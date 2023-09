[レノボ・ジャパン合同会社]

チームピット直上のプレミアム観戦ルーム「パドッククラブ」をかけた「タイムアタックチャレンジ」を実施 2023年9月15日(金)~18日(月・祝)、ZeroBase渋谷にて



レノボ・ジャパン合同会社(本社・東京都千代田区、代表取締役社長 檜山 太郎、以下 レノボ)は、フォーミュラ1日本グランプリ2023 タイトルスポンサーとして、2023年9月15日(金)~18日(月・祝)、4日間の期間限定で、ZeroBase渋谷にて、レーシングシミュレーターを使用したタイムアタックイベント「Lenovo All Players Challenge」を開催いたします。







レノボは、2022年よりモータースポーツの最高峰であるフォーミュラ1とのパートナーシップ契約を締結しております。今後数年間にわたり、業界をリードするレノボのハードウェア技術がフォーミュラ1に統合されることになります。



フォーミュラ1の世界は、まさに速さの限界との戦いでもあり、テクノロジーの結晶の舞台でもあります。レノボはそんなモータースポーツの最高峰であるフォーミュラ1を、技術革新のグローバルリーダーとして、データ収集の運用から高品質なコンテンツの制作、放送アプリケーションのサポートまで、最先端のテクノロジーとソリューションで支援しています。



今回のイベントでは、レノボの「Smarter technology for all」(すべての人の生活を、テクノロジーでより豊かにする)という社是、また、多様性と包括性への想いを表した「テクノロジーの力で、F1をあらゆる人へ」というコンセプトに基づき、年齢や性別、障害の有無、各々のバックグラウンドに関わらず、すべての人にテクノロジーの力でF1を身近に感じていただき、楽しんでもらえるような機会を提供いたします。



今回開催する「Lenovo All Players Challenge」の会場には、バーチャルサーキットを疾走できる、プロが実際に使用するレーシングシミュレーターが登場。これらのレーシングシミュレーターを通して、鈴鹿サーキットのチームピット直上のプレミアム観戦ルーム「パドッククラブ」をかけた「タイムアタックチャレンジ」を実施いたします。(※「タイムアタックチャレンジ」は事前予約可能なイベントになります。)ほかにも、誰でも参加可能な、元レーシングドライバーの長屋宏和さんとのシミュレーター体験や、写真撮影ブース、レノボ×インテル製品展示コーナーなど、盛りだくさんのコンテンツをご用意しております。



イベント概要

イベント名:「Lenovo All Players Challenge」

開催期間:2023年9月15日(金)~18日(月・祝)

開催場所:ZeroBase渋谷(東京都渋谷区道玄坂2-5-8)

開催時間:9/15(金)12:00~20:00

9/16(土)10:00~20:00

9/17(日)10:00~20:00

9/18(月)09:00~19:00



アクセス:渋谷駅から徒歩1分、道玄坂下交差点前

https://www.google.com/maps/place/ZeroBase%E6%B8%8B%E8%B0%B7/@35.659346,139.699433,15z/data=!4m6!3m5!1s0x60188b65912152db:0x730d3ce4ef0e02a3!8m2!3d35.6593456!4d139.6994333!16s%2Fg%2F11p15m5xjg?hl=ja&entry=tts&shorturl=1





主なコンテンツ

1.日本グランプリ2023をチームピット直上プレミアム観戦ルームで観戦できるかも!?鈴鹿サーキットでの「パドッククラブ」をかけた「タイムアタックチャレンジ」(会場2階)

会場2階に設置されたシミュレーターで「タイムアタックチャレンジ」に参加することができます。

「タイムアタックチャレンジ」の上位3名は日本グランプリシリーズ(9/22(金)鈴鹿サーキット)の

パドッククラブへご招待いたします。また4位以下、上位10名に豪華景品のプレゼントを予定して

おります。ぜひご参加ください。

※「タイムアタックチャレンジ」は事前予約が可能です。

※当日参加枠も一部設けております



2.誰でも参加可能!元レーシングドライバーの長屋宏和さんとレーシング対決(会場1階)

会場1階には、元レーシングドライバーの長屋宏和さんと、事前予約不要のシミュレーター体験ができるコーナーを設置します。長屋さんのタイムを上回った参加者には先着で限定グッズをプレゼントいたします。ほかにも、表彰式をイメージとしたフォトスポットも登場。F1らしい煌びやかさ溢れる空間で、F1レーサーになりきって写真を撮ることができます。



3.F1をもっと知ることができるレノボ×インテル製品展示コーナー(会場1階)

インテルvPro(R)プラットフォーム、インテル(R) Evo(TM) デザイン準拠のThinkPad X1 Yoga Gen 7をはじめとする、F1を支えるインテルやレノボのテクノロジーを感じられる製品を展示いたします。































「タイムアタックチャレンジ」参加方法

2023年8月31日(木)より「Lenovo All Players Challenge」の特設サイト

( https://lenovo-allplay2023.jp )内の専用予約フォームから申し込み受付を開始いたします。

・事前予約は先着順となります。

・1人につき予約は1回までです。

・タイムアタックチャレンジ体験時間は約15分です。

・参加費は無料です。



予約フォームから参加希望時間帯を選択し、必要事項を記載の上、お申し込みください。

受付完了メールが届きましたら、予約完了となります。

イベント当日は、体験予約時間の15分前までにZeroBase渋谷2階の受付までお越しいただき、

受付完了メールをご提示ください。



事前予約枠は9/15(金)~9/18(月・祝)のイベント開催時間内で設定しております。一部当日枠もご用意しておりますが、事前予約をいただけるとスムーズにご参加いただけます。詳細は、特設サイトをご確認ください。



レノボは、Lenovoの商標です。その他の会社名は、それぞれ各社の商標です。



