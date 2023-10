[Sasuke Financial Lab(株)]

Sasuke Financial Lab株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:松井清隆、以下「当社」)が運営する保険の一括比較・見積もりサイト「コのほけん!( https://konohoken.com/)」において、2023年10月版の「人気の保険ランキング」を発表しましたのでお知らせ致します。









■ 2023年10月版 人気の保険ランキング

【調査概要】

調査目的:保険の人気調査(契約数・資料請求数・閲覧数の多い順に作成)

実施者:Sasuke Financial Lab株式会社

調査対象者:コのほけん!訪問ユーザー

有効回答数:266,133件

調査実施期間:2023年8月1日~31日









医療保険ランキング

https://konohoken.com/medical/

1位 はなさく生命 はなさく医療

https://konohoken.com/medical/hanasaku/hanasaku_medical_1/

2位 オリックス生命 医療保険CURE Next[キュア・ネクスト]

https://konohoken.com/medical/orix/orix_medical_1/

3位 なないろ生命 なないろメディカル礎

https://konohoken.com/medical/nanairo/nanairo_medical_1/



生命保険ランキング

https://konohoken.com/life/

1位 はなさく生命 はなさく定期

https://konohoken.com/life/term-life/hanasaku/hanasaku_life_1/

2位 オリックス生命 定期保険Bridge[ブリッジ]

https://konohoken.com/life/term-life/orix/orix_life_3/

3位 オリックス生命 終身保険RISE[ライズ]

https://konohoken.com/life/whole-life/orix/orix_life_1/



がん保険ランキング

https://konohoken.com/cancer/

1位 なないろ生命 なないろがん一時金保険

https://konohoken.com/cancer/nanairo/nanairo_cancer_1/

2位 アクサダイレクト生命 アクサダイレクトのがん終身

https://konohoken.com/cancer/axa/axa_cancer_1/

3位 チューリッヒ生命 終身ガン治療保険プレミアムZ

https://konohoken.com/cancer/zurich/zurich_cancer_1/



緩和医療ランキング

https://konohoken.com/medical/relax/

1位 はなさく生命 かんたん告知はなさく医療

https://konohoken.com/medical/relax/hanasaku/hanasaku_medical_3/

2位 なないろ生命 なないろメディカルスーパーワイド

https://konohoken.com/medical/relax/nanairo/nanairo_medical_2/

3位 チューリッヒ生命 終身医療保険プレミアムZワイド

https://konohoken.com/medical/relax/zurich/zurich_medical_4/



自動車保険ランキング

https://konohoken.com/car/

1位 三井ダイレクト損害保険 強くてやさしいクルマの保険

2位 セゾン自動車火災保険 おとなの自動車保険

3位 楽天損害保険 ドライブアシスト(個人用自動車保険)



ペット保険

https://konohoken.com/pet/

1位 FPC フリーペット保険

https://konohoken.com/pet/fpc_ssi/fpc_ssi_pet_1/

2位 SBIいきいき少額短期保険 SBIいきいき少短のペット保険

https://konohoken.com/pet/sbiikiiki_ssi/sbiikiiki_ssi_pet_1/

3位 ペットメディカルサポート PS保険

https://konohoken.com/pet/pet_medical_ssi/pet_medical_ssi_pet_1/



女性医療保険ランキング

https://konohoken.com/medical/lady/

1位 オリックス生命 医療保険CURE Lady Next[キュア・レディ・ネクスト]

https://konohoken.com/medical/lady/orix/orix_medical_2/

2位 はなさく生命 はなさく医療(女性プラン)

https://konohoken.com/medical/lady/hanasaku/hanasaku_medical_2/

3位 チューリッヒ生命 終身医療保険プレミアムZ Lady

https://konohoken.com/medical/lady/zurich/zurich_medical_2/



就業不能保険ランキング

https://konohoken.com/disability/

1位 SBI生命 働く人のたより

https://konohoken.com/disability/sbi/sbi_disability_1/

2位 アクサダイレクト生命 アクサダイレクトの働けないときの安心

https://konohoken.com/disability/axa/axa_disability_1/

3位 ライフネット生命 働く人への保険3

https://konohoken.com/disability/lifenet/lifenet_disability_4/



外貨建て保険ランキング

https://konohoken.com/life/foreigncurrency/

1位 オリックス生命 米ドル建終身保険キャンドル

2位 ジブラルタ生命 米国ドル建終身保険(低解約返戻金型)(無配当)



変額保険ランキング

https://konohoken.com/life/variable/

1位 アクサ生命 ユニット・リンク保険(有期型)

2位 SOMPOひまわり生命 健康をサポートする変額保険 将来のお守り



■ コのほけん!とは

URL:https://konohoken.com/

「コのほけん!」は、保険選びをオンラインで完結できるデジタル保険代理店です。 保険の見積り・比較・検討・申込まですべてをデジタル化し「自分に合った保険を、自分で選べる世界」を実現します。コのほけん!は直感的に操作しやすく、イラストやインフォグラフィックスを取り入れることで、複雑で分かりづらいと思われがちな保険商品を見やすく、分かりやすく掲載しています。また、口コミや専門家のコメントが充実しておりインターネットがあれば時と場所を選ばず、保険を検討することができます。



TVCM「そんなナオコにコのほけん!」 篇、「その後のかぐや姫」篇 放映中!

放映開始日:2023年9月25日(月)~



放映エリア:全国(BS/CS)※順次展開予定 ※一部地域を除く



イメージキャラクター:研ナオコ





【CM特設ページURL】https://konohoken.com/cm/

■ Sasuke Financial Lab株式会社について

URL:https://sasukefinlab.com/

「自分に合った保険を、自分で選べる世界を」をミッションに、保険はむずかしいものというイメージを払拭し、ネットで気軽に保険に加入できる・見直せるそんな世界を目指しています。個人のお客様にはオンライン保険マーケット「コのほけん!」を展開、保険業界向けには各種システム開発、マーケティング支援の提供を通じ、デジタルを通じ保険をわかりやすく、より簡単に感じられる世界を実現したいと考えております。



■ 会社概要

会社名: Sasuke Financial Lab株式会社 ( https://sasukefinlab.com/ )

本社所在地: 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2階 FINOLAB内

設立: 2016年3月

代表者: 代表取締役 松井 清隆

事業内容: デジタル保険代理店事業、InsurTech事業

デジタル保険代理店「コのほけん!」

WebサイトURL:https://konohoken.com/



