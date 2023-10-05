［デウス エクス マキナ ジャパン ］

Deus Ex Machina Holiday Collection



Deus Ex Machina Holiday Collection

デウス エクス マキナ ホリデイ コレクション

彼に、彼女に、ご自身に。

いつものコレクションには無いテイストを楽しめる

ホリデイコレクション。

ちょっと大胆で ちょっとカラフルなラインナップが揃います。





日本国内では 2023年11月よりデウス エクス マキナ浅草・公式オンラインストア・一部の正規取扱店で限定発売

公式オンラインストア ▶︎ https://jp.deuscustoms.com/























日本国内では 2023年11月よりデウス エクス マキナ浅草・公式オンラインストア・一部の正規取扱店で限定発売

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【Deus Ex Machina デウス エクス マキナ 公式 アカウント】

Online Store https://jp.deuscustoms.com/

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ABOUT

ラテン語で “機械仕掛けの神“ を意味する デウス エクス マキナは、2006年にオーストラリアで誕生しました。 ブランド哲学である “クリエイティビティな文化を讃える”は、バイク・サーフィンカルチャーから派生し、現在ではアート・スノー・音楽・サイクルなど、旗艦店の有る世界12カ国より独自のカルチャーが発信されています。



Deus Ex Machina Asakusa デウス エクス マキナ 浅草 https://jp.deuscustoms.com/pages/store-list

TEL 03-6284-1749 〒131-0033 東京都墨田区向島1-2-8 東京ミズマチ(R) ウエストゲート5.

カフェ 平日10am- 6pm

アパレル 11am-7pm 年中無休

無料駐輪場有り (約10台) *店舗ご利用の方に限ります。



#デウス ＃デウスエクスマキナ #DeusExMachina



企業プレスリリース詳細へ （2023/10/05-20:40）