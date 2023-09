[アジアクエスト株式会社]

IoT 、AI 等のデジタル技術を活用して企業のデジタルトランスフォーメーションを支援するアジアクエスト株式会社(本社所在地: 東京都千代田区飯田橋 代表取締役: 桃井純 以下、アジアクエスト)はアマゾン ウェブ サービス(以下 AWS)の認定資格取得数が200を超える企業として、「AWS 200 APN Certification Distinction(認定数達成表彰)」を取得いたしました。

アジアクエスト ⇒ https://www.asia-quest.jp/











■APN Certification Distinctionとは

APN Certification Distinction とは、AWS Partner Network (以下 APN)パートナー企業の AWS 認定資格取得数が一定数に達するごとに AWS より認定されるものです。

当社ではかねてより、 AWS 認定資格保有エンジニアの育成支援を積極的に推進してまいりましたが、この度、取得数が200 を超えたことにより認定を受けました。



<AWS認定資格とは>

AWS認定資格は、AWSの専門知識を有するエキスパートを認定するものです。

具体的には「Foundational」「Associate」「Professional」の3種類のレベルに分けられた認定資格6つと、より高度な専門知識を証明する専門知識認定6つで構成されています。



<当社の取り組み>

当社ではかねてより、AWS認定資格保有のエンジニア育成支援を積極的に推進しております。

社内に設置したCCoE(Cloud Center of Excellence)を中心として、AWS認定資格に関するナレッジ共有や情報発信、そして、全社をあげて認定資格取得を加速させる取り組みとして「AWS認定資格祭り」を企画、推進するなど、様々な取り組みを進めております。



2023年9月末日時点で、当社のエンジニアが取得したAWS認定資格は下記のとおりです。



<Foundational>

・AWS Certified Cloud Practitioner



<Associate>

・AWS Certified Solutions Architect - Associate

・AWS Certified SysOps Administrator - Associate

・AWS Certified Developer - Associate



<Professional>

・AWS Certified Solutions Architect - Professional

・AWS Certified DevOps Engineer - Professional



<Specialty>

・AWS Certified Security - Specialty

・AWS Certified Database - Specialty

・AWS Certified Machine Learning - Specialty

・AWS Certified Advanced Networking - Specialty

・AWS Certified Data Analytics - Specialty

・AWS Certified SAP on AWS - Specialty



さらに、当社は、AWSに関する知識・技術力を評価頂き、APN「AWS アドバンストティアサービスパートナー」をはじめとした下記認定の取得や、AWS表彰を受賞しております。



2019年:

・APN アドバンストコンサルティングパートナー

2020年:

・AWS ソリューションプロバイダー

2021年:

・AWS 公共部門パートナー

・AWS 公共部門ソリューションプロバイダー(Government、Education、Nonprofitカテゴリ)

2022年:

・APN アドバンストティアサービスパートナー

・AWS 100 APN Certification Distinction(認定数達成表彰)

2023年:

・AWS表彰 Japan AWS ALL Certifications Engineers受賞(1名)

・AWS表彰 Japan AWS Jr.Champions 受賞(2名)

・AWS 200 APN Certification Distinction(認定数達成表彰)















アジアクエストは引き続きAWSに関する知識と技術力、実績の充実を推し進めると共に、お客様に寄り添う並走型パートナーとしてAWS導入を引き続きご支援してまいります。



※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

※アマゾン ウェブ サービス、AWSおよびAmazon Web Servicesロゴは、米国および/またはその他の諸国における、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。



■アジアクエスト株式会社について

アジアクエストは、企業のDXを支援する「デジタルインテグレーター」です。通常のシステムインテグレーションだけではなく、お客様のDXを共に考えるコンサルティングから、DXに必要なデジタルテクノロジーを駆使したシステムの設計、開発、運用までを一貫して請け負います。

IoT、AI、Cloud、Mobile、Web、UI/UXの各デジタル分野の専門テクノロジーチームを有し、お客様のゴールに向けて最適なプロジェクトチームを編成します。DXに関する豊富な知見と幅広い技術力により、ビジネスモデルの有効性や技術的な課題を検証する為のPoCの実施やデジタルに対応した大規模なシステムの構築まで、スピーディーな対応が可能です。



---

【会社概要】

会社名:アジアクエスト株式会社

代表者:桃井 純

設立年月:2012年4月

本社所在地:東京都千代田区飯田橋3-11-13 飯田橋 i-MARK ANNEX 6F

URL:https://www.asia-quest.jp/



