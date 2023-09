[ウエスタンデジタル]



■要求の厳しいワークフローにハリウッドレベルの品質を提供する新しいSanDiskおよびSanDisk Professional製品



ウエスタンデジタルは本日、IBC 2023に先駆けて、SanDisk(R)ブランドとSanDisk Professional製品ラインから新ソリューションを発表し、放送・メディア・エンターテインメント業界向けのデジタルコンテンツ・ストレージソリューションのエコシステムをさらに拡充させます。これらのプログレードの製品は、2つの新しいデスクトップ・ハードドライブ・ソリューションとメモリーカードを内蔵し、プレミアムなデザインを損なうことなく、プロダクションレベルのビデオワークフローに必要な品質と信頼性を提供します。



Intel Corporationのクライアントコネクティビティ部門ゼネラルマネージャーであるJason Ziller(ジェイソン・ジラー)氏は、次のように述べています。「メディア・エンターテインメント業界が求めているハイエンド機能と信頼性を提供するThunderbolt(TM)製品を、ウエスタンデジタルが拡張し続けていることは喜ばしい限りです。Thunderboltテクノロジー、エンタープライズクラスのハードドライブ、およびマルチデバイス接続ソリューションを活用することで、新しいSanDisk Professionalデスクトップソリューションは、プロシューマーやクリエイティブプロフェッショナルをサポートして、ますます複雑化する要求と革新的なユースケースに対応します。」



SanDisk Professional G-DRIVE(R) PROJECT



・ 高いパフォーマンスと拡張性: Thunderbolt 3インターフェースは卓越したパフォーマンスを提供し、多様なデジタルコンテンツを制作するワークフローを構築するために、最大5台のデバイスをデイジーチェーン接続することができます。さらにUSB 3.2 Gen 2にも対応しています。

・ 7200RPM Ultrastar(R)エンタープライズクラス・ハードドライブ:最大22TB*の容量と260 MB/秒の読み出し/書き込み速度**により、要求の厳しいワークロードにも柔軟に対応し、ミッションクリティカルなコンテンツをバックアップします。

・ 提供時期:SanDisk Professional G-DRIVE PROJECTは、6TBを最小容量として5年間の限定保証付きで提供されます。日本での販売開始は10月上旬を予定しています。価格はオープンです。



SanDisk Professional G-RAID(R) MIRROR



・ 圧倒的な大容量: 2台の7200RPM Ultrastarエンタープライズクラス・ハードドライブで最大44TB*(デフォルトのRAID 1では22TB*)の大容量を実現することで、最も過酷なワークロードや貴重なコンテンツのアーカイブにも対応します。ユーザーはライフワークをバックアップすることができるため、最も重要なファイルを1か所にまとめることで安心感が得られます。

・ 安心のミラーモード:RAID 1で出荷されることで、貴重なコンテンツは2台目のドライブに自動的に複製されるため、データの冗長性を心配する必要はありません。スイッチを切り替えるだけで簡単にJBODまたはRAID 0に変更できますので、別途アプリのダウンロードや特別なソフトウェアをインストールする必要はありません。

・ PRO-BLADE(TM) SSD magスロット:スロットに挿抜するPRO-BLADE SSD mag(別売)でコンテンツのオフロード、コピーや編集プロセスを高速、高効率で進められます。

・ 提供時期:SanDisk Professional G-RAID MIRRORは、12TBを最小容量として5年間の限定保証付きで提供されます。日本では2023年第4四半期の販売開始を予定しています。価格はオープンです。



ウエスタンデジタルのEU/CISプロダクト マーケティングおよびマーケティングオペレーション責任者であるRuben Dennenwaldt (ルーベン・デネンヴァルト)は、次のように述べています。「ウエスタンデジタルは、人工知能や特殊効果の使用が増加し、4 Kから8 K、12 Kへ移行することで生じるデータの増大に取り組むことで、制作業界のクリエイターを支援しています。SanDiskブランドとSanDisk Professional製品ラインに追加されたこれらの最新製品は、特に高効率、高パフォーマンス、高信頼性、および高拡張性に優れており、デジタルコンテンツクリエイターがこれらの製品を独自のプロセスとシームレスに統合し、ワークフローを強化させて、外出先、ロケ中、オフィス/編集スペースのどこでもハリウッドレベルの品質を達成する上で欠かせない性能を提供します。」



SanDisk PRO-CINEMA CFexpress(TM) Type B カード



・ シネマ品質のパフォーマンス:最低継続書込み速度1,400MB/秒**のSanDisk PRO-CINEMA CFexpress Type Bカードは、フレームを落とさずにシネマ品質の8K1ビデオをキャプチャできます。

・ 耐久性に優れた筐体:最大2メートルの落下と最大50ニュートン (11.2ポンドフォース) 2の衝撃に耐え、かけがえのない映像素材やビデオを保護します。

・ PRO-READERとPRO-DOCK 4に対応:PRO-CINEMA CFexpress Type BカードをSanDisk Professional PRO-READER CFexpressおよびPRO-DOCK (別売) と組み合わせることで、生産性の最大化に寄与するスケーラブルな同時オフロードを可能にします。

・ 提供時期:The SanDisk PRO-CINEMA CFexpress Type Bカードは、320GBを最小容量として限定保証付き3で提供されます。日本での販売開始は11月以降の予定です。価格はオープンです。



ウエスタンデジタルは、9月15日から18日までオランダ アムステルダムで開催されるIBC 2023に出展します。ホール8のMS 24とMS 25のブースにて、SanDiskブランドとSanDisk Professional製品ラインについて詳しくご紹介いたします。



