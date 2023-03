[一般財団法人日本規格協会]

~「Annual Book of ASTM Standards」とは?~

Section1~15で構成され、全85冊・約13,100のASTM規格を分野ごとに収録した規格集です。金属・石油・ゴム・プラスチックからエレクトロニクス・原子力まで各セクションに分類しており、最適な材料の選択基準、国際的な標準試験方法として各界で広く活用されています。







2023 Annual Book of ASTM Standardsが1月より順次発行されております。ご注文・ご予約をお待ちしております。



どのASTM規格がどの「2023 Annual Book of ASTM Standards」に記載されているかは、

JSA Webdeskの商品ページからご確認いただくことが可能です。



ASTM規格詳細検索:https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0310









▼商品情報

「2023Annual Book of ASTM Standards」Section1~15 全85冊

https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0010/?post_type=book_common&page_id=b_j_top_riyou_astm1&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=syuppan_20230301



こちらからパンフレットをご確認いただけます

https://prtimes.jp/a/?f=d4052-20230301-1960e98207f369d06465fdc4b0ec423e.pdf



~ASTM規格とは?~

1898年に設立された民間の規格開発団体ASTM International(米国材料試験協会)が発行している規格です。鉄鋼製品、非鉄金属製品、金属試験方法、プラスチックやスポーツ用品、掃除機などの家庭用品に至るまで様々な分野の規格を発行しています。民間規格ですが、国際的に広く利用されており、日本国内では、主に鉄鋼製品、非鉄金属製品、金属試験方法の分野の規格が利用されております。



~「Annual Book of ASTM Standards」のご注文は日本規格協会まで~

日本規格協会は、ASTMから正式に認められている日本の販売代理店です。発行された「Annual Book of ASTM Standards」は、ASTMより直接当協会に届けられ、直ちにお客様へ発送を開始いたしますので、新刊Annual Bookをいち早くお手元でご覧いただくことが可能です。また、各セクションをセットでご購入いただく場合、単品価格合計の約25%割引でご提供、さらに、全セクションをご購入いただく場合、単品価格合計の約50%割引でご提供しております。



~ASTM規格のオンライン閲覧サービスもございます~

ASTM規格をオンラインで閲覧できるサービス、「JSA ライブラリサーバ」がございます。紙での管理が不要な上、常に規格の最新版にアクセスいただけます。その他の規格(JIS、ISO、IEC、BS)にも対応しています。

「JSA ライブラリサーバ」

https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0010/?post_type=book_common&page_id=b_j_libraryserver_k1





(担当部門:出版情報ユニット 出版情報サービスチーム TEL050-1742-6256、MAIL csd@jsa.or.jp)









■日本規格協会グループ(JSA)について

日本規格協会は、1945年12月に 「工業標準化及び規格統一に関する普及並びに啓発等を図り、技術の向上、生産の能率化に貢献すること」を目的に設立されました。

「標準化ナショナルセンター」である当協会では、JISの開発、JSA規格の開発、国際規格ISO、IECの開発、JIS規格票の発行と販売、国際規格・海外規格の頒布、年間約100種類に及ぶ多彩なセミナーの提供、ISO 9000、ISO 14000をはじめとする各種マネジメントシステムの審査登録、各種サービスに関する認証、マネジメントシステム審査員などの資格登録、品質管理検定(QC検定)等の事業に取り組んでおります。

2019年4月1日、標準化活動のグローバル化をより一層推進するため、規格開発部門と認証部門を分離するなどの体制整備を行い、一般財団法人日本規格協会、日本規格協会ソリューションズ株式会社、一般財団法人日本要員認証協会の三法人から成る「日本規格協会グループ」として、事業を開始しました。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/04-19:40)