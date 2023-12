[特定非営利活動法人 開発メディア]

ベナンの農村に嫁いだ日本女性に聞いてみよう



途上国に特化したメディア「ganas」を運営するNPO法人開発メディアは12月10日の夜、「アフリカ人の『第二夫人』になってわかったこと、ベナンの農村に嫁いだ日本女性に聞いてみよう」と題する取材体験イベントをオンラインで開きます。聞きたくても普通は聞けないレアなテーマ。今回のみ特別無料です。







西アフリカ・ベナンの農村(人口4000人)に嫁いだ日本女性がいます。兵庫県出身のエケ陽子さん。ベナン人の夫との間に2人の男の子(5歳と3歳)もいて、村で一緒に暮らしています。



エケ陽子さん、実は「第二夫人」です。夫には第一夫人(ベナン人)も、また彼女との間には子どももいます。



エケ陽子さんは現在の夫と出会った当初、こんな会話を交わしたそうです。



「僕に奥さんがいるからって、僕と付き合えない、結婚できない理由がさっぱりわからない」(ベナン人の現在の夫)



「日本だとこれは不倫になる。あり得ないこと。既婚者との結婚は私には考えられない!」(エケ陽子さん)



「日本の常識がベナンの常識? 『一夫多妻』というベナン人の考えがおかしいってこと?」(ベナン人の現在の夫)



こうしたやりとりを通じてエケ陽子さんは、自分の当たり前が世界の当たり前ではないし、また自分の常識を相手に押し付けるのはおかしい、と思い直したとのこと。「ベナンにはベナンの文化、風習、生き方がある。それを否定的にとらえるのは失礼だと感じた」と振り返ります。



とはいえ、日本人としては理屈ではわかっても、いざ自分事となると正直、心のどこかに引っかかってしまうことも多いですよね。第一夫人に嫉妬はしないのか(されないのか)、第一夫人のほうがえらいのか、家計はどうしているのか、日本の家族は許してくれたのか、家庭はうまくいくのか‥‥。もちろんマイナス面だけでなく、意外なプラス面も知りたいですよね。



皆さん、今回の「取材体験イベント」に参加して、エケ陽子さんにいろいろ質問し、「第二夫人の真相」を明らかにしてみませんか?



取材体験イベントは、ganasが主催する、途上国を取材し、記事を書き、それを発信する唯一無二のプログラム『Global Media Camp』をイメージしたものです。現地を短期間で深掘りするには取材が有効。エケ陽子さんは『Global Media Camp in ベナン』でコーディネーターを務めます。



以下、エケ陽子さんからのメッセージです。



「文化や風習がまるっきり違うベナンの男性との結婚は、周りから見たら理解し難いところも多いようです。しかしどこの国でも、理屈では説明できない出会いがあり、それが自分の人生に影響を与えるきっかけになることもあります。『Global Media Camp』は、そんな異文化に暮らす人々と直接会ってお話できるチャンス。この先の人生で、なにかのきっかけになるかもしれません。好奇心を勇気に変えて、ベナンへ足を運んでみてください」



▽『Global Media Camp』の詳細はこちら。開催地はベナン、コロンビア、インドの3カ所です。



↓



・【早割12/12】アフリカの農村を泊まり込み取材する!『Global Media Camp in ベナン』参加者募集

https://www.ganas.or.jp/news/20231113gmc-benin/



・【早割12/27】難民・国内避難民・先住民を直接取材する!『Global Media Camp in コロンビア』参加者募集

https://www.ganas.or.jp/news/20231115gmc-colombia/



・インド・ラダックでも開催する計画。近日公開します。



■登壇者



エケ陽子さん(NGO「SaluTota」副代表、ベナン・トタ村在住)

オーストラリアの大学の看護学部卒。日本での看護師歴はトータルで15年。鹿児島県の喜界島や徳之島、沖縄本島などで働く。その後はJICAの青年海外協力隊員(職種:看護師)としてベナン南西部のクッフォ県トタ村で活動。日本への帰国後に、任地で出会ったベナン人の男性と結婚。2児を授かる。2023年3月にトタ村へ移住。NGO「SaluTota」(サリュトタ)を立ち上げ、村の女性たちと一緒に、子どもを学校へ通わせるための収入源をつくることを目指す。



■日時



2023年12月10日(日)20時~21時30分



<タイムライン(予定)>

19:50 開場

20:00 開始

20:05 「アフリカ人の『第二夫人』になってわかったこと」(エケ陽子さん=ベナン・トタ村在住)

20:40 取材(質問)タイム

21:20 お知らせ

21:30 終了



■場所



オンライン(Zoomを使います)

*当日の正午をめどに、ZoomのURLはPeatixのメッセージ機能を使ってお送りします。



■定員



80人(先着順)



*定員に達した時点で締め切らせていただきます。



■参加費



今回のみ特別無料



*録画は「ganasサポーターズクラブ」内でのみシェアします。この機会のご入会も可能です。



■申し込み方法



下のPeatixのサイトからお申し込みください。

https://20231203gmc-benin.peatix.com/view



■こんな方におススメ



・アフリカ人の第二夫人になる、という生き方に興味がある

・国際結婚について知りたい!

・アフリカで将来暮らしたい!

・アフリカの村の現状を知りたい!

・JICA海外協力隊の「その後」に関心がある!

・とにかくアフリカ/途上国が好き!

・とりあえず変わった体験話を聞いてみたい!



■主催



特定非営利活動法人開発メディア(ganasの運営団体)

・ウェブサイト:http://www.ganas.or.jp

・フェイスブックページ:https://www.facebook.com/ganas.or.jp

・ツイッター:https://twitter.com/devmedia_ganas

・インスタグラム:https://www.instagram.com/devmedia_ganas

・ライン:https://page.line.me/ganas

・ノート:https://note.com/devmedia_ganas

・メール:devmedia.ganas@gmail.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/04-09:46)