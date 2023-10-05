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デウス エクス マキナ ホリデイ コレクション

デウス エクス マキナ ホリデイ コレクション

［デウス エクス マキナ ジャパン ］

Deus Ex Machina Holiday Collection

Deus Ex Machina Holiday Collection
デウス エクス マキナ ホリデイ コレクション
彼に、彼女に、ご自身に。
いつものコレクションには無いテイストを楽しめる
ホリデイコレクション。
ちょっと大胆で ちょっとカラフルなラインナップが揃います。


日本国内では 2023年11月よりデウス エクス マキナ浅草・公式オンラインストア・一部の正規取扱店で限定発売
公式オンラインストア ▶︎ https://jp.deuscustoms.com/


デウス エクス マキナ ホリデイ コレクション
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デウス エクス マキナ ホリデイ コレクション
デウス エクス マキナ ホリデイ コレクション
日本国内では 2023年11月よりデウス エクス マキナ浅草・公式オンラインストア・一部の正規取扱店で限定発売
公式オンラインストア ▶︎ https://jp.deuscustoms.com/



【Deus Ex Machina デウス エクス マキナ 公式 アカウント】
Online Store https://jp.deuscustoms.com/
Deus Japan Instagram @deusresidence https://www.instagram.com/deusresidence/?hl=ja
Deus Records Instagram @deusrecords https://www.instagram.com/deusrecords/
LINE @deus_ex_machina https://lin.ee/KfSOR0M
X @deus_japan https://twitter.com/deus_japan


ABOUT
ラテン語で “機械仕掛けの神“ を意味する デウス エクス マキナは、2006年にオーストラリアで誕生しました。 ブランド哲学である “クリエイティビティな文化を讃える”は、バイク・サーフィンカルチャーから派生し、現在ではアート・スノー・音楽・サイクルなど、旗艦店の有る世界12カ国より独自のカルチャーが発信されています。　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Deus Ex Machina Asakusa デウス エクス マキナ 浅草 https://jp.deuscustoms.com/pages/store-list
TEL 03-6284-1749 〒131-0033 東京都墨田区向島1-2-8 東京ミズマチ(R) ウエストゲート5.
カフェ 平日10am- 6pm
アパレル 11am-7pm 年中無休
無料駐輪場有り (約10台) *店舗ご利用の方に限ります。

#デウス ＃デウスエクスマキナ #DeusExMachina

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/05-20:40）

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