スパイク・チュンソフトが展開する人気ゲーム「ダンガンロンパ」「スーパーダンガンロンパ2」「ニューダンガンロンパV3」「AI: ソムニウム ファイル」「AI: ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ」「風来のシレン5plus」「超探偵事件簿 レインコード」とZOZOTOWNがコラボレーションしたアイテムを、6月28日(水)よりZOZOTOWN限定で受注販売します。







今回販売するのは、各作品とコラボしたアパレルアイテムと雑貨の計30型です。「ニューダンガンロンパV3」とコラボしたTシャツと付属のアクリルキーホルダー、アクリルスタンド、タペストリーには、イラストレーターの村カルキ氏(@murakaruki)が本企画のために描き起こしたイラストを落とし込んでいます。



■販売期間:2023年6月28日(水)正午 ~ 2023年7月12日(水)11:59

■URL:https://zozo.jp/search/?p_gtagid=1584754 ※6月28日(水)正午より商品公開

■お届け時期:9月中旬予定





<ZOZOTOWN限定アイテムについて(一部)>



(左上から)

スパイク・チュンソフト×ZOZOTOWN ニューダンガンロンパV3 Tシャツ+アクリルキーホルダーセット 王馬 小吉:6,600円(税込) ※キャラクター別で6種展開



スパイク・チュンソフト×ZOZOTOWN 『AI』シリーズ Tシャツ+アクリルキーホルダーセット:6,600円(税込) ※作品別で5種展開



スパイク・チュンソフト×ZOZOTOWN 超探偵事件簿 レインコード ロングスリーブTシャツ:7,150円(税込) ※作品別で5種展開



スパイク・チュンソフト×ZOZOTOWN ニューダンガンロンパV3 フーディ+アクリルキーホルダーセット:8,800円(税込)



スパイク・チュンソフト×ZOZOTOWN ロゴトートバッグ+アクリルキーホルダーセット:3,300円(税込)



スパイク・チュンソフト×ZOZOTOWN ニューダンガンロンパV3 ビッグアクリルスタンド 赤松 楓:2,530円(税込) ※キャラクター別で6種展開



スパイク・チュンソフト×ZOZOTOWN ニューダンガンロンパV3 B2タペストリー 入間 美兎:3,850円(税込) ※キャラクター別で6種展開







(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.



