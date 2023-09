[株式会社関家具]

地域の高齢者が主役のイベント!ファッションショーは、敬老の日に合わせて 9月19日(火)に行われました。



株式会社関家具(福岡県大川市、代表取締役社長:関 正、以下関家具)が手掛ける、美と健康をテーマにしたケアアイテムのセレクトショップブランド「You are ENOUGH.(ユア・イナフ)」は、社会福祉法人「奉優会」が主催する『TSC(高輪シルバーコレクション)』にて、衣装協力としてウィッグの提供とメイクの監修をします。











地域の高齢者が主役!ファッションイベント





社会福祉法人 奉優会が主催する『TSC(高輪シルバ―コレクション』は、「高齢者たちの輝く笑顔と自信あふれる姿を通じて、地域の絆を深め、共に歩む喜びを感じてほしい」とう想いから企画されました。

高齢者のいきいきとした日常にスポットを当て、自身がショーモデルとなり個性と魅力を表現し、それを称えるために行われるファッションショーイベントです。



事前に港区民(60歳以上)を対象に参加者を募集。参加者は、プロのモデルによるウォーキングレッスンやポージング等のレッスンを受け、当日ランウェイを歩きます。

モデルが着用する洋服は、クローゼットで眠ったままの服や思い出や想いの詰った服を使用し、自身の個性とスタイルを表現します。



このイベントは、社会貢献の一環として地域の学校や企業が参加協力します。

今回、関家具東京支店の所在地がある港区の繋がりで、イベントへの参加が実現しました。

関家具は衣装協力として、「You are ENOUGH.(ユア・イナフ)」ブランドのウィッグ提供や、ブランドマネジャーによるメイクの監修を行います。

他にも、学校法人東京芸術学園音響芸術専門学校(東京都港区)の生徒さんが照明と音響を担当されます。



イベント概要





『TSC(高輪シルバーコレクション)』

イベント主催:社会福祉法人 奉優会

日時:2023年9月19日(火) 午後1時から午後2時頃

場所:神応いきいきプラザ / 東京都港区白金6-9-5



イベント内容 (港区 イベントページ)

https://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/event/230804-tsc.html



You are ENOUGH.(ユア・イナフ)とは







株式会社関家具がウェルネス事業部として2021年にスタートした、美と健康をテーマにしたケアアイテムのセレクトショップブランド「You are ENOUGH.(ユア・イナフ)」

家具屋さんがウエルネス? 一瞬、そう思いましたよね?

関家具は、家具によって暮らしがより豊かになるようデザインする企業です。

「You are ENOUGH.」は、そこに住まう人に焦点をあて、美と健康を多方面からサポートするセレクトショップでもあり、ブランド名です。



・公式オンラインショップ https://www.you-are-enough.jp/c/all-item

・Instagram https://www.instagram.com/you_are_enough.sekikagu/



会社概要





家具の生産地、福岡県大川市にある家具の総合商社です。全国の家具店やインテリアショップ、通販会社などへの一般家庭向け家具の卸販売、ホテル、レストランなどの飲食店、ハウスメーカーや工務店、オフィスへの家具インテリアの提供や空間設計の他、関家具大川本店やCRASHGATE、アトリエ木馬の店舗も運営。新しいライフシーンを創造し、人々に幸せと感動を提供するという企業理念のもと、商品企画・開発に注力し、オリジナルブランドを多数展開しています。



会社名 株式会社関家具

代表取締役社長 関 正

本社所在地 福岡県大川市幡保201-1

設立 1982年11月2日

事業内容 家具・インテリア・住関連商品の企画、卸売、小売販売、コントラクト事業

資本金 15,000万円(資本準備金を含む)



