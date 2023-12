[株式会社リアルゲイト]

愛犬と一緒に過ごせるペットフレンドリーなクリエイティブワークプレイス



都心部を中心に90棟を超えるクリエイティブオフィスの企画・運営を手掛ける株式会社リアルゲイト(本社:東京都渋谷区、代表取締役:岩本 裕、以下「リアルゲイト」)は、目黒区中目黒一丁目に位置する築36年の高級ヴィンテージマンションを1棟リノベーションし、クリエイティブワークプレイス「LANTIQUE BY IOQ(ランティークバイアイオーキュー)」として2024年2月にオープンいたします。







当施設は、東麻布、神宮前に続く「IOQ」プロジェクトの第三弾として、東急株式会社(本社東京都渋谷区、取締役社長:堀江 正博、以下「東急」)が一棟管理する物件を、リアルゲイトが一括借り上げ、トータルプロデュースを担当し、サービスショップ・オフィス・寄宿舎(SOHO)からなる複合施設へコンバージョンいたします。

オープンに先駆け、公式サイトにて先行募集区画の公開および内覧会参加の募集を開始いたしました。

■公式サイト:https://lantique.jp/



■LANTIQUE BY IOQについて

代官山駅から徒歩8分、槍ヶ崎交差点近くの閑静な住宅街の中に佇まい、旧山手通り沿いの代官山らしい賑わいから少しだけ離れた落ち着きのあるエリアに位置する本施設は、サービスショップ、オフィス、SOHOからなる全35区画と、1名から利用できるコワーキングスペースで構成され、ラウンジ・会議室・フォンブース・開放的なルーフトップテラス等、充実の共用部をご用意。

さらに、ワーカー達が愛犬と一緒に仕事が楽しめるペットフレンドリーワークプレイスとしても展開いたします。



・LAMP×ANTIQUES/LANTIQUE(ランティーク)

施設の各エリアにはこだわりの”LAMP”が散りばめられ、放つ灯火は日常と非日常の境界線をシームレスに。都心の中心にいながらも、一歩足を踏み入れれば、街の喧騒とは程遠く、穏やかさと暖かみのある空間が広がります。「LANTIQUE BY IOQ」は、忙しく過ぎる日々に落ち着きを与え、この場所に集う人々の瞬間をゆったりと照らし“ANTIQUES”のように長く愛され、成長し、この地の象徴へと進化する新たなワークプレイスを目指します。





・ペットフレンドリーワークプレイス

当施設は、愛犬と一緒に仕事が楽しめるよう、全ての専有部内でペット入居可(ペット登録必須)とし、共用部のルーフトップは同伴可能とするペットフレンドリーワークプレイスとなります。

仕事の合間に散歩(水洗い場有)をしたり、愛犬を連れルーフトップでリフレッシュをすることで、ペットを介した自然なコミュニケーションが育まれます。





■プラン詳細

オフィス・SOHO・サービスショップとして利用可能な計6フロアで構成され、地下1階にはラウンジ、コワーキングスペース、会議室、フォンブース、3、4階には、気軽に軽食や冷凍パンが楽しめる共用リビングを設置し、多様な働き方とニーズに応えられるワークプレイスとなります。



<B1/SERVICE SHOP・OFFICE>

エントランスとは別に専用入口を設け、区画へ続く階段を降りると、ガラス張りの入口が広がります。

室内は約163平方メートル の広々空間で、トップライトから差し込む日差しは、地下の暗さを感じない設えに施されております。ショールーム兼オフィスとしてはもちろん、美容室などのサービス店舗としても最適です。





<1F~4F/OFFICE・SOHO>

オフィスは約29平方メートル ~152平方メートル を17区画、SOHOは約25平方メートル ~87平方メートル を16区画と、レパートリーに富んだプランをご用意。それぞれの事業規模やワークスタイルに合ったプランをお選びいただけます。

区画内はシンプルな空間に仕上がり、共用インターネットが導入されているため、入居後すぐの利用が可能です。また、地下のラウンジや会議室・フォンブースを活用することで、専有部内での区画形成等の内装工事が不要となり、移転時のイニシャルコストを抑えたオフィス移転が実現できます。

※オフィス利用の場合、ワークラウンジ会員への加入必須(月額賃料別途)





<5F/PREMIUM SOHO>

約244平方メートル の専有部に加え、合計75平方メートル (専有面積対象外)の専用ルーフトップ付き、トップフロア1テナントと贅沢なプラン。カウンターテーブル付きの大型キッチンや、専用トランクルームも備えており、住居としてはもちろん、SOHOとしての利用やキッチンスタジオなどでもご利用いただけます。

※オフィス利用の場合、ワークラウンジ会員への加入必須(月額賃料別途)





<B1/COWORKING PLAN>

自宅以外で仕事ができる場所が欲しい近隣の方や、ノマド的な利用として、事務所契約よりもランニングコストを抑えて利用ができるフリーデスクプラン(登記有・無)を10席ご用意。

同フロアにあるラウンジ、会議室、フォンブースの利用はもちろん、別途契約いただくことで専用のロッカーやトランクルームをご利用いただけます。







■用途に合わせた充実の共用部

<LOUNGE>

地下1階には、こだわりの家具と照明で設えた暖かみのあるメインラウンジを中心に、6名用会議室×2、フォンブース×2、トップライトから光が差し込むコワーキングスペースを備え、外部との打ち合わせや社内会議、面接、作業など、様々な場面で利用が可能です。





<LIVING・LOBBY>

3、4階の共用リビングでは、ミニキッチンが備えられている他、天然酵母・フランス製法で作るこだわり冷凍パンをご用意。その場で焼き上げたパンを仲間と気軽に楽しめます。

1階の石張りの床とレコードが特徴的なロビーは、待合室としてはもちろん、小休憩や雑談に最適。

厳選されたレコード盤から、その時の気分に合わせた1枚を選び、楽しむことができます。





<LOOFTOP TERRACE>

緑に囲まれた解放感のあるルーフトップテラスは、ペットの同伴が可能。

Wi-Fi完備で屋外のワークプレイスとしてはもちろん、愛犬を通じた新たなコミュニケーションを醸成できる場所としても利用できます。





■ARTIST COLLABORATION/YUDAI NISHI(西 雄大)

当施設の、エントランスのシンボルアートや共用部アートはアーティストYUDAI NISHI(西 雄大)

が担当。穏やかな空気の中に、クリエイティブなアクセントとして、ワーカー達のインスピレーションを刺激する作品が「LANTIQUE」を彩ります。



<YUDAI NISHI(西 雄大)>



1991年愛知県生まれ。京都精華大学デザイン学部ビジュアルデザイン学科イラストコースを2014年に卒業。現在は地元愛知を拠点に活動をおこなう。作品制作を中心に、精力的に個展の開催やグループ展への参加をする傍、イラストレーションや様々なブランド企業(NIKE、adidas等)とコラボレーションを行うなど活躍の場は多岐にわたる。

主な展示活動

東京:VOILLD、NIKE ATELIAIR

香港:Gallery by the Harbour

ニューヨーク:NEPENTHES

Instagram:https://www.instagram.com/yudainishi/





<物件概要>



施設名称:LANTIQUE BY IOQ(ランティークバイアイオーキュー)

所在地 :東京都目黒区中目黒1-1-17

交通機関:東急東横線「代官山駅」徒歩8分

JR山手線「恵比寿駅」徒歩8分

東急東横線「中目黒駅」徒歩13分

構造・規模:鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階地上5階建て

用 途:事務所・店舗

延床面積:3107.82平方メートル (940.11坪)

竣工年 :1987年10月

リノベーション竣工:2024年1月予定

企画・設計施工・運営管理・貸主:リアルゲイト





<IOQシリーズについて>

これまでのオフィス創りでは解決できない課題について、都内で90棟を超えるクリエイティブオフィスを企画・運営し、入居者の課題やニーズと向き合ってきたリアルゲイトと、多様な不動産ソリューションを持つ東急が協業することで、既存のオフィス創りの固定概念を取り払い、自由な発想、新しいカタチのワークスペースを創り、現在の課題解決の糸口を見出します。プロジェクト名の「IOQ」とは、「I」Innovation、「O」office、「Q」questionの頭文字をとった名称で、オフィスのQ(課題)をイノベーションするという意味が込められています。

尚、本プロジェクトはスクラップ&ビルドの新築事業ではなく、既存建物を活かして再生するリノベーション事業とすることで、社会としての課題であるSDGsへの取り組みも行っています。



<東急株式会社について>



218社5法人(2023年8月末時点)で構成される東急グループの中核企業として、「美しい時代へ」というグループスローガンのもと、「まちづくり」を事業の根幹に置きつつ、長年にわたって、東急線沿線を中心としたお客さまの日々の生活に密着したさまざまな領域で事業を進めています。

公式HP:https://www.tokyu.co.jp/index.html





<株式会社リアルゲイトについて>



都心部において、90棟を超えるクリエイティブオフィスの企画・運営実績を持ち、フレキシブルなワークプレイスづくりを行っています。一級建築士事務所としての建物再生ノウハウとこれまでのオフィス運営実績に基づき、新築・築古ビル問わず、企画から設計、施工監理、リーシング、その後の運営管理までを一気通貫で手掛けることにより、ビルオーナーやテナント両者の最新ニーズを把握し、特有のソリューションを提供します。



<会社概要>

社名:株式会社リアルゲイト

設立:2009年8月24日

代表者:代表取締役 岩本 裕

所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷3-51-10

登録番号:宅地建物取引業 東京都知事(3)90947号

建設業許可 東京都知事許可 (特-1)第151421号

建設業許可 東京都知事許可 (特-4)第151421号

一級建築士事務所 東京都知事第62066号

公式HP:https://realgate.jp/

メディア型オフィス検索サイト:https://ordermade-tokyo.jp/



