「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループでクラウド型モバイルPOSレジの「POS+(ポスタス)」を提供するポスタス株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:本田 興一、以下:ポスタス)の展開する、飲食店向けPOSレジ「POS+ food(ポスタスフード)」、小売店向けPOSレジ「POS+retail(ポスタスリテール)」が、株式会社ウェルカム(本社:東京都目黒区、代表取締役:横川 正紀、以下:ウェルカム)の運営する小売・飲食店、全82店舗で導入されていることを本日お知らせします。

複数店舗のPOSデータを自動で集計・分析可能なサービス「POS+assist(ポスタスアシスト)」の利用により、小売・飲食問わず、売上を一元管理し、多店舗集計の自動化・業務効率化に貢献しています。







<POS+導入前の課題>

多数のブランドを展開し、それぞれ別のPOSシステムを利用していた。異なるシステムから情報を収集する必要があり、工数が多く非効率だった。



それぞれ別システムの利用により一括管理ができず、運用コストが高かった。



レジが大きく、かつレジ回りに物が多かった。ビジュアルをすっきり、コンパクトにしたかった。







<POS+導入効果>

「POS+ food(ポスタスフード)」、「POS+retail(ポスタスリテール)」とPOSシステムを統一したことでデータを一元管理できるようになった。



「POS+assist(ポスタスアシスト)」の利用により、小売・飲食業態問わず、売上を一括管理し、多店舗集計の業務効率化が実現した。



ハードがコンパクトになったことで、レジ回りがすっきりし、スタイリッシュな見た目になった。



グループ全体で「POS+(ポスタス)」を導入する事で、共通認識・共通言語が出来た。







■現場(店舗)からのコメント

DEAN & DELUCA、CIBONE、TODAY'S SPECIAL、HAY等の各小売りビジネスの他、GOOD CHEESE GOOD PIZZAなど外食ブランドを多数運営しています。かつては小売り・飲食それぞれ別々のPOSシステムを利用していたため管理・運用コストが高く、また集計業務も非常に苦労しました。そこで、ポスタスと相談しながら進め、「POS+retail(ポスタスリテール)」と「POS+ food(ポスタスフード)」を組み合わせることで小売り・飲食を包括したグループ全体でのPOSシステム導入が実現しました。

グループ全体で「POS+(ポスタス)」を統一して導入することにより、DXを推進するという店舗の共通認識もでき、管理側も一元化することができるようになりました。



■ウェルカムについて

「感性の共鳴」というミッションのもと、創業から20年以上、食とデザインの2軸で良質なライフスタイルを提案する事業を多数展開しています。B to C事業から始まり、現在はB to B事業も積極的に行っています。

またそれらの経験を活かしながら、「人と人とのつながりを育みながら、世界に誇る、新しい日本のくらしをつくる」というビジョンのもと、様々な地域や企業でのコミュニティづくり・プロデュース事業も展開しています。



■POS+(ポスタス)の製品・サービスに関するお問い合わせはこちら

詳細な仕様や料金プランなど、導入に関するご相談はこちらからお問い合わせください。

https://www.postas.co.jp/inquiry



■ポスタス株式会社(POS+)について <https://www.postas.co.jp/>

ポスタス株式会社は、2013年5月のサービス提供から、有償モバイルPOSレジで国内トップクラスのシェアを誇るまで成長したクラウド型モバイルPOSレジ「POS+(ポスタス)」の事業を、パーソルグループのパーソルプロセス&テクノロジー株式会社より承継する形で、2019年12月2日に設立いたしました。

「POS+」は、店舗の売上向上や店舗運営担当者の業務負担軽減による生産性向上を実現し、また従業員にとって 利便性の高い機能を搭載する店舗向けソリューションです。飲食店向け「POS+ food」や小売業向け「POS+ retail」、理美容向け「POS+ beauty」、クリニック向けの「POS+ healthcare」のクラウド型モバイルPOSレジをはじめ、セルフレジ・券売機「POS+ selfregi」、モバイルセルフオーダーサービス「POS+ self order」、テーブルトップオーダーサービス「POS+ TTO」などの様々なソリューションで、効率的な店舗運営を支援いたします。



■「PERSOL(パーソル)」について <https://www.persol-group.co.jp/>

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。



