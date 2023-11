[株式会社小田急SCディベロップメント]

さらに、12月のビナウォークは「クリスマスイルミネーション」や「サンタクロースグリーティング」、「クリスマス音楽会」など、クリスマスを楽しむ体感・体験型イベントを多数開催します!



株式会社小田急SCディベロップメント(本社:東京都新宿区 取締役社長:細谷 和一郎)が運営する商業施設「ビナウォーク」は、2023年12月11日(月)から2024年2月18日(日)の期間、昨年好評を博した、本物の氷を使用したアイススケートリンク「WAKUWAKU ICE WORLD」を開催します。広さ240平方メートル の開放的なリンクで、子どもから大人まで本格的なアイススケートをお楽しみいただけるほか、12月16日(土)、17日(日)にはアイスショーイベントを初開催します。

















URL:https://www.odakyu-sc.com/vinawalk/event



また12月1日(金)~12月25日(月)の期間、「ViNAWALK CHRISTMAS WONDERLAND」をテーマに、クリスマスを楽しむ様々な体験・体感型のイベントをご用意しております。今年のイルミネーションは、高さ4mのクリスマスツリーに加え、ヨーロッパのクリスマスマーケットの移動式遊園地をモチーフに、観覧車とメリーゴーランドの立体オブジェがレトロで温かみのあるクリスマスを演出します。

さらに、クリスマスにぴったりのワークショップ、大人気キャラクターによるミニステージ、サンタクロースと一緒に写真撮影ができるグリーティングやクリスマス音楽会のほか、素敵な賞品が当たるクリスマス抽選会など、12月のビナウォークは毎週末楽しいイベントで目白押しです。みなさまのご来館をお待ちしております。



WAKUWAKU ICE WORLD 概要





1. アイススケートリンク<WAKUWAKU ICE WORLD>

本物の氷を使用したアイススケートリンク「WAKUWAKU ICE WORLD」が今年も期間限定で登場!

広さ240平方メートル (12m×20m)の開放的なリンクで、子どもから大人までアイススケートをお楽しみいただけます。





・実施期間:

2023年12月11日(月)~2024年2月18日(日)

※ビナウォーク休館日2024年1月1日(月)は休止

・実施時間:

[平日] 14:00~19:00(最終受付17:50)

[土日祝]11:00~20:00(最終受付18:50)

※2023年12月25日(月)~2024年1月5日(金)は土日祝の運営時間で実施

・場所:海老名中央公園 特設会場

・料金(靴レンタル代込・税込):

大人1,700円/ 小人(小学生以下)1,300円/ 親子ペア(大人1名+子ども1名)2,800円

※延長料金200円(10分毎) ※マイシューズお持ち込みの方 利用料金から300円引き

・滑走時間:[平日] フリータイム ※再入場不可/ [土日祝] 45分

・対象:4歳以上 ※未就学のお子さま1人につき、保護者(18歳以上)1人の同伴必須

※注意事項:

・悪天候およびリンクの状態によっては中止となる場合があります。

・混雑状況により早めに受付を終了する場合があります。

・手袋・靴下の着用は必須となります。(会場にて靴下を無料配布しております)

・お問い合わせ:株式会社ワック 0120-18-7801(受付時間:10:00~18:00)



2. <アイスショー&キッズスケート体験イベント>

氷の世界の住人たちがお届けする、最高に幸せなファンタジーアイスショー「ミラクルクル・アイスショー byS.I.P.H」を開催!ショーの後は、氷の精霊たちと一緒にスケートをお楽しみいただけます。





・日時:2023年12月16日(土)、17日(日)

(1)13:00~/(2)14:30~

・場所:海老名中央公園 特設会場

・対象:4歳以上小学生以下のお子さま

※未就学のお子さま1人につき、保護者(18歳以上)1人の同伴必須

・定員:各回先着40名

・料金:「WAKUWAKU ICE WORLD」の利用料金を参照

※各回30分前より、会場にて参加受付を行います。



ViNAWALK WINTER WONDERLAND 概要





1. イルミネーション「ViNAWALK CHRISTMAS WONDERLAND」

約33,000球のLEDライトが輝くイルミネーションが、3か月半にわたりビナウォーク館内と海老名中央公園を煌びやかにライトアップします。



・実施期間:2023年11月1日(水)~2024年2月14日(水)

・点灯時間:17:00~22:00(12月・1月は16時点灯開始)

・設置場所:ビナウォーク5番館、ビナブリッジ

・LED総球数:約33,000球

・装飾詳細:

・5番館2Fウェルカムデッキ ※クリスマスツリーは2023年12月25日(月)で終了

クリスマスマーケットの移動式遊園地をモチーフに、高さ4mのクリスマスツリーとビッグスケールの立体オブジェが、ここにしかない特別感あふれるクリスマスを演出します。

・ビナウォーク5番館、ビナブリッジ

ビナブリッジには昨年に引き続き、「ゴールドフラッシュブリッジ」として装飾を施します。

また、5番館2階に設置する「ブライトウォールカーテン」が、館内をイルミネーションの柔らかな光で明るく照らします。





2. 各種クリスマスイベント

<クリスマスワークショップ お菓子の家をつくろう!>



クリスマス時期にぴったりなワークショップイベントを開催!

色々なお菓子を組み合わせてかわいいお菓子の家をつくります。



・日時:2023年12月9日(土)

(1)11:00~/(2)13:00~/(3)14:00~/(4)15:00~

・場所:ビナウォーク5番館2F アメリカンホリック横

・対象:小学生以下のお子さま

・定員:60名(各回先着15名)

・条件:ビナウォーク館内店舗での当日2,000円以上(税込・合算可)の購買レシートと小田急ポイントアプリもしくは小田急ポイントカード(クレジットカードもしくはポイント専用カード)のご提示



<シナモロール クリスマスミニステージ>



クリスマス衣装を着た大人気のシナモロールがビナウォークに登場!

みんなでクリスマスソングを歌おう♪



・日時:2023年12月10日(日)

(1)11:00~/(2)13:00~/(3)15:00~

・場所:ビナウォーク5番館1F ビナステップ

・定員:各回先着30組(ミニステージの優先観覧エリア及び写真撮影会)

※当日9:30より、ビナウォーク 5番館 1F ビナステップにて

整理券を配布いたします。





(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP640636

※観覧無料



<サンタクロースグリーティング>



フィンランドのサンタクロース村があるロヴァニエミ市よりサンタさんがやってくる!

クリスマスツリーの前でサンタさんと一緒に写真を撮ろう!

撮影会後には、5番館をサンタさんがお散歩します。



・日時:2023年12月23日(土)

(1)11:00~/(2)13:00~/(3)15:00~

・場所:ビナウォーク5番館2F ウェルカムデッキクリスマスツリー前

・定員:各回先着60組(1組あたり5名まで)

・条件:ビナウォーク館内店舗での当日2,000円以上(税込・合算可)の購買レシートのご提示

※各回45分前よりビナウォーク5番館2Fウェルカムデッキにて整理券を配布いたします。

※カメラまたはカメラ付き携帯電話をご持参ください。



<クリスマス音楽会>



クリスマスイブに、地元中学校のブラスバンドや、プロのアーティストによるジャズやゴスペルなど幅広いジャンルの生演奏が楽しめる1日限りの屋外スペシャルコンサートを開催します。



・日時:2023年12月24日(日)11:00~18:30

・場所:ビナウォーク5番館1F ビナステップ

・出演時間(予定):

(1)11:00~「オープニングステージ」

出演:海老名中学校 吹奏楽部

(2)13:00~「ランチタイムピアノコンサート」

出演:山口めろん(ピアノ)

(3)15:00~「アフタヌーンジャズライブ」

出演:村田千紘(トランペット)・本川悠平(ベース)・

熊谷ヤスマサ(ピアノ)

(4)17:00~「Sing!Sing!Christmas!イブニングオペラ」

出演:中井奈穂(ソプラノ)・渡辺康(テノール)・石塚幸子(ピアノ)

(5)17:45~「Sing!Sing!Christmas! ゴスペルコンサート」

出演:The Voice of Japanより選抜メンバー4名(コーラス)



2. クリスマス抽選会

ビナウォークでのお買い上げ2,000円(税込)ごとに1チャンス!お買い物したレシートの写真をビナウォーク公式LINEのトーク画面に投稿すると、抽選で素敵な賞品やビナウォーク限定の電子マネーが当たります。





・実施期間:2023年12月1日(金)~12月25日(月)

【特賞 10名様】

JTBナイストリップ旅行券 100,000円分

【人気家電賞 10名様】

アップルウォッチSE(44mm)/ルンバi2ロボット

※それぞれ5本ずつご用意しております。

※賞品は先着順でのお渡しとなります。

【グルメ賞 14名様】

ハイアットリージェンシー東京 中国料理「翡翠宮」ディナーご利用券(ペア券)

【ビナウォーク電子マネー】

10,000円分(60名様)/3,000円(100名様)/500円(3,000名様)





備考





※各イベント・キャンペーンは予告なく変更または中止となる場合がございます

※各イベントは定員に達し次第、受付を終了いたします

※掲載画像はすべてイメージです





参考





【参考1】 株式会社小田急SCディベロップメントについて



小田急グループにおける商業施設の運営・開発事業を一貫して担う会社として、2020年4月1日に設立されました。

URL:https://www.odakyu-scd.co.jp/



【参考2】株式会社小田急SCディベロップメントの「地域共生ステートメント」について



当社では、より地域社会の発展に貢献していくことを目的に、2022年12月に地域共生ステートメント「エキチカは、マチチカ、ヒトチカへ。」を新たに制定いたしました。今後も、当社では小田急の商業施設がお客さまと地

域をつなげる「接点」となることを目指し、様々な取り組みを展開してまいります。



【参考3】 ビナウォークについて

小田急線海老名駅東口の連絡デッキで直結し、海老名中央公園と七重の塔を囲むオープンモール型の商業施設です。カラフルで楽しいデザインと開放的な空間の中に、核テナントのマルイファミリー、シネマコンプレックスを含む個性豊かなショップが約130店舗出店し、幅広い層のお客さまから支持され続けています。



所在地:神奈川県海老名市中央1-4-1

開業年:2002年

アクセス:小田急小田原線 海老名駅 徒歩2分(駅直結)

相模鉄道本線 海老名駅 徒歩2分



JR 相模線 海老名駅 徒歩4分

営業時間:最新の営業時間は施設ホームページをご確認ください。

URL:https://www.odakyu-sc.com/vinawalk/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/24-12:16)