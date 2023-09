[スカイランドベンチャーズ株式会社]

シードスタートアップへの投資をメインに行うベンチャーキャピタルファンド、Skyland Ventures(本社:東京都渋谷区、General Partner ・CEO:木下慶彦、以下SV)は、Web3領域でソーシャルコンテンツアグリゲーションモバイルアプリ「ReadON DAO」を提供しているReadONの資金調達ラウンドに参加したことを報告します。









ReadONは、スマートフォンユーザー向けにモバイルアプリ上でAI、ベンチャービジネス、Web3などの世界中のニュースをアグリゲートしている「Read to Earn」ソーシャルコンテンツプラットフォームです。ブロックチェーン技術によるトークノミクスと、AIを利用したコンテンツマッチングサービスをもとに、Web2上のコンテンツ消費にトークン付与を紐付けたコンテンツプラットフォームです。アプリの利用者はコンテンツを読む/見ることによりREADトークンを獲得できます。READトークンの報酬効率をエンハンスするCatto NFTの発行も行っています。アジアを中心にさまざまな言語に対応し、母国語以外のコンテンツも翻訳を通してアグリゲーションに取り込む画期的な仕組みを実装しています。

関連記事





英語リリースなど、詳しい説明やコンテンツは以下の記事を参照下さい。

<英語リリース>

ー https://medium.com/@skylandvc/b622f5fcdfee

<ReadON解説記事>

ー https://note.com/ojoknek/n/ne37fef4f8254

<Podcast/Video Podcast>

ーSpotify:https://open.spotify.com/episode/6kaEfOnsmp2BsQf2UzbDjm?si=079XWIDjTZewmt2ew8GUcA

ー文字起こし版(日本語):https://skyland.vc/contents/readon



関係者コメント







Neo, CEO of ReadON

Over the past year, the ReadON team embarked on an extraordinary journey. Undaunted by the intense fluctuations in the market, we remained steadfast and resolute in advancing our project, maintaining close communication with our users. The Japanese region quickly emerged as one of our most vibrant communities from the outset, propelling us to become a significant force within the industry. Consequently, during this round of financing, ReadON actively sought the support of influential investors from Japan.



Skyland Ventures stood out as an impressive investment partner. With a history spanning over a decade, they have demonstrated exceptional foresight in the emerging realm of cryptocurrency. Engaging with the Skyland Ventures team, we deeply felt their youthful vigor. Many of their team members had been early adopters of our project, generously providing assistance. This collaborative partnership allows us to savor the entrepreneurial journey even more. Mr. Max Kinoshita and his team exemplify industry-leading insights and decisiveness, assuring us that we are on the right path.



We extend our gratitude to Skyland Ventures for joining this round of funding for ReadON. Their involvement will significantly amplify our impact in the Japanese market, enabling us to access more resources and users, and propelling ReadON toward boundless horizons.

(日本語訳)

この1年間、ReadONチームは誇らしい旅路をたどっていきました。市場の激しい変動にも臆することなく、私たちはユーザーとの緊密なコミュニケーションを保ちながら、堅実にプロジェクトを進めてきました。日本地域は、当初から最も活気のあるコミュニティとしてすぐに頭角を現し、業界内で重要な存在となる原動力となりました。そのため、今回の資金調達ラウンドでは、ReadONは日本の有力な投資家の支援を積極的に求めました。



Skyland Venturesは、素晴らしい投資パートナーとして際立っていました。10年以上の歴史を持つ彼らは、暗号通貨の新興領域において卓越した先見性を発揮してきました。Skyland Venturesのチームと関わり、私たちは彼らの若い活力を深く感じました。彼らのチームメンバーの多くは、私たちのプロジェクトをいち早く採用し、惜しみない支援を提供してくれました。この協力的なパートナーシップのおかげで、私たちはスタートアップの旅をさらに味わっていくことができるのです。木下慶彦氏と彼のチームは、業界をリードする洞察力と決断力の模範であり、私たちは正しい道を歩んでいると確信しています。



スカイランド・ベンチャーズがReadONの資金調達ラウンドに参加してくれたことに感謝しております。彼らの参画は、日本市場における当社の影響力を大幅に増幅させ、より多くのリソースとユーザーへのアクセスを可能にし、ReadONを無限の地平線へと押し上げるでしょう。



Ken Kojo, Associate of Skyland Ventures

この度、ReadONの投資担当をさせていただきました。ReadONはWeb3 Socialの領域に新たな可能性を見出しているとても魅力的なプロジェクトです。CEOのNeoをはじめ、ReadONチームのパッションには強く感銘を受けました。また、業界への深い見識から私自身も彼らから多くのことを学ばせていただきました。昨今のX to Earnプロジェクトとは一線を画すような、新たなトークノミクスとしてのRead to Earnモデル。Web2とWeb3の真なる意味での橋渡しを日々の生活から行えるものこそ、このReadONというプロジェクトです。日本におけるReadONの拡大を、1キャピタリストとして最大限に支援していく所存です。



Azusa Kitazawa, Associate of Skyland Ventures

ReadONは、日本マーケットにも多くのユーザー・ファンを抱える非常に稀有なグローバルプロジェクトです。Web3プロジェクトのほとんどがユーザー獲得に苦しむ市場の中、様々な戦略を通してソーシャル・イベントを通して多くのユーザーを獲得した非常に優れたチーム、そしてプロダクトの良さも感じています。そのポテンシャルを発揮できるよう投資家としてできることを私自身も最大限尽力していきたいと思います。

Skyland Venturesについて





Skyland Ventures (SV) は、シードスタートアップ投資をメインに行うベンチャーキャピタル(VC)ファンドです。 “The Seed Maker. & Unlearning.”をミッションに掲げ、テクノロジー産業に大きなインパクトを与えるスタートアップへのシードマネーを提供するエクイティ投資・トークン投資を行っています。これまで日本国内のスタートアップを中心に約150社へ投資。 2022年以降は、Web3 (Crypto・NFT・Blockchain)やGeneraltive AI領域のスタートアップへの投資にフォーカスしています。



社名:Skyland Ventures (代表者:木下 慶彦)

所在地:東京都 渋谷区桜丘町16-13 桜丘フロントビルII



URL:https://skyland.vc

Twitter:https://twitter.com/skylandvc

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCpQ0_31ALEoIDGkDIBRuwUQ

Press Kit:https://www.notion.so/skylandventures/Skyland-Ventures-Pres-Kit-821339adc9df435c8dbd5ea4ee2426fe









企業プレスリリース詳細へ (2023/09/05-10:46)