[株式会社リコー]

株式会社リコー(社長執行役員:大山 晃)は、AI活用型チャットボットサービス「RICOH Chatbot Service」において、テキスト生成AIのChatGPTを利用できるオプションサービス「for 生成AI Powered by ChatGPT API」の提供を、2023年9月25日から開始します。





本オプションは、「RICOH Chatbot Service」画面内からChatGPTを利用できるサービスです。ChatGPTは様々な業務で活用できる反面、情報漏洩のリスクやログ管理の観点から使用を断念する企業が多く見受けられます。本オプションでは、ChatGPTに入力した内容がAI側に学習されない仕組みを構築しており、入力内容の情報漏洩を防止します。

リコーは今後も人にやさしいデジタルで“はたらく”に寄り添い、お客様がはたらく歓びを感じる、そのお手伝いをします。





* 「RICOH Chatbot Service」のUIをChatGPTと連携することに特化した新プラン「カンタンシステム連携 for 生成AI Powered by ChatGPT API」もあわせて提供を開始します。





「for 生成AI Powered by ChatGPT API」オプションの主な特徴

1. 「RICOH Chatbot Service」から簡単にChatGPTを利用可能

「RICOH Chatbot Service」画面内の「ChatGPTと会話する」ボタンから、ChatGPT APIに連携し利用が可能です。専用のアプリを別途インストールするなどの作業は不要です。





2. 入力した内容を学習されない仕組みやログ管理が可能

本オプションではAzure OpenAI Serviceを利用しておりますが、入力されたテキストデータをAI側のモデルトレーニングに利用されることはございません。



「RICOH Chatbot Service」の管理画面から利用ログを確認できるため、管理者は利用者の状況を把握することができます。







■関連情報

「for 生成AI Powered by ChatGPT API」商品ページ

https://promo.digital.ricoh.com/chatbot/lp/chatgpt/

RICOH Chatbot Serviceスペシャルサイト

https://promo.digital.ricoh.com/chatbot/



※社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。



| リコーグループについて |



リコーグループは、お客様のDXを支援し、そのビジネスを成功に導くデジタルサービス、印刷および画像ソリューションなどを世界約200の国と地域で提供しています(2023年3月期グループ連結売上高2兆1,341億円)。

“はたらく”に歓びを 創業以来85年以上にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

詳しい情報は、こちらをご覧ください。

https://jp.ricoh.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/19-13:46)