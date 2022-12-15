［株式会社プロジェクトニッポン］

アジア最大級のオープンイノベーションの祭典 第10回ILS



来場者数+視聴者数が過去最高の15,718名を達成

気になるスタートアップにはメッセージ送信・商談申し込みが可能※大手企業、VC限定機能





第10回イノベーションリーダーズサミット＜運営：株式会社プロジェクトニッポン 後援：経済産業省（2022年11月29日(火)-12月2日(金)に東京・虎ノ門ヒルズで開催）＞は来場者数+視聴者数が過去最高の15,718名を達成しました。

現在、12月20日まで見逃し配信を実施しています。

気になる登壇者にはCONTACT MEボタンより、メッセージ送信や商談依頼が可能ですので是非ご参加ください。※大手企業、VC限定機能





視聴期限は12月20日です。お見逃しなく！

下記より視聴登録（無料）して「見逃し配信視聴」ページよりご視聴ください。

https://app.ils.tokyo/users/regist











佐藤 昌弘氏｜株式会社NTTデータ オープンイノベーション・チーム 「豊洲の港から」船長

堀内 伶美氏｜株式会社NTTデータ











登壇者



Sensible 4 実証実験からの脱却を目指して

海保常毅氏｜Sensible 4 カントリーマネージャー



重大事故防止～失敗を活かす企業文化が鍵

後藤譲氏｜SAYFR ディレクター



意味検索AIが世界のビジネス事例を発見

加納将人氏｜Valuer Valuer Japan



消費者に最適なビューティー＆ウェルネス

森悠祐氏｜Revieve カントリーマネージャー



Empathic Building フルスタックIoTソリューション

Haltian



詳細・参加申込（無料）はこちらから

https://app.ils.tokyo/summit/programs/68











登壇者



サステナビリティ経営支援ツール「TERRAST」のご紹介

サステナブル・ラボ株式会社



CO2見える化・削減・報告クラウド×SXコンサルで狙う、アジアNo.1

アスエネ株式会社



高効率で長距離輸送可能な “液体電池”による安価な再エネ供給事業

ARM Technologies 株式会社



可燃ゴミとCO2からオンサイトでエネルギーを生み出すISOPシステム

サステイナブルエネルギー開発株式会社



詳細・参加申込（無料）はこちらから

https://app.ils.tokyo/summit/programs/69











あらゆるカメラで3次元位置・姿勢計測を

リーグソリューションズ株式会社



フリートおよびモビリティオペレーター向けの主要な最適化ソリューション

Autofleet



世界最小・最速のエッジAIカメラとエッジ・クラウド協調AIサービス

HMS株式会社



全天候型高速自律センサー技術

Autonomous Knight Limited



詳細・参加申込（無料）はこちら

https://app.ils.tokyo/summit/programs/70











どこでも駅徒歩5分の世界

Zip Infrastructure株式会社



ルナシステムズ

Luna Systems



未来のモビリティとエネルギーを持続可能で収益性の高いものにする

Ubiq



詳細・参加登録（無料）はこちら

https://app.ils.tokyo/summit/programs/71











自律移動ロボットのシステムプラットフォーマー

ブルーイノベーション株式会社



気候変動対策！衛星データｘAI でビジネス意思決定や土地活用をサポート

株式会社天地人



GPSの課題を解決する屋内外シームレス三次元位置情報サービス

MetCom株式会社



ドローン向け3DライブAIクラウドプラットフォーム

earthbook incorporated



詳細・参加登録（無料）はこちら

https://app.ils.tokyo/summit/programs/72











見えない健康・病気を見える化する検査サービス

株式会社ミルテル



ライフログAIおよびヘルスケア因果推論・効果検証プラットフォーム事業

株式会社ヴェルト



採血不要の血液にごり計測器による健康管理サービス事業

メディカルフォトニクス株式会社



食と健康のパーソナライズを実現する、データニュートリション・カンパニー

株式会社おいしい健康



AIによる血糖値自動予測機能を搭載した糖尿病治療用アプリの開発

株式会社ザ・ファージ



詳細・参加登録（無料）はこちら

https://app.ils.tokyo/summit/programs/73



視聴期限は12月20日です。お見逃しなく！

下記より視聴登録（無料）して「見逃し配信視聴」ページよりご視聴ください。

https://app.ils.tokyo/users/regist



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/15-17:16）