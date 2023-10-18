［一般社団法人日本オンライン教育産業協会］

オンラインラーニングフォーラム運営事務局です。11月1日の開幕まで2週間となりました。

本日は全講演の中から、申込数の多い「人気講演ランキング」をお届けします。







AI・教育データの利活用など、昨今の教育界の動向がよくわかるランキングとなっています。

それでは早速、人気講演ランキングを10位から発表！



◆◆１０位◆◆

初開催の【ChatGPT、AI、教育トラック】がまずはランクイン





◆【ChatGPT、AI、教育トラック】人工知能が変える英語コーチングの未来

講演者：日本英語コーチング協会 理事長 三木雄信氏

日 時：11月 2日 (木) 13:10～14:10

詳 細：https://www.online-learning-forum.jp/program2detail.html#40

◆◆１０位◆◆

AI・ChatGPT等、最新テクノロジ×教育を解説





◆【教育関係者、企業研修担当者必見！】教育ICT最前線 ～AI・テクノロジの最新動向とデジタル・ナレッジの取り組みとは～

講演者：株式会社デジタル・ナレッジ 吉田 自由児氏

日 時：11月 9日 (木) 10:20～11:00

詳 細：https://www.online-learning-forum.jp/program5detail.html#85



◆◆９位◆◆

好評発売中『SCHOOL SHIFT』(明治図書出版)の編著者が直接解説する特別講演！





◆【特別講演】「人生100年時代」の教育SHIFT―「学び」の意義と学校教育の向かう先を再考する-

講演者：一般社団法人未来の先生フォーラム 代表理事 宮田純也氏

日 時：11月 1日 (水) 15:30～16:10

詳 細：https://www.online-learning-forum.jp/program1detail.html#128

▼リアル会場でのご参加も可能です

https://www.online-learning-forum.jp/program1detail.html#24

◆◆９位◆◆

世界トップレベルの経営コンサルティング会社BCGご登壇！

企業における学びの在り方を再考する「5つのステップ」とは





◆『デジタル・AI時代の個人/企業の学びとは？』

講演者：ボストン コンサルティング グループ 折茂美保氏

日 時：11月 1日 (水) 15:50～16:30

詳 細：https://www.online-learning-forum.jp/program1detail.html#25

◆◆８位◆◆

今年の「日本e-Learning大賞」受賞作、申込急増中です！





◆『大手企業も活用する「AI英会話」。AI活用で実現する言語習得のパラダイムシフトとは』

講演者：株式会社スピークバディ 代表取締役CEO 立石 剛史氏

日 時：11月 1日 (水) 11:20～12:00

詳 細：https://www.online-learning-forum.jp/program1detail.html#5

◆◆８位◆◆

教育データ活用の現状と今後を、どこよりもわかりやすく





◆『教育データ利活用の国内動向と将来可能性』

講演者：スタディプラス株式会社 宮坂直氏

日 時：11月10日 (金) 11:20～12:00

詳 細：https://www.online-learning-forum.jp/program6detail.html#106

◆◆７位◆◆

近大が取り組む「授業のログ分析」は必聴必見





◆【近畿大学オンデマンド授業事例】7割以上の学生が1.5倍速で授業視聴、学生のリアルな行動が明らかになる近大流「ログ分析」とは

講演者：近畿大学 高木 純平氏

日 時：11月10日 (金) 12:10～12:50

詳 細：https://www.online-learning-forum.jp/program6detail.html#108

◆◆７位◆◆

「人材育成におけるログ分析」なら本講演がおすすめ





◆『NTTコミュニケーションズが実践する自律型人材育成方法～AIを活用した振り返り力の向上～』

講演者：エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 櫻田駿氏ほか

日 時：11月 1日 (水) 13:30～14:10

詳 細：https://www.online-learning-forum.jp/program1detail.html#125

▼リアル会場でのご参加も可能です

https://www.online-learning-forum.jp/program1detail.html#15

◆◆６位◆◆

国家プロジェクトに採択「成績を科学的に上げるeラーニング」





◆『知識習得に人の関与は必須でなくなる：膨大な知識の形成的評価の完全自動化の実現』

講演者：国立大学法人岡山大学 寺澤 孝文氏

日 時：11月10日 (金) 11:10～11:50

詳 細：https://www.online-learning-forum.jp/program6detail.html#105

◆◆６位◆◆

学習塾・大学におけるAI/EdTech活用事例がわかる人気講演





◆『学習塾から大学入試まで。広がるAIの活用』

講演者：atama plus株式会社 森本 典生氏

日 時：11月 7日 (火) 12:10～12:50

詳 細：https://www.online-learning-forum.jp/program3detail.html#54

◆◆５位◆◆

EdTechのフロントランナー佐藤昌宏氏ご登壇！





◆特別講演『AIがもらたす教育の未来 ～EdTechは教育の何を変えるのか～』

講演者：デジタルハリウッド大学 教授・学長補佐 佐藤 昌宏氏

日 時：11月 1日 (水) 12:30～13:10

詳 細：https://www.online-learning-forum.jp/program1detail.html#126

▼リアル会場でのご参加も可能です

https://www.online-learning-forum.jp/program1detail.html#11

◆◆５位◆◆

教員不足時代、AIが一人ひとりの学習をアシスト





◆『AI×教育データが変える、学びの可視化による授業支援と個別最適な学び』

講演者：コニカミノルタジャパン株式会社 松末 育美氏

日 時：11月 7日 (火) 15:50～16:30

詳 細：https://www.online-learning-forum.jp/program3detail.html#62

◆◆４位◆◆

「もっとも効果的なアダプティブラーニング」がわかる





◆『AI・ビッグデータによるアダプティブ・ラーニングとその未来』

講演者：国立大学法人電気通信大学大学院 植野 真臣氏

日 時：11月 2日 (木) 14:50～15:30

詳 細：https://www.online-learning-forum.jp/program2detail.html#43

◆◆４位◆◆

リスキリング、DXにも効く大人の「ゲーミフィケーション」





◆【ゲーミフィケーショントラック】「社会人の学び」を習慣化するゲーミフィケーションの魅力と事例

講演者：一般社団法人日本ゲーミフィケーション協会 岸本好弘氏ほか

日 時：11月 8日 (水) 13:10～14:30

詳 細：https://www.online-learning-forum.jp/program4detail.html#75

◆◆３位◆◆

京大講演！AI活用と最新ラーニングアナリティクスを全解説





◆『ラーニングアナリティクスの研究と実践の最前線』

講演者：京都大学 緒方広明氏

日 時：11月 2日 (木) 10:20～11:00

詳 細：https://www.online-learning-forum.jp/program2detail.html#33

◆◆３位◆◆

こちらの講演もお申込みが急増しています。





◆『ChatGPTの爆発的進化 教育界にも大きな変化 メタバースがどのように関わってくるのか実践例』

講演者：大阪工業大学 矢野 浩二朗氏

日 時：11月 8日 (水) 12:10～12:50

詳 細：https://www.online-learning-forum.jp/program4detail.html#73

◆◆３位◆◆

毎年大好評のゲーミフィケーション講演が上位に！





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◆『ゲーミフィケーションで授業・研修が神ゲーに！2023年最新事例紹介』

講演者：一般社団法人日本ゲーミフィケーション協会 岸本好弘氏

日 時：11月 2日 (木) 12:10～12:50

詳 細：https://www.online-learning-forum.jp/program2detail.html#38

◆◆２位◆◆

我が国の教育データ分析研究の最前線とは？政府の動向も要チェックです！





◆『教育データサイエンス：AIとデータが導く未来の学び』

講演者：文部科学省 国立教育政策研究所 高見 享佑氏

日 時：11月 1日 (水) 10:20～11:00

詳 細：https://www.online-learning-forum.jp/program1detail.html#4

◆◆栄えある１位は！◆◆

日本におけるインストラクショナルデザイン(ID)の第一人者、鈴木克明教授による講演に申込みが殺到！





◆『成果につながる“評価中心”のインストラクショナルデザインとは』

講演者：武蔵野大学/熊本大学 鈴木 克明氏

日 時：11月 7日 (火) 14:00～14:40

詳 細：https://www.online-learning-forum.jp/program3detail.html#58

いかがでしたか？

見逃していた講演がありましたら ぜひお早めにご予約ください。



▼全講演情報はこちらから

https://www.online-learning-forum.jp/programdetail.html

講演情報は日々追加・更新しております。

みなさまのご参加をお待ちしております。



【オンラインラーニングフォーラム2023】開催概要





会 期：2023年11月1日(水)・2日(木)・7日(火)～10日(金) 9:30～18:20

会 場：オンライン配信

（式典・講演の一部を御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターにてリアル開催＋ライブ配信）

主 催：一般社団法人日本オンライン教育産業協会 / フジサンケイビジネスアイ

参加費：無料（会員登録・事前申込が必要となります）

公式サイト：https://www.online-learning-forum.jp/



◆一般社団法人日本オンライン教育産業協会について

「一般社団法人e-Learning Initiative Japan」は、2021年4月1日付けで「一般社団法人日本オンライン教育産業協会」と改称いたしました。

昨今の教育・研修業界の急激な変革を踏まえ、e-Learningを中心としたオンラインを利活用した教育産業が健全に発展していくために、団体としての活動領域を広げ企業・団体・学校へ貢献して参ります。日本オンライン教育産業協会は名称を新たにし、時代を一歩先行く協会を目指します。



【オンラインラーニングフォーラム2023に関するお問合せ先】

一般社団法人日本オンライン教育産業協会 加藤

E-mail：info@jotea.org

公式サイト：https://www.online-learning-forum.jp/



企業プレスリリース詳細へ （2023/10/18-20:46）