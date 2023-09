[日東電化工業株式会社]

店舗内にて回収容器を設置し不要になったコスメの回収をスタート。また、回収したコスメをアップサイクルしてできたクレヨン“『Helloyon』(ハロヨン)”を販売。



国内外のオーガニック&ナチュラルなコスメを厳選したセレクトショップ「PRIMAL COLOR」藤沢店を展開する日東電化工業株式会社 (本社:群馬県高崎市 代表取締役 茂田 亮平)は、不要になったコスメを回収し、回収したコスメをアップサイクルしてできたクレヨン“『Helloyon』(ハロヨン)”を2023年9月5日(火)より販売開始いたします。







PRIMAL COLOR 藤沢店では、COSME no IPPO の取り組みに賛同し、店舗内にて不要になったコスメを回収し、回収したコスメをアップサイクルしてできたクレヨン“『Helloyon』(ハロヨン)”を店頭で販売いたします。



PRIMAL COLOR 藤沢店

店舗内にて回収容器を設置しております。



回収日程

2023年9月5日(火)~未定



回収アイテム

・リップ(グロスやリップクリーム不可)

・アイブロウ(パウダーのみ)

・パウダーファンデーション

・フェイスパウダー

・チーク

・ハイライト

・アイシャドウ(クリームタイプ不可)

・アイライナー(ペンシルのみ)

※可能な限りパッケージから外して、店内の回収容器へお入れください。



取り組みの背景





来店されるお客様から、コスメを使いきれないというお声をいただき、

使いきれず残ったものを捨てるではなく、違う形としてお客様にご提案ができないかと模索していた中、「COSME no IPPO」のプロジェクトに出会いました。

お客様ご自身の「使いきれなかった。」という思いを、新しい別の形として楽しんでいただければと思います。



Helloyon(ハロヨン)¥1,980 税込







12cmほどのクレヨン5本が箱に入ったセット。

※箱ごとにクレヨンのカラーが異なります。写真と同じではございません。

アップサイクルならではの唯一無二の色合いを楽しんでいただけるクレヨンです。









◆COSME no IPPOとは

美容業界のゴミゼロを目指して、カラーコスメに新たな価値をつくり、ワクワクの循環を実現する活動をディレクターの大澤美保氏が2021年秋にスタート。

役目を終えたカラーコスメを回収し、唯一無二の色合いを楽しめるクレヨン「Helloyon(ハロヨン)」へアップサイクルする取り組みを行っています。





◆PRIMAL COLORとは

ODAKYU湘南GATE2Fにある国内外のオーガニック&ナチュラルなコスメ・雑貨を厳選したセレクトショップ。

アフォーダブルラグジュアリー(手の届く贅沢)をテーマとし、生活の様々な場面で登場する生活必需品に良質なこだわりを提案するライフスタイル提案ショップです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/04-13:16)