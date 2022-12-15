【視聴無料・見逃し配信】NTTデータ「豊洲の港から」in I…
［株式会社プロジェクトニッポン］
アジア最大級のオープンイノベーションの祭典 第10回ILS
来場者数+視聴者数が過去最高の15,718名を達成
気になるスタートアップにはメッセージ送信・商談申し込みが可能※大手企業、VC限定機能
第10回イノベーションリーダーズサミット＜運営：株式会社プロジェクトニッポン 後援：経済産業省（2022年11月29日(火)-12月2日(金)に東京・虎ノ門ヒルズで開催）＞は来場者数+視聴者数が過去最高の15,718名を達成しました。
現在、12月20日まで見逃し配信を実施しています。
気になる登壇者にはCONTACT MEボタンより、メッセージ送信や商談依頼が可能ですので是非ご参加ください。※大手企業、VC限定機能
視聴期限は12月20日です。お見逃しなく！
下記より視聴登録（無料）して「見逃し配信視聴」ページよりご視聴ください。
https://app.ils.tokyo/users/regist
佐藤 昌弘氏｜株式会社NTTデータ オープンイノベーション・チーム 「豊洲の港から」船長
堀内 伶美氏｜株式会社NTTデータ
登壇者
Sensible 4 実証実験からの脱却を目指して
海保常毅氏｜Sensible 4 カントリーマネージャー
重大事故防止～失敗を活かす企業文化が鍵
後藤譲氏｜SAYFR ディレクター
意味検索AIが世界のビジネス事例を発見
加納将人氏｜Valuer Valuer Japan
消費者に最適なビューティー＆ウェルネス
森悠祐氏｜Revieve カントリーマネージャー
Empathic Building フルスタックIoTソリューション
Haltian
詳細・参加申込（無料）はこちらから
https://app.ils.tokyo/summit/programs/68
登壇者
サステナビリティ経営支援ツール「TERRAST」のご紹介
サステナブル・ラボ株式会社
CO2見える化・削減・報告クラウド×SXコンサルで狙う、アジアNo.1
アスエネ株式会社
高効率で長距離輸送可能な “液体電池”による安価な再エネ供給事業
ARM Technologies 株式会社
可燃ゴミとCO2からオンサイトでエネルギーを生み出すISOPシステム
サステイナブルエネルギー開発株式会社
詳細・参加申込（無料）はこちらから
https://app.ils.tokyo/summit/programs/69
あらゆるカメラで3次元位置・姿勢計測を
リーグソリューションズ株式会社
フリートおよびモビリティオペレーター向けの主要な最適化ソリューション
Autofleet
世界最小・最速のエッジAIカメラとエッジ・クラウド協調AIサービス
HMS株式会社
全天候型高速自律センサー技術
Autonomous Knight Limited
詳細・参加申込（無料）はこちら
https://app.ils.tokyo/summit/programs/70
どこでも駅徒歩5分の世界
Zip Infrastructure株式会社
ルナシステムズ
Luna Systems
未来のモビリティとエネルギーを持続可能で収益性の高いものにする
Ubiq
詳細・参加登録（無料）はこちら
https://app.ils.tokyo/summit/programs/71
自律移動ロボットのシステムプラットフォーマー
ブルーイノベーション株式会社
気候変動対策！衛星データｘAI でビジネス意思決定や土地活用をサポート
株式会社天地人
GPSの課題を解決する屋内外シームレス三次元位置情報サービス
MetCom株式会社
ドローン向け3DライブAIクラウドプラットフォーム
earthbook incorporated
詳細・参加登録（無料）はこちら
https://app.ils.tokyo/summit/programs/72
見えない健康・病気を見える化する検査サービス
株式会社ミルテル
ライフログAIおよびヘルスケア因果推論・効果検証プラットフォーム事業
株式会社ヴェルト
採血不要の血液にごり計測器による健康管理サービス事業
メディカルフォトニクス株式会社
食と健康のパーソナライズを実現する、データニュートリション・カンパニー
株式会社おいしい健康
AIによる血糖値自動予測機能を搭載した糖尿病治療用アプリの開発
株式会社ザ・ファージ
詳細・参加登録（無料）はこちら
https://app.ils.tokyo/summit/programs/73
視聴期限は12月20日です。お見逃しなく！
下記より視聴登録（無料）して「見逃し配信視聴」ページよりご視聴ください。
https://app.ils.tokyo/users/regist
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/15-17:16）
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