[日本ディープラーニング協会]

【申込受付期間】2022年12月1日(木)13:00 ~ 2023年2月22日(水) 23:59 / 【試験日】2023年3月3日(金)・4日(土)



ディープラーニングを中心とする技術による日本の産業競争力の向上を目指す日本ディープラーニング協会(以下JDLA)は、2023年3月3日(金)、4日(土)に開催を予定している2023年 第1回 「G検定(ジェネラリスト検定)」(以下G検定)の受験申込受付を、本日、2022年12月1日(木)13時より開始したことをお知らせします。













2023年 第1回 「G検定(ジェネラリスト検定)」概要



名 称: JDLA Deep Learning for GENERAL 2023 #1

概 要: ディープラーニングを事業に活かすための知識を有しているかを検定する

試験詳細: G検定とは(https://www.jdla.org/certificate/general/)

受験資格: 制限なし

試験概要: 120分、小問191問(前回実績)、オンライン実施(自宅受験)

出題範囲: シラバス(https://www.jdla.org/certificate/general/#general_No03)より出題

受 験 料 : 一般13,200円(税込)、学生 5,500円(税込)

試 験 日 : 下記2日程から選択

1.2023年3月3日(金)16:00開始

2.2023年3月4日(土)13:00開始

申込期間: 2022年12月1日(木)13:00 ~ 2023年2月22日(水)23:59



※お申込完了後のキャンセル・試験日程の変更はお受けできません。

※「G検定」の2日間開催は試験的な取り組みです。そのため次回以降の2日間開催は未定になります。あらかじめご了承ください。



<申込方法について>

「G検定」受験サイト(https://www.jdla-exam.org/d/)からお申込みください。(クレジットカードまたはコンビニ決済)







再受験制度について



前回受験日から2年以内の方は半額(一般:6,600円(税込)、学生:2,750円(税込))にて受験いただけます。

※今回試験における再受験制度の適用は、「G検定」2021#1以降の受験者が対象です。

※再受験制度対象者の方には、受験サイトにて過去に受験された際のIDでログインし、受験申込いただくことで割引料金が自動で適用されます。

※再受験制度の適用は個人での申込時にのみ有効です。団体経由申込時には適用不可となりますのでご了承ください。







団体経由申込について



団体での一括申込で、請求書払いでのお支払いが可能です。

詳細はこちら(https://www.jdla.org/news/20221201002/)をご確認ください。

※団体経由申込は2023年2月17日(金)23:59までとなりますのでご注意ください。



また、10名以上の団体経由受験申込いただいた企業や団体には、試験実施後、受験者の合否レポートを送付いたします。企業や団体における自社のデジタル人材育成の進捗状況把握等に是非ご活用ください。

※ご希望いただいた場合にのみ、団体経由受験申込担当者宛にメールにて送付いたします。

※1申し込みあたり10名以上の団体経由受験申込が必要です。

※受験者合否レポートの送付は、団体経由受験申込毎に行います。

※本施策に伴い、利用規約を改訂しております。ご確認の上、お申込みください。







「AI For Everyone(すべての人のためのAIリテラシー講座)」修了者の方へ



「Coursera修了証付きコース」を受講し修了された方は、Coursera発行の修了証ページURLをご提示いただくことで、「G検定」を30%引き(一般:9,240円(税込)、学生:3,850円(税込))にて受験いただけます。



JDLAホームページ(https://www.jdla.org/certificate/general/apply-everyone-discount/)より「G検定」割引アクセスコードの申請をしていただき、受験申込時にアクセスコードをご入力ください。

※AI For Everyone修了者向けアクセスコードは個人での受験申込時にのみ有効です。団体経由申込時には使用不可となりますのでご了承ください。

※AI For Everyone修了者向けアクセスコードの発行は、2023年2月16日(木)23:59までとなりますのでご注意ください。







ハンディキャップ受験について



受験時に特別な配慮を必要とする場合、試験日の30日前までにG検定試験事務局(jdla@jtp.co.jp)宛にメールにてご相談ください。







「G検定」に関するお問い合わせ先



G検定試験事務局

e-mail:jdla@jtp.co.jp Tel:03-6700-8004

平日 10:00~17:00/休日 11:00~16:00

(2022年12月29日(木)~2023年1月3日(火)は年末年始休業とさせていただきます)







本試験開催に伴い、オンラインイベントを開催



本試験開催に伴い、「G検定」受験を検討いただいている方に向けた、2つのオンラインイベントを開催いたします。



1.「G検定2023#1」オンライン説明会(オンライン/参加無料)

試験概要に関する説明会です。皆様からのご質問等にもお答えいたします。「G検定」がどんな試験なのか、より理解を深めていただくための機会として、是非お気軽にご参加ください。



▽開催日時

第1回:2022年12月15日(木)18:00~18:30

第2回:2023年1月12日(木)12:00~12:30

※説明会内容は両日とも同じです。



▽参加お申し込みはこちら(イベントページ)

URL: https://g202301.peatix.com/





2.「合格者が教える、これから始める人のためのG検定学習法講座」(オンライン/参加無料)

G検定の過去合格者をゲストに招き、「G検定に向けてどのように学習を進めたのか」ご紹介いただきます。G検定受験に向けての学習方法についての情報収集をされたい方は、是非お気軽にご参加ください。



第1回:2022年12月21日(水)18:00~19:00

第2回:2023年1月19日(木)18:00~19:00

※イベントは両日とも同様の内容です。



▽参加お申し込みはこちら(イベントページ)

URL: https://g202301-manabi.peatix.com/







「G検定」で、ビジネスを変える学びを。AIを味方に、DX人材としての自信とキャリアを手に入れよう。



JDLAは、G検定への挑戦を通じ、全てのビジネスパーソンにAI・ディープラーニング活用のためのリテラシーを習得いただくことを目指しています。



AI・ディープラーニングを体系的に学習することは、「AIで何ができて、何ができないのか」「どこにAIを活用すればよいか」「AIを活用するためには何が必要か」という理解に繋がり、データを活用した新たな課題の発見やアイデアの創出を可能にしたり、デジタル施策の推進に自信をもたらすなど、あなたのビジネスやキャリアの可能性を飛躍的に広げてくれます。



G検定なら、試験合格後も日本最大級のAI人材コミュニティ「CDLE」を通じて、AI・ディープラーニング活用に向けたさらなる学習や実践の場を得ていくことや、合格者同士のつながりや情報交換により、様々なビジネスのヒントやチャンスが見つけることも可能です。



ビジネスを変える学び(リスキリング)を、G検定から一緒に始めましょう。



※G検定は、デジタルリテラシー協議会が定義する、これからのすべてのビジネスパーソンが持っておくべき共通デジタルリテラシー「Di-Lite」(https://www.dilite.jp/)習得のための推奨試験にも設定されています。





<JDLA資格試験について>

JDLAでは、ディープラーニングの知識を有し「事業活用する人材(ジェネラリスト)」と、「ディープラーニングを実装する人材(エンジニア)」の育成を目指し、下記3つの講座や試験、資格を用意しています。また、JDLA各資格試験の合格者には認定ロゴと合格証の配付のほか、合格者コミュニティ「CDLE(Community of Deep Learning Evangelists)」へご招待しています。







■CDLE(Community of Deep Learning Evangelists)・・・

JDLA資格試験の合格者のみが参加できるコミュニティです。JDLA事務局からの招待制でご参加いただきます。オンライン上だけではなく、協会主催の「合格者の会」やハッカソン、CDLEメンバー主催の勉強会など、オフラインの場でも合格者同士の交流ができます。





<日本ディープラーニング協会について>

日本ディープラーニング協会は、ディープラーニングを事業の核とする企業が中心となり、ディープラーニング技術を日本の産業競争力につなげていこうという意図のもとに設立されました。ディープラーニングを事業の核とする企業および有識者が中心となって、産業活用促進、人材育成、公的機関や産業への提言、国際連携、社会との対話 など、産業の健全な発展のために必要な活動を行っています。



設立日 : 2017年6月1日

所在地 : 〒105-0011 東京都港区芝公園1丁目1番1号 住友不動産御成門タワー9F

理事長 : 松尾 豊 東京大学大学院工学系研究科 教授

ホームページ : https://www.jdla.org

プロモーションサイト : https://dlfordx.jp/

Facebook : https://www.facebook.com/jdla123/

Twitter : https://twitter.com/JDLANews

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCmzOgHRgJYxgoOkuDXWdzRg

connpass : https://jdla.connpass.com



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/05-03:40)