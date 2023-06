[株式会社GAMEPLEX]

株式会社NPIXELは、シネマティックオンラインRPG 「グランサガ(Gran Saga)」(運営:株式会社GAMEPLEX)において、新規サポーターガーディアン5種の実装や、紋章刻印対象グランウェポン(以下、GW)の追加、ジューンブライドストーリーイベント「ドキドキ!?悪夢のブライダル作戦」の復刻開催など、多数のアップデートを実施いたしました。

また、サポーターガーディアンの追加を記念した「サポーターガーディアン追加記念SPログインボーナス」も開催しております!

そのほかにも多数のイベントを開催しておりますので、詳細はグランサガ公式サイトのお知らせ( https://forum.gransaga.jp/#/view/2/787 )をご確認ください!







新サポーターガーディアン登場!





騎士団戦闘力を強化してくれる「サポーターガーディアン」を計5種類追加いたしました!

「サポーターガーディアン」はアクティブスキルやパッシブスキルを持っておらず、戦闘に直接参加することはできませんが、ガーディアン潜在能力を通じてさまざまなステータスを獲得し、戦闘力をアップさせる役割を果たします!



【獲得方法】

サポーターガーディアンはそれぞれの結実条件を達成することで獲得可能です。





【潜在能力】

ガーディアン潜在能力を解放することで騎士団メンバーの全てのステータスが上昇します。

・[潜在能力]>[サポーター]より「願い事」を行うことでステータスを獲得します。

・「願い事」の成功確率は各種サポーターガーディアン「願い事」画面より確認可能です。

・サポーターガーディアンの潜在能力開放時、マスコット、アイコンなどのボーナス報酬はございません。





サポーターガーディアン追加記念SPログインボーナス開催!





サポーターガーディアン追加を記念したスペシャルログインボーナスを開催します!





イベント開催期間

2023/06/15(木) メンテナンス後 ~ 07/06(木) 04:00まで

※開催期間は事前に告知することなく前後する場合がございます。



イベント詳細

(1). イベント期間中、「グランサガ」にログインします。

(2). ログイン時に下記の報酬を獲得できます。



◆ログインボーナス



※イベントの注意事項については、グランサガ公式サイトのお知らせ( https://forum.gransaga.jp/#/view/2/787 )をご確認ください。





ジューンブライドストーリーイベント「ドキドキ!?悪夢のブライダル作戦」復刻開催!





ジューンブライドがテーマのストーリーイベント「ドキドキ!?悪夢のブライダル作戦」を復刻開催中!

当ストーリーイベントはEASY/NORMAL/HARDの各5ステージ、合計15のステージで構成されており、一定のAPを消費して挑戦することができます。また、各ステージをクリアするとイベント交換で使用できる専用の札や追加アイテムを獲得できます。





イベント開催期間

2023/06/15(木) メンテナンス後 ~ 06/29(木) 04:00まで

※開催期間は事前に告知することなく前後する場合がございます。



イベント入場方法

ストーリーイベントは2つの方法で入場できます。

(1).ゲーム内に表示されるストーリーアイコンから入場できます。

(2).[イベント>ストーリーイベント>すぐに移動]からも入場できます。

※Ch.2 - Ep.21クリア後に開放されます。



交換ショップ

(1). 交換ショップでは、様々なアイテムを「ジューンブライドの札」を利用して交換することができます。

※アイテムの種類によっては、交換回数に制限が存在します。

(2).アイテム毎に購入可能な回数が指定されています。

※詳しい交換アイテムリストはゲーム内イベントショップよりご確認ください。



※イベントの注意事項については、グランサガ公式サイトのお知らせ( https://forum.gransaga.jp/#/view/2/787 )をご確認ください。





復刻ジューンブライドGW確率UP召喚開催!





期間限定で、ジューンブライドGW「SSR インフェルニ(Cv.小清水亜美)」「SSR オペス(Cv.立花日菜)」の確率UP召喚を開催いたします!







対象GW

・SSR インフェルニ (キュイ)





・SSR オペス (セリアード)



イベント開催期間

2023/06/15(木) メンテナンス後 ~ 06/29(木) 04:00まで

※開催期間は事前に告知することなく前後する場合がございます。



イベント詳細

[召喚]に「復刻ジューンブライドGW確率UP召喚」が追加され、対象のGW提供割合が上昇します。



SSRゲージ(確率UP召喚)

(1).SSRゲージは10回召喚を利用時、SSRが出現しなかった場合にのみ上昇します。

(2).対象の召喚にてSSRゲージがMAXになった場合、以下の特典がございます。

Step1:次の10回召喚時に確率アップ対象のGWから1体が100%の確率で出現します。

Step2:対象のSSR GWを選択して入手できるジューンブライドGW選択BOXを獲得します。

※Step2のSSRゲージMAX報酬を獲得するとSSRゲージは初期化され、Step1から再度開始します。



※イベントの注意事項については、グランサガ公式サイトのお知らせ( https://forum.gransaga.jp/#/view/2/787 )をご確認ください。





紋章刻印GW追加!





紋章刻印対象グランウェポンにキュイのSSR GW「エイブリー(Cv.種崎敦美)」、「テレミス(Cv.浅川悠)」を追加いたしました!

最大段階まで極超越したグランウェポンに紋章刻印を行うことで、グランウェポンのスキルをより強化することができます。

※[図鑑]>[グランウェポン]の[紋章刻印]オプションや [鍛治]>[グランウェポン]の紋章刻印実行画面より変更または追加されるスキルの詳細をご確認いただけます。







また、紋章刻印アップデートを記念し、SSR GW「エイブリー」、「テレミス」の確率UP召喚イベントを開催しております!お見逃しなく!





対象GW

・SSR テレミス(Cv.浅川悠) / キュイ

・SSR エイブリー(Cv.種崎敦美) / キュイ



イベント開催期間

2023/06/15(木) メンテナンス後 ~ 06/29(木) 04:00まで

※開催期間は事前に告知することなく前後する場合がございます。



イベント詳細

[召喚]に「紋章刻印アップデート記念テレミス&エイブリー確率UP」が追加され、対象のGW提供割合が上昇します。



SSRゲージ(確率UP召喚)

(1).SSRゲージは10回召喚を利用時、SSRが出現しなかった場合にのみ上昇します。

(2).対象の召喚にてSSRゲージがMAXになった場合、以下の特典がございます。

Step1:次の10回召喚時に確率アップ対象のGWから1体が100%の確率で出現します。

Step2:対象のSSR GWを選択して入手できるGW選択BOXを獲得します。

※Step2のSSRゲージMAX報酬を獲得するとSSRゲージは初期化され、Step1から再度開始します。



※イベントの注意事項については、グランサガ公式サイトのお知らせ( https://forum.gransaga.jp/#/view/2/787 )をご確認ください。





グランサガとは





グランサガはiOS/Android/PCにてお楽しみいただける、最高峰のクオリティにて描かれるクロスプラットフォーム対応オリジナルゲーム作品です。

王道のRPGをベースに、世界中で愛されるゲームにすべく、Unreal Engine4によるハイクオリティ3Dグラフィックや、 梶裕貴さん、⻤頭明里さんら超豪華声優陣によるフルボイスストーリーでお届け。さらに、ゲーム内BGMをはじめとする全音楽制作には下村陽子さん、イラストやロゴデザインは天野喜孝さん、グランサガのテーマソング「MAKAFUKA」はRADWIMPSが完全書き下ろしにて手がけています。

また、それ以外にも川村元気さんによるオリジナルアニメーション「摩訶不思議」の制作をはじめ、グランサガ公式アンバサダーには金子ノブアキさんを起用。そして、リリース時に公開したTVCMでは俳優の小栗旬さんと金子ノブアキさんによる「仲間」にフォーカスしたストーリー性の高い内容をお届けいたしました。







◆公式サイト

https://gransaga.jp/

◆公式Twitter

https://twitter.com/GRANSAGA_RPG

◆公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCt1SxDHFgdRg8DdUWg5bgHg







【ゲーム情報】

タイトル:グランサガ (Gran Saga)

ジャンル:シネマティックオンラインRPG

開発:株式会社NPIXEL

運営:株式会社GAMEPLEX

プラットフォーム:iOS/Android/PC

価格:基本無料(一部課金あり)





(C) NPIXEL Co., Ltd. & Gameplex Co., Ltd. All rights reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/15-21:16)