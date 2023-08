[株式会社GameWith]

株式会社GameWith(本社:東京都港区、代表取締役社長:今泉卓也、以下「当社」)の子会社である株式会社DetonatioN(以下「DetonatioN」)が運営するプロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」(以下、DFM)League of Legends部門に所属するYutaponとGismoの2名が、第19回アジア競技大会(2022/杭州)eスポーツ競技 日本代表に正式決定いたしましたのでお知らせいたします。







■アジア競技大会について

アジア競技大会とは、アジア・オリンピック評議会(OCA)が主催するアジア地域を対象にした国際総合競技大会です。第19回アジア競技大会(2022/杭州) は2023年9月23日(土)~10月8日(日)に中国・杭州で開催され、水泳、アーチェリー、陸上競技、バスケットボール、ボクシングなどの40競技483種目が予定されております。

その中の1つであるeスポーツは同大会の歴史においてはじめて正式競技として実施される新種目となっており、実施される7種目(競技タイトル)のうち日本代表は3種目に出場します。

また、2026年に愛知・名古屋で開催される第20回アジア競技大会でも、eスポーツ種目が正式競技として実施されることが決定しており、DFMが本拠地とする名古屋でのeスポーツの盛り上がりが、一層期待されています。

YutaponとGismoの2名は、他の日本代表メンバーと協力しながら、メダルの獲得を目指しアジア各国の強豪国と熱い戦いを繰り広げます。日本代表の応援、よろしくお願いいたします。



■大会概要

大会名:第19回アジア競技大会(2022/杭州)



大会日時:

大会全体 2023年9月23日(土)~10月8日(日)

eスポーツ競技 2023年9月24日(日)~10月2日(月)

League of Legends競技 2023年9月25日(月)~9月29日(金)



League of Legends 日本代表メンバー:

(TOP)RayFarky

(JG)hachamecha

(MID)Recap

(BOT)Yutapon

(SUP)Enty

(Reserve)Ino

(Coach)Gismo



■DetonatioN FocusMeについて

DetonatioN FocusMe(DFM)は、世界大会出場経験のある国内トップレベルのプロeスポーツチームで、強さと発信力を兼ね備えたチームを目指して活動しています。

MOBA、FPS・TPS、TCG、格闘ゲーム、対戦アクション、サッカーゲームなどの合計11部門を有しており、所属人数は40名を超えます。

現在のプロeスポーツチームモデルの基盤となる「プロゲーミング専業・フルタイム制」を国内で最初に確立し、外国人選手に対して「アスリートビザ」を取得するなど、日本におけるプロeスポーツチームのパイオニアとしても注目を集めています。

League of Legends部門では日本初となる世界大会ベスト16を達成、

VALORANT部門では、世界屈指の強豪チームが集結する『VALORANT Champions Tour PACIFIC』の参加チームとして、国内で2チームのみの枠に選ばれました。

また、2022年12月には株式会社GameWithが運営するTEAM GAMEWITHと統合し、同時にリブランディングも実施いたしました。



DetonatioN FocusMeホームページ:http://team-detonation.net/

DetonatioN FocusMe Twitter:https://twitter.com/team_detonation

DFM eSports Twitter:https://twitter.com/DFMeSports

DFM VALORANT YouTube:https://www.youtube.com/@DetonatioNFocusMeVALORANT



■株式会社DetonatioN会社概要

社名:株式会社DetonatioN

代表者:代表取締役社長 梅崎 伸幸

所在地:東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立:2015年6月15日

事業内容:プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」の運営、選手・ストリーマーのマネジメント業務、eスポーツコンサルティングなど

資本金:10百万円(2022年8月末時点)

URL:http://detonation.jp/



■株式会社GameWithについて

株式会社GameWithは、"ゲームをより楽しめる世界を創る"をミッションに掲げ、ゲーム攻略情報やゲーム紹介情報を取り扱うメディア事業、eスポーツ関連サービスや専属のクリエイターマネジメントを行うeスポーツ・エンタメ事業、NFTゲームや光回線事業等の新規事業を幅広く展開しています。今後もゲームに関する様々な事業を展開し、世界のゲームインフラを目指してまいります。



■株式会社GameWith 会社概要

社名:株式会社GameWith

代表者:代表取締役社長 今泉 卓也

所在地:東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立:2013年6月3日

事業内容:ゲーム情報等の提供を行うメディア事業およびeスポーツ・エンタメ事業、ならびにゲームに関連する新規事業

資本金:553百万円(2023年5月末時点)

URL:https://gamewith.co.jp/



