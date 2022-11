[株式会社ルックホールディングス]

株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)は、冬の森でのエピソードから着想を得た新デザイン、ルサッコ(Rusakko/茶色のウサギ)柄のホームコレクションを発売。ブラウンや暖かみのあるレッドなど、秋らしい落ち着いたカラーパレットで描かれています。全15アイテムを、全国のマリメッコストア、各オンラインストアにて販売中。











Tales from the forest.

美しい自然のカラーパレットを背景に、森の茂みに身をひそめる大きな茶色い野ウサギ。注意深く回りの様子を伺い、今にも飛び跳ねそう。フォークロアをモダンに解釈したデザイン、ルサッコ(Rusakko/茶色のウサギ)は、デザイナーのアイノ゠マイヤ・メッツォラの新作プリントです。モデルとなった野ウサギは、彼女が実際に森を散策中に保護した、大きな鳥が空から落として傷ついた野ウサギで、このエピソードが着想源となりデザインされました。ブラウンや暖かみのあるレッドなど、秋らしい落ち着いたカラーパレットで描かれています。ファブリックのほか、マグカップやクッションなどのホームコレクション全15アイテムを、全国のマリメッコストア、各オンラインストアにて販売中です。

















About Marimekko

1951年より続く、プリント作りのアート

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。



マリメッコ日本公式アカウント

Website: https://www.marimekko.jp/

Instagram: https://www.instagram.com/marimekkojapan/

Facebook: https://www.facebook.com/marimekko.jp

App: https://www.marimekko.jp/sp/app/



