓国、ハンガリー、トルコ



スケジュール (予定)

6月24日(土) 日本 vs ブラジル (日本時間22:00 Tip Off)

6月25日(日) エジプト vs 日本 (日本時間19:00 Tip Off)

6月27日(火) セルビア vs 日本 (日本時間27:00 Tip Off)

6月28日(水) ラウンドオブ16

6月30日(金) クォーターファイナル・順位決定戦

7月1日(土) セミファイナル・順位決定戦

7月2日(日) ファイナル・順位決定戦





2023年度バスケットボール男子U19日本代表チーム「FIBA U19バスケットボールワールドカップ2023」に向けた活動スケジュール



FIBA U19 ワールドカップ 直前合宿

【開催期間】 2023年6月14日(水)~6月15日(木)

【開催地】 味の素ナショナルトレーニングセンター (NTC)



U19 日本代表チーム スペイン遠征

【開催期間】 2023年6月16日(金)~6月21日(水)

【開催地】 スペイン



FIBA U19 ワールドカップ / FIBA U19 World Cup 2023

【大会期間】 2023年6月24日(土)~7月2日(日)

【開催地】 ハンガリー・デプレツェン



