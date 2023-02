[STRAYM ART AND CULTURE INC.]

世界で唯一チェキをメイン機材に使い、渋谷ギャルカルチャーを牽引した「米原康正」のアートをNFT化



アート・NFT分散型保有プラットフォーム「STRAYM (ストレイム)」を展開するストレイム アート アンド カルチャー株

式会社 (本社: 東京都渋谷区、代表取締役: 長崎幹広)は、「米原康正」NFTのアローリスト配布キャンペーンを行うことをお知らせいたします。本キャンペーンにお申し込み頂いた方を限定にオーナー権NFTを先行購入できるアローリストを配布します。







米原康正NFT、アローリストについてアローリスト配布予定日: 2/14 12:00~2/17 19:29





販売予定日:

Pre-Sale: 2/17 19:30

Public-Sale: 2/21 19:30



販売価格:

プレセール: 0.02ETH/枠(約4,000円 x 3枠)

パブリックセール: 0.03ETH/枠(約6,000円 x 50枠)

オーナー権NFT発行数(分割数): 53枠

*オーナー権NFTは数に限りがあるため先着順とさせていただき、当初予告した内容と異なる場合がございます。



■アローリストの受け取り方:

STEP 1:

Googleフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8ZSqMmLdFWm3lKhDeBIg-k33ld2F8tI23eHU9Vq51b_ZUzw/viewform )にアクセス



STEP 2:

Googleフォームに従って、ストレイムアカウントに登録したメールアドレスを記入して申し込み



STEP 3:

2/17以降順次、ご提出いただいたメールアドレスにてご案内





米原康正NFTについて







作品名: ほんの少しの間に彼女は眠りに落ちた(In just a few moments the woman fell asleep)

作者名: 米原 康正(Yasumasa Yonehara)



作品詳細:

「i am growing out my bangs2023」

世界の混乱は、男性的社会システムから始まっていて、それを阻止するには女性的社会システムの構築しかない。しかし、多くの女性たちは、男性的社会システムから発信される価値観の中で、生きていくにはそこに従うしかない、と生まれた時から思い込まされているのだ。その深く刷り込まれた洗脳とも言える価値観を打ち破るには、女性たちに前髪が必要なのだ。「前髪」とは、嫌なものを見ないための、そして嫌なものから隠れるための装置なのである。そして、男性的社会が固定的に描く「女性」のイメージを逆転的に再構築させる。前髪を伸ばした女性たちは、非男性社会のアイコンなのだ

と米原は語っている。



■ホルダー特権

1.作品のデジタルデータが貰える権利

対象: オーナー権NFTを10枠以上保有する方

オーナー権NFT保有数10枠以上: 圧縮率10%

オーナー権NFT保有数25枠以上: 圧縮率25%

オーナー権NFT保有数50枠以上: 圧縮率50%

オーナー権NFT保有数75枠以上: 圧縮率75%

オーナー権NFT保有数103枠: オリジナルデータ



2.チェキ作品がもらえる権利

対象: オーナー権NFT保有数10枠以上



3.コミッションワークの依頼権利

対象: オーナー権NFT保有数50枠以上



※STRAYMオーナー権の累計購入金額に応じたステータスによってVIPプログラムに参加する権利

対象: STRAYMユーザー全員





中国のSNS微博のフォロワー約280万人をもつ“ヨネちゃん”こと「米原康正」について







編集者/アーティスト

IG@yone69harajuku



編集者、ディレクター、写真家、DJと活動は多岐にわたる。1995年に創刊したギャル雑誌『egg』のクリエイティブディレクターとして渋谷ギャルカルチャーを牽引。早くから中国の影響力を感知して活動を展開し、現在中国のSNS微博のフォロワー約280万人。近年は自分のアートワーク制作のみならず若手作家の発掘と育成にも力を注いでいる。





STRAYM(ストレイム)について









アート・NFTのオーナー権を分割して保有することができる分散型保有プラットフォームです。



ストレイムでコレクションするメリット

1.厳選したアート・NFTの中からお気に入りを見つけことができる

2.より自由に自分だけのアートコレクションポートフォリオを構築できる

3.保有したアート・NFTを簡単に管理・資産形成できる

4.オーナー権の累計購入金額に応じたステータスにより、VIPプログラムを獲得できる



ストレイムで出品するメリット

1.アート・NFTを段階的・部分的に売却できる

2.出品したアート・NFTを再度買い戻すこともできる

3.アート・NFTの保管や展示をストレイムに委託できる

4.アート・NFTが二次流通した際には、ロイヤリティを受け取ることができる

5.美術館はアートを展示したまま出品して資金調達ができる



STRAYMサービスサイト: https://straym.com/

Instagram: https://instagram.com/straym_art/

Twitter: https://twitter.com/straym_art

LINE: https://lin.ee/329BAST

※InstagramやTwitterなどでも最新情報を配信していきます。



ご登録は無料、ご本人様確認不要ですぐにお取引が可能です。

https://straym.com/





ストレイム アート アンド カルチャー株式会社 概要







アート・NFT分散型保有プラットフォーム「STRAYM(ストレイム)」を通して、「オーナー権の分散化」「オーナー権のNFT化」「ロイヤリティのアーティスト還元」「コミュニティの創造」「トークノミクス」など、アート・ブロックチェーン・ファイナンスを融合した世界に類を見ないアート・NFTの活発的な取引市場を構築。アート保有をより身近な体験へと導き、アート市場の拡大、アーティストの活動を持続的に支援して、より創造的な社会の実現を目指しています。



会社名: ストレイム アート アンド カルチャー株式会社

代表者: 代表取締役 長崎幹広

所在地: 東京都渋谷区神宮前2-4-20

設 立: 2017年9月

コーポレートサイト: https://straym.co.jp





本リリースに関してのお問い合わせ



ストレイム アート アンド カルチャー株式会社

担当: 片岡 (カタオカ)

メールアドレス: info@straym.co.jp



