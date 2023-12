[INSTYLE GROUP]

アートオブジェクトブランドemethとインセンスレーベルStrange Dreamによる新作コラボレーション商品“PICK UP INCENSE HOLDER”のリリースにあわせ、中目黒DB&BARにて両ブランドのポップアップストアを開催いたします。発売初日の12月16日(土)は、DB&BARにて BLACK LIFE COFFEE のドリップコーヒーやコーヒーのカクテルもお楽しみいただけます。お香やコーヒーの豊かな香りと共に、ブランドの世界観をゆっくりとお楽しみください。









emeth × Strange Dream “PICK UP INCENSE HOLDER” ¥7,150 tax in



湖畔で花を摘むフランケンシュタインを彷彿とさせる、指型のお香立て。

重厚感ある金属製で、アルミ製の仕込み筒を取り外すと、お香以外にも花や巻き煙草などを刺すこともできます。





emeth “PETRI DISH ACCESSORY CASE” ¥2,750 tax in



emethのシグネチャーデザインがプリントされたガラス製のシャーレ。emethカクタスポットやインセンスホルダーの受け皿としてはもちろん、アクセサリーケースとしてもお使いいただけます。





emeth × Strange Dream “INCENSE” ¥2,750 tax in



インセンスレーベルStrange Dreamがemeth特別仕様で製作した、アラビアンサンダルウッドの香りのインセンス。ソロモン王への献上品をイメージした、クラフト紙による巻き上げパッケージとなっております。15本入り。







*SET DISCOUNT

INCENSE HOLDER + INCENSE + PETRI DISH SET ¥12,100 tax in









“emeth”とはその昔ヘブライ神話に登場するAlchemist (錬金術師)が

泥人形にemethと書いた紙を貼ることによって

Golem(ゴーレム)を作りだしたとされる物語が由来。

emethでは、偉人像や造形物などの無機物に自然要素を加え、それぞれの思考を

植物によって具現化し各々の価値観により見えてくるメッセージを齎(もた)らす。

公式instagram : https://www.instagram.com/emeth.jp/





「愛すべき粗悪な量産品」をコンセプトに音楽・映画・文学などをテーマにしたお香とチープなグッズ類を展開するインセンスレーベル

公式Instagram : https://www.instagram.com/strangedream.v/





BLACK LIFE COFFEEは実店舗のない自家焙煎のコーヒーショップ。

生豆を仕入れ焙煎を行い、自家焙煎の珈琲豆を使い出張スタイルでバリスタとしても活動。

ドリップコーヒーを中心に冬季限定で提供するウイスキーを使ったコーヒーカクテル、アイリッシュコーヒーなど様々なコーヒーを提供する。

公式Instagram : https://www.instagram.com/blacklifecoffee/





[ 期間 ] 2023年12月16日(土) ~ 12月30日(土)

[ 時間 ] 14:00 - 21:00 ※日祝のみ 12:00 - 19:00 <水曜定休>

[ 会場 ] DB&BAR / DIET BUTCHER 東京都目黒区青葉台1-19-7 MSビルB1



※ DB&BAR / DIET BUTCHER は、インスタイル株式会社を中核とした企業グループ INSTYLE GROUP 内のアパレルブランドです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/06-19:16)