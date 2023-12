[コンラッド大阪]

2023年12月1日(金)~2024年1月8日(月・祝)開催



コンラッド大阪(大阪市北区中之島)「アトモス・ダイニング」では、2023年12月1日(金)~2024年1月8日(月・祝)の間、増田セバスチャン氏のアート作品「MESSAGE OF GREEN」にインスパイアされたホリデースイーツビュッフェを、期間限定で開催します。







「MESSAGE OF GREEN」は、点描画という意味のポインティリズム(Pointillism)と、リズム(Rhythm)をかけた造語「Point-Rhythm(ポイントリズム)」という増田氏独自の画法で制作された作品。本作には「お互いの小宇宙を許容し合いながらリズミカルに未来を紡いでいく」という平和のメッセージが込められており、見る者にあらゆる生命の輝く個性が集合したインクルージョンな地球や自然を感じさせてくれます。また、アトモス・ダイニング、エントランスのフォトスペース、40階ロビーでは増田氏作「MESSAGE OF GREEN」のアートが展示され、写真撮影をしていただくことが出来ます。







今冬開催されるスイーツビュッフェでは、前回の秋の食材を使用したオータムスイーツビュッフェに引き続き、色鮮やかな増田氏のアート、「Point-Rhythm(ポイントリズム)」のパターン柄のブロックでビュッフェテーブルを装飾し、水面のように反射する艶やかな黒の天板の上に配置。まるで夜の森の中の池に映りこむ湖畔のような、グリーンを基調とした色彩豊かな空間で、華やかなホリデーシーズンにインスパイアされたスイーツへ一新してご提供します。





メニューは、増田氏の幻想的な世界観に溶け込むよう、カラフルで小さなスイーツを中心に創作。ホリデーシーズンをイメージしたクリスマスツリー型の「VIOLETマフィンツリー」や「キャンディーケイン ピンクマカロン」、サンタを模した可愛らしい「Santaラズベリームース、ローズの香り」などをご用意しました。アートにインスパイアされたスイーツには、煌めくグリッターがおもちゃのような「ブルーベリームースボール」や「MARSグリッターゼリー」、「フラワーブリュレタルト」、ジンジャーマンが煙突に足を踏み入れるかのような「ジンジャーマン 生チョコレート」、アートにインスパイアされた2色の「クリスマスカラーアートチョコレート」や幻想的な森を連想させる「にょきにょきの木 アップルシナモンコーン」をご用意しました。他、紅玉リンゴ、シナモン、洋ナシやストロベリーなどのホリデーシーズンを思わせる食材を使用したスイーツがビュッフェ台を彩ります。



「クリスマスカラーアートチョコレート」



アートにインスパイアされたスイーツ。ちいさなチョコレートのエレメントが重なって一つのチョコレートを生み出します。蝶のモチーフがお皿の上でも映える一品です。



「フラワーブリュレタルト」



アートにインスパイアされたスイーツ。卵の優しい甘さと焼き目の香ばしさが香るブリュレタルト。表面にはマシュマロで可愛らしい装飾をあしらいました。





「ブルーベリームースボール」



柔らかなブルーベリーのムースが、口の中でとろける繊細な仕上がり。世界感を構成するグリッターの輝きところりとしたシェイプは、まるでおもちゃのよう。



「にょきにょきの木アップルシナモンコーン」



湖畔に佇む木々のようなチョコレート。中にはホリデーシーズンを思わせるアップルシナモンの香りを忍ばせてビュッフェテーブルを彩ります。たくさん並べると、より一層可愛らしい一品。



「ジンジャーマン生チョコレート」



口溶けなめらかな、煙突のような形の生チョコレートに、お邪魔しようとしているジンジャーマンが遊び心溢れるスイーツ。



「Santaラズベリームース、ローズの香り」



酸味の効いたラズベリーのムースに爽やかなローズの香りを纏わせた上質なスイーツを、サンタクロースのオーナメントのような形にしてお届けします。



「VIOLETマフィンツリー」



マフィンにあしらった濃厚な紫芋のクリームでクリスマスツリー型のマフィンに。コンラッドカラーの紫色がアクセントです。





「キャンディーケイン ピンクマカロン」



オーナメントのようなマカロンに、海外のホリデーシーズンを思わせるキャンディーケイン型のチョコレートをデコレーション。子供の頃に見た映画の中の世界のようなスイーツ。



さらに、定評のあるセイボリーアイテムでは、「若鶏のロースト クリスマススパイス風味」や、イタリアトスカーナ地方の郷土料理、牛のスネ肉をたっぷりの黒胡椒と赤ワインで煮込んだ「牛肉のペボーゾ」や、ホリデーシーズンの定番の煮込みスープ「トラディショナルリボッリータ」、S字に巻いた形状がソースによく絡むシチリアの「カサレッチェパスタ」など、総料理長こだわりのイタリア料理をお召し上がりいただけます。温かいお料理5種、冷たいお料理3種の合計8種類をご提供します。





また、ビュッフェと同じテーマで製作された増田氏によるクリスマスツリー「MESSAGE of GREEN -Happy Holidays-」を、コンラッド大阪40階ロビーにて展示中。開催中のコラボビュッフェと合わせてお楽しみください。





<特典>

インスタグラムにてコンラッド大阪のオフィシャルカウントをフォローし、@conradosakaと「#messageofgreen」のハッシュタグを付けてその場でお写真をご自身のインスタグラムアカウントにご投稿いただいたお客様には、グラススパークリングワイン(またはソフトドリンク)1杯を差し上げます。





「MESSAGE OF GREEN」ホリデースイーツビュッフェ

2023年12月1日(金)~2024年1月8日(月・祝)

時間 平日 15:00~17:00(2時間制)、土日祝 14:30~16:00(90分制)

※12月18日(月)~1月3日(水) 15:30-17:00(90分制)

※1月4日(木)~1月8日(月・祝) 14:30-16:00(90分制)

料金 大人 7,400円、お子様 3,700円

12月22日(金)~12月25日(月)は、大人8,200円、お子様4,100円

場所 アトモス・ダイニング(40F)

URL https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/sweetsbuffet/atmos-autumn

ご予約 HPもしくは、お電話 06-6222-0111 (代表)にて承ります。

内容 スイーツ約20種類、セイボリーアイテム約8種類(コーヒー・紅茶付き)





メニュー例

<スイーツ>

・ ブルーベリームースボール

・ジンジャーマン 生チョコレート

・フラワーブリュレタルト

・にょきにょきの木 アップルシナモンコーン

・クリスマスカラーアートチョコレート(2種)

・ストロベリーマドレーヌ

・MARSグリッターゼリー

・REDストロベリー&ベリーゼリー

・RHYTHMブッシュドノエル

・アートムース

・シャルロットケーキ

・Holy Nightストロベリーケーキ

・Christmas Wreathピスタチオタルト

・紅玉リンゴのオーナメントロリポップ

・キャンディーケイン ピンクマカロン

・オレンジクリームと焼きメレンゲ

・VIOLETマフィンツリー

・洋ナシのスムージー

・Santaラズベリームース、ローズの香り

・クロカンブッシュ





<セイボリー>

コールド

・インサラータ ディ リンフォルツォ カリフラワー、オリーブ、ケッパーのナポリ風クリスマスサラダ

・ビーガンスタイルバーニャカウダ ケールカシュークレーマ、豆乳ストラッチャテッラ

・ワカサギのスカペーチェ 淡路島玉ねぎ、ミント、ストロベリー



ホット

・ピッツァフリッタ 生ハム、パルミジャーノ、ベリーマリネ、バルサミコ

・トラディショナルリボッリータ 白いんげんと黒キャベツのスープ

・若鶏のロースト クリスマススパイス風味 ズッキーニ、チェリートマト

・牛肉のペポーゾ 白ポレンタと黒コショウ

・カサレッチェパスタ いわし、フェンネル、モリーカ



※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

※ビュッフェは、お子様(6歳から12歳)は大人通常料金の半額、5歳以下は無料でご利用いただけます。

※画像はイメージです。

※2時間制のご利用時は、15:00~15:10の最初の10分間を撮影時間とさせていただきます。



増田セバスチャン

アーティスト



1970年生まれ。90年代より演劇、現代美術の世界で活動を始める。1995年より東京・原宿に拠点を持ち、一貫した独特な色彩感覚からアート、ファッション、エンターテインメントに渡り作品を制作。日常の中に、凝縮された非日常的な色彩を用いた作品で介入することにより、社会の中で隠され抑圧された人々の感情や、小宇宙のように広がる個々の世界観、声なき声を露わにし、世界的なムーブメントを起こしている。

2017年度 文化庁文化交流使

2018年度 ニューヨーク大学(NYU Arts & Science)客員研究

2019年 Newsweek Japan 世界が尊敬する日本人100人

プロフィールはこちら:https://sebastianmasuda.com/profile/





児島 大地(こじま だいち)

ペストリースーシェフ



2008年に神戸のハイエンドホテルからキャリアをスタートさせた児島は、基礎から生菓子、焼き菓子、アイスクリーム、ウエディングケーキ、マジパン、飴細工などの技術を学び、2012年にはカフェを併設したペストリーショップにてショコラの経験を積みました。同年、西日本洋菓子コンテストにて「チョコレート工芸菓子部門」にて優秀賞を受賞した後、2017年にはホテルにてオープニングのペストリーチームを牽引し、商品開発に貢献。2019年に就任したペストリーショップでは、繊細なスイーツのクリエイションにメディアからも注目されました。2022年からはコンラッド大阪のペストリースーシェフに就任。新たなスイーツの創作に力を入れています。



また、「MESSAGE OF GREEN」ホリデースイーツビュッフェではヒルトンのゲスト・ロイヤルティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ」のダイニング特典「Like a Member」をご利用いただけます。ホテルに宿泊をしないヒルトン・オナーズ会員の皆様も利用することができる本特典には、ヒルトンがアジア太平洋地域で運営するレストランやバーでのボーナス・ポイント付与や、最大25%の割引が含まれます。特典の詳細はこちらをご参照ください。この機会にぜひ「ヒルトン・オナーズ」にご登録いただき、特典をご利用ください。※除外日有り



