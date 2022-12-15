時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

【視聴無料・見逃し配信】NTTデータ「豊洲の港から」in I…

【視聴無料・見逃し配信】NTTデータ「豊洲の港から」in ILS　先進的なスタートアップによるピッチを見逃し配信中

［株式会社プロジェクトニッポン］

アジア最大級のオープンイノベーションの祭典　第10回ILS

来場者数+視聴者数が過去最高の15,718名を達成
気になるスタートアップにはメッセージ送信・商談申し込みが可能※大手企業、VC限定機能


第10回イノベーションリーダーズサミット＜運営：株式会社プロジェクトニッポン 後援：経済産業省（2022年11月29日(火)-12月2日(金)に東京・虎ノ門ヒルズで開催）＞は来場者数+視聴者数が過去最高の15,718名を達成しました。
現在、12月20日まで見逃し配信を実施しています。
気になる登壇者にはCONTACT MEボタンより、メッセージ送信や商談依頼が可能ですので是非ご参加ください。※大手企業、VC限定機能


視聴期限は12月20日です。お見逃しなく！
下記より視聴登録（無料）して「見逃し配信視聴」ページよりご視聴ください。
https://app.ils.tokyo/users/regist





佐藤 昌弘氏｜株式会社NTTデータ　オープンイノベーション・チーム　「豊洲の港から」船長
堀内 伶美氏｜株式会社NTTデータ





登壇者

Sensible 4 実証実験からの脱却を目指して
海保常毅氏｜Sensible 4　カントリーマネージャー

重大事故防止～失敗を活かす企業文化が鍵
後藤譲氏｜SAYFR　ディレクター

意味検索AIが世界のビジネス事例を発見
加納将人氏｜Valuer　Valuer Japan

消費者に最適なビューティー＆ウェルネス
森悠祐氏｜Revieve　カントリーマネージャー

Empathic Building フルスタックIoTソリューション
Haltian

詳細・参加申込（無料）はこちらから
https://app.ils.tokyo/summit/programs/68





登壇者

サステナビリティ経営支援ツール「TERRAST」のご紹介
サステナブル・ラボ株式会社

CO2見える化・削減・報告クラウド×SXコンサルで狙う、アジアNo.1
アスエネ株式会社

高効率で長距離輸送可能な “液体電池”による安価な再エネ供給事業
ARM Technologies 株式会社

可燃ゴミとCO2からオンサイトでエネルギーを生み出すISOPシステム
サステイナブルエネルギー開発株式会社

詳細・参加申込（無料）はこちらから
https://app.ils.tokyo/summit/programs/69





あらゆるカメラで3次元位置・姿勢計測を
リーグソリューションズ株式会社

フリートおよびモビリティオペレーター向けの主要な最適化ソリューション
Autofleet

世界最小・最速のエッジAIカメラとエッジ・クラウド協調AIサービス
HMS株式会社

全天候型高速自律センサー技術
Autonomous Knight Limited

詳細・参加申込（無料）はこちら
https://app.ils.tokyo/summit/programs/70





どこでも駅徒歩5分の世界
Zip Infrastructure株式会社

ルナシステムズ
Luna Systems

未来のモビリティとエネルギーを持続可能で収益性の高いものにする
Ubiq

詳細・参加登録（無料）はこちら
https://app.ils.tokyo/summit/programs/71





自律移動ロボットのシステムプラットフォーマー
ブルーイノベーション株式会社

気候変動対策！衛星データｘAI でビジネス意思決定や土地活用をサポート
株式会社天地人

GPSの課題を解決する屋内外シームレス三次元位置情報サービス
MetCom株式会社

ドローン向け3DライブAIクラウドプラットフォーム
earthbook incorporated

詳細・参加登録（無料）はこちら
https://app.ils.tokyo/summit/programs/72





見えない健康・病気を見える化する検査サービス
株式会社ミルテル

ライフログAIおよびヘルスケア因果推論・効果検証プラットフォーム事業
株式会社ヴェルト

採血不要の血液にごり計測器による健康管理サービス事業
メディカルフォトニクス株式会社

食と健康のパーソナライズを実現する、データニュートリション・カンパニー
株式会社おいしい健康

AIによる血糖値自動予測機能を搭載した糖尿病治療用アプリの開発
株式会社ザ・ファージ

詳細・参加登録（無料）はこちら
https://app.ils.tokyo/summit/programs/73

視聴期限は12月20日です。お見逃しなく！
下記より視聴登録（無料）して「見逃し配信視聴」ページよりご視聴ください。
https://app.ils.tokyo/users/regist

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/15-17:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

話題のニュース

時事ドットコム：時事通信社が運営するニュースサイト

PR TIMES

もっと見る

会員限定

【PR】只見線 全国高校生サミット
高校生プレゼン大会 視聴申込受付中！
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
12月号の特集は「内憂外患の米国」。
米国の中間選挙を総括し、同国が内外に課題に焦点を合わせる。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ