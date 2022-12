[株式会社バニッシュ・スタンダード]

スタッフDXのアプリケーションサービス「STAFF START(スタッフスタート)」を提供する、株式会社バニッシュ・スタンダード(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小野里 寧晃 以下:当社)は、「STAFF EX PROJECT」を設立することをお知らせします。多数の賛同企業・ブランドと共に、年間経由流通額1,500億円突破のSTAFF STARTを通じて蓄積したデータを活用しながら、店舗スタッフのEX(エンプロイーエクスペリエンス)向上へとつながる施策を展開してまいります。











「STAFF EX PROJECT」について





「STAFF EX PROJECT」とは、当社が発起人となり小売・サービスをはじめとした様々な業種の企業・ブランドと共に、店舗スタッフのEX(エンプロイーエクスペリエンス)(※)向上に取り組むプロジェクトです。



※EX(エンプロイーエクスペリエンス)とは

従業員の満足度や、エンゲージメントを高めることを目的とする概念です。日本語では「従業員体験」と訳され、経験を通して従業員が感じたこと・考えたことなどの、心理的・感覚的な側面もEXに含まれます。

また、海外では既に多くの企業がEXを高める施策や専門部署を設置するなど積極的に取り組んでおり、2017年に行われたある調査ではEXを充実させるために投資をしている企業の方が、そうでない企業に比べて4倍もの利益を創出しているという結果も出ています。(Harvard Business Review調査による)







スタッフのEX向上施策について





当社はスタッフDXのアプリケーションサービス「STAFF START」を通して、店舗スタッフの活躍の場を広げ、EX向上に取り組んでいます。STAFF STARTはスタッフによるオンライン接客ができるサービスで、現在では2,100ブランドに導入され、スタッフは18万人超となりました。

本プロジェクトを通じて、STAFF START導入企業の店舗スタッフへ向け、インセンティブ報酬や教育、福利厚生、表彰機会の創出を通じて、スタッフのEX向上を図ります。



1.スキルや知識を習得できる学びの場の提供







コロナ禍をきっかけに、企業は今、オンライン接客をはじめとした店舗スタッフの新しい働き方への対応が求められています。

STAFF STARTが持つデータやノウハウを活用した独自の勉強会はもちろんのこと、「SNS」「動画編集」といった専門性が高くかつニーズの高い分野では外部講師を招待しての合同勉強会も予定。

また、商業施設などで定常化されている「店長会」に着目し、店舗のEXや運営を担当する方を対象にオンラインの世界でのナレッジシェアの場を作ることを目的とした「オンライン店長会」も企画をしています。



2.店舗スタッフの最新レポートを発信する「スタッフ総研」







日本で一番売り上げているスタッフや、日本で一番オンライン接客が盛んな街など、STAFF STARTの持つデータを基に、店舗スタッフの魅力や価値を広く届けるため、スタッフの最新情報や今後のトレンドを予測したレポートを発信します。



3.賛同企業・ブランドのスタッフへの福利厚生制度





EX推進プロジェクトの賛同企業・ブランドは「STAFF START」導入企業を超えて多岐に渡ります。その業種・業態もさまざまな賛同企業・ブランド同士がコミュニティとなり、相互にベネフィットを提供しあえる環境づくりを行います。



4.企業とのビジネスマッチング





賛同企業・ブランドやスタッフとコラボレーションしたい外部の企業を繋ぎ、スタッフの活躍の場を広げます。

当社が主催する、令和のカリスマ店員を決めるイベント「STAFF OF THE YEAR」の受賞者は、テレビやラジオ、他企業の商品とコラボレーションし、活躍の場を広げています。今後は受賞者に止まらず、多くの企業・ブランドのスタッフが活躍の場を広げられるビジネスマッチングの機会を提供します。



5.スタッフの表彰イベント「STAFF OF THE YEAR」





バニッシュ・スタンダードが主催する「STAFF OF THE YEAR」は、アパレルブランドに所属する店舗スタッフ(プレスやEC担当者などの本社スタッフを除く)の中から日本一の“令和のカリスマ店員”を決めるイベントです。

全国的なイベントを実施することで、店舗スタッフがスキルを高めて表彰され、賞賛される=EX向上につながる機会を提供してまいりました。

2年連続でイベントを実施しており、2022年は1,300ブランド全国8万人の中から勝ち抜いた16名のアパレル店舗スタッフが最終審査に進出。スタッフの重要なスキルの一つとなったオンライン接客などの技術を競い、5名の『STAFF OF THE YEAR 2022』(※グランプリは1名)が決定しました。

STAFF OF THE YEAR 特設サイト:https://soty.staff-start.com/



STAFF EX PROJECTでは、店舗スタッフのEX向上に共に取り組む賛同企業様を募集しています。

詳細はSTAFF START公式ホームページよりお問い合わせください。

https://www.staff-start.com/contact.html?utm_source=press&utm_medium=pr&utm_campaign=221214EXP

担当:木崎



STAFF STARTについて





「STAFF START」は、店舗スタッフによる自社ECサイトやSNS上でのオンライン接客を可能にするスタッフDXツールです。スタッフの投稿を通じたEC売上は可視化され、スタッフ個人や所属する店舗の実績として評価に利用されています。ご利用いただいているブランド数は2,100を超え、アパレルや化粧品、家具・家電、雑貨、サービスなど多様な業種・業界に広がっています。2021年9月から2022年8月の間に「STAFF START」で作成されたコンテンツを経由した流通経由売上(※1)は、1,529億円(※2)を達成しました。

※1 流通経由売上:各社ECサイトにおいて、STAFF STARTで投稿したコンテンツ経由で購入された売上。(直接売上と間接売上の合算)。複数のコンテンツを経由した場合は最後に見たコンテンツのみを計上した総額。

※2 直接売上839.9億円、間接売上689.7億円

直接売上:STAFF STARTで投稿したコンテンツ経由で購入された、コンテンツに紐づけられた商品の売上

間接売上:STAFF STARTで投稿したコンテンツ経由で購入された、コンテンツに紐づけられていない商品の売上





「STAFF START」の主な機能

コーディネート投稿機能:店舗スタッフが撮影したコーディネート写真に商品情報を紐づけ、ブランドの自社ECサイトやSNSなどに投稿する機能

スタッフレビュー機能:店舗スタッフが商品についてのレビュー(評価・コメント)を作成し自社ECサイトやSNSに投稿できる機能

PLAY機能:店舗スタッフが商品の使用感や使用プロセスなどを撮影した動画に商品を紐付け、自社ECサイトやSNSに投稿できる機能

まとめ機能:店舗スタッフが、店舗でショーウィンドウをつくりあげるように、自社ECサイト上でテーマ設定から記事などのコンテンツを作成できる機能

店舗接客機能:店頭で接客する店舗スタッフが買い回り中の顧客に対し、検討している商品のECサイト上での情報をQRコードで共有することができる機能

バイヤー機能:バイヤーやMD(マーチャンダイザー)などが販売を検討しているサンプル品の情報を販売スタッフに共有し、現場の販売スタッフが「売れそう」か「売れなそう」かを評価できる機能



「STAFF START」導入に関する問い合わせ

https://www.staff-start.com/contact.html?utm_source=press&utm_medium=pr&utm_campaign=221214EXP

担当:薄井・野澤



株式会社バニッシュ・スタンダード

本社所在地:東京都渋谷区神宮前1-8-14

代表取締役:小野里 寧晃

事業内容:「STAFF START」の開発、運用

URL: https://www.v-standard.com/

STAFF START:https://www.staff-start.com/

LINE STAFF START:https://www.staff-start.com/line-staffstart/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/14-15:16)