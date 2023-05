[レゴジャパン株式会社]

「日本一のレゴ(R)マスター」の称号と優勝賞金50万円をかけて戦う精鋭たちの激闘を共に見届ける!!百田「作品が想像を遥かに超えてくるので、私の頭が追い付かない!(笑)」



レゴジャパン株式会社(代表取締役社長:マイケル・エベスン/所在地:東京都港区、以下レゴジャパン)は、来週2023年5月27日(土)午後4時30分からTBS系列で『レゴ マスターズJAPAN』の放送を開始いたします。(※一部地域を除く)

この番組は世界18か国で放送されているレゴグループ公認番組で、日本初上陸となります。“日本一のレゴ(R)ブロック ビルダー決定戦”として、日本全国から集結したレゴ ブロック ビルダーたちが激闘を繰り広げ、優勝者には、優勝賞金50万円と「日本一のレゴ マスター」の称号が送られます。

このたび、本番組のMCを人気アイドルグループ「ももいろクローバーZ」のリーダー・百田夏菜子さんが務めることが決定いたしました。オーディションを勝ち抜き全国各地から集結した精鋭たちの激闘を視聴者と共に見届けます。また番組の進行は井上貴博TBSアナウンサーが担当いたします。







百田さんは「私がMCで大丈夫かなっていう不安ももちろんあったんですけど、それ以上にこの番組に参加できると聞いてすごくうれしかったです!」とコメントし、MCへの気合も十分です。左手で『レゴ マスターズ JAPAN』の頭文字「L」を表している番組公認の「レゴ マスターズポーズ」も違和感なし!また、ここまでの収録を振り返り、「自分の想像を遥かに超えるものが次から次に出てくるので、私の頭が追い付かない状況なんですけど…(笑)、素晴らしい作品を間近で見られて楽しかったです! 」とハイレベルな戦いを間近で見届けられることへの喜びも語ってくれました。



『レゴ マスターズ JAPAN』の初回は、来週5月27日(土)午後4時30分から放送。全国各地から集結したレゴ ブロック ビルダーの精鋭たちが繰り広げるハイレベルな戦いをお見逃しなく!

また、本番組は地上波での放送終了後、「TVer」「TBS FREE」にて1週間の無料見逃し配信を行います。レゴ ブロックを使った“ものづくりの最高峰”をぜひ全国の皆さまもお楽しみください!



MC・百田夏菜子(ももいろクローバーZ)さん コメント





MCという立ち位置はなかなか緊張感があって、私がMCで大丈夫かなっていう不安もあったんですけど、それ以上にこの番組に参加できると聞いてすごくうれしかったです!収録では自分の想像を遥かに超えるものが次から次に出てくるので、私の頭が追い付かない状況なんですけど…(笑)、素晴らしい作品を間近で見られて楽しいです!

レゴ ブロックは私も小さい時からやってますけど、レゴ ブロックって常にワクワクする楽しいものだったなっていうのを大人になった今も改めて感じることができました。自分では想像がつかないレゴ ブロックの可能性を知ることができて、レゴ ブロックに囲まれたセットもとってもかわいいですし、夢のような場所でした。

この番組を見た後はきっとレゴ(R)ストアに行ったり、ちょっとネットでレゴ ブロックを検索したり、自分たちも実際にレゴ ブロックをやってみたいなって気持ちになると思います。小さい子から大人の方まで幅広く楽しんでいただける番組になっているので是非たくさんの方に見ていただきたいです!



進行・井上貴博(TBSアナウンサー) コメント





日本初上陸の場に、TBSを選んでいただけたことにまず喜びがありましたし、それを初めて担当させてもらえる喜びも大きかったです。あとは収録でのビルダー皆さんの熱量がハンパじゃないなと思いました。不思議なもので、作品を見たときに数秒フリーズしてしまうんですよ。目から入ってきた情報が多すぎて、ちょっと理解が追いつかないというか…。こんなにレベル高いのか!と驚かされました。みなさん自分の想像をはるかに超える熱量とレベルの作品を作ってくださいました。

ただ、自分が子どもの時に触った、そして今も使っている“同じパーツ”が皆さんの作品にも使われているので、出てくる作品自体はとんでもなくレベルが高いんですけど視聴者の皆さんもこういうところから「自分もできるかもしれない」と一緒に参加していただける番組なんじゃないかと思います。

レゴ ブロックは何世代に渡って受け継がれているので、レゴ ブロックを通ってない人生の方のほうがきっと少ないんだろうなと思うんですよ。この番組を見ていただいて、レゴ ブロックの可能性がまた新たに広がることを実感していただけると思います。ここから視聴者の皆さんと一緒に大会を作り上げていきたいなと思っています!



レゴジャパン株式会社 代表取締役社長 マイケル・エベスン コメント







いよいよ『レゴ マスターズ JAPAN』の放送日、豪華な出演者様の情報も決まり皆様にお届け出来る事を心待ちにしています。

才能溢れる挑戦者様の素晴らしい作品とストーリーに圧巻されました。

世界中のレゴ マスターズを見てきましたが、日本のクオリティは

素晴らしく、多くの皆様に楽しんでいただけるものと信じています。

お子様、ご家族、大人の方、幅広い年齢層の皆さんに楽しんでいただけることを切に願っています。



番組概要





タイトル:『レゴ マスターズ JAPAN』

放送日時:5月27日(土)午後4:30~5:00(※一部地域を除く)

出演者 :



MC 百田夏菜子(ももいろクローバーZ)

進行 井上貴博(TBSアナウンサー)

審査員 濱口優(よゐこ)、森泉、

三井淳平(日本で唯一のレゴ(R)認定プロビルダー)

リポーター ザ・たっち(たくや、かずや)、土佐兄弟(有輝、卓也)

スタッフ:

製作著作 TBS

制作協力 TBSスパークル

プロデューサー 麻生邦浩

総合演出 香西康位

公式サイト:https://www.tbs.co.jp/lego_masters/

公式Twitter:@LEGOMASTERS_TBS

公式Instagram:legomasters_tbs



■レゴグループについて



遊びが持つパワーを通して、-世界の明日を創造していく未来の担い手を育成する-それがレゴグループの使命です。レゴ(R)ブロックと基礎部分からなるLEGO System in Playは、子どもから大人まで誰もが、思い通りにものを作り上げ、好きに形を変えて、また新たなものを作り上げられる遊びツールです。

レゴ グループは、1932年、デンマークのビルンで誕生しました。創立者は、オーレ・キアク・クリスチャンセン。レゴという名は、デンマーク語で「よく遊べ」を意味するLEg GOdtに由来しています。

現在も引き続きビルンを本部として家族経営を続けているレゴグループですが、その製品は世界130カ国以上で販売されています。



レゴ公式オンラインストア:https://www.lego.com/ja-jp

レゴジャパン公式Twitter:https://twitter.com/LEGO_Group_JP

レゴジャパン公式Instagram:https://www.instagram.com/legojapan_official

レゴジャパン公式Facebook:https://www.facebook.com/legojp/

レゴグループ公式Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=lP5rocSCqiY



