株式会社foriio(本社:東京都新宿区、代表取締役CEO:山田 寛仁)は、東日本旅客鉄道株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:深澤 祐二、以下 JR東日本)とKDDI株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 CEO:高橋 誠、以下 KDDI)が主宰する「高輪ゲートウェイStartup Program with JR東日本 × KDDI」から、「クリエイターが輝くまちづくり」を目指す実証実験として、様々なクリエイターの感性で高輪の風景をデジタルアートとして描き、NFTマーケットプレイス「αU market」での販売と高輪ゲートウェイ駅での展示を行うアートプロジェクト「高輪VISIONS」(以下 本取り組み)を開始します。







「高輪VISIONS」について







概要

・本取り組みは、「高輪ゲートウェイStartup Program with JR東日本 × KDDI」のテーマの一つである「クリエイターが輝くまちづくり」に基づいた取り組みです。

・本取り組みでは、様々なクリエイターが独自の感性で高輪の風景を描いたデジタルアートを、NFTとしてKDDIが運営するNFTマーケットプレイス「αU market」で販売いたします。さらに、2023年10月18日までの販売実績の上位4作品を高輪ゲートウェイ駅改札内に展示することで、リアルとバーチャルの双方でデジタルアートを体感いただけます。

高輪VISIONS公式ページ:https://takanawavisions.foriio.com





<αU market>

販売期間:2023年9月25日~2023年11月30日

展示期間:2023年10月27日~2023年11月30日

※掲出期間や掲出場所は変更になる場合がございます。

※詳細は高輪VISIONS公式ページ( https://takanawavisions.foriio.com )をご参照ください。



「高輪ゲートウェイ Startup Program with JR東日本×KDDI」について





JR東日本とKDDIが共催する、100年先を意識した先進的でサステナブルなまちづくりに向けて、スタートアップと共に課題解決・事業共創を進めるプログラムです。

「高輪ゲートウェイStartup Program with JR東日本 × KDDI」におけるテーマの一つである「クリエイターが輝くまちづくり」にて、株式会社foriioが採択されました。



JR東日本の「TAKANAWA GATEWAY CITY」のまちづくりについて





JR東日本は、品川開発プロジェクト(第I期)として、「TAKANAWA GATEWAY CITY」のまちづくりを推進しています。江戸への玄関口としての役割を担った歴史的背景および国内初の鉄道が走った地におけるイノベーションの記憶を継承し、開発コンセプトに「Global Gateway」を掲げ、「100年先の心豊かなくらしのための実験場」として新たな文化・ビジネスが生まれ続ける街を目指しています。

MICE施設、オフィス、商業等を含む複合棟Iおよび高輪ゲートウェイ駅周辺エリアを2024年度末(2025年3月)に開業し、その他の棟(複合棟II・文化創造棟・住宅棟)および各棟周辺エリアを2025年度中に開業します。



< TAKANAWA GATEWAY CITYのイメージ> ※画像提供:JR東日本



ポートフォリオプラットフォーム「foriio」について





株式会社foriioは「個のクリエイターのエンパワーメント」をミッションに掲げ、クリエイター向けのポートフォリオプラットフォーム「foriio」を開発・運営する会社です。クリエイターの活躍の場を拡げるため多角的に事業を展開しており、foriioというプラットフォームを土台に、企業向けには「foriio for Business」を展開し「foriioの法人向けプラン:foriio Team」「クリエイティブのコンサルティング」「人材支援」などを提供しています。「クリエイターが世界中で活躍する時代をつくる」というビジョンの実現に向けて、企業との連携を深め様々な課題解決に取り組んでいます。

ホームページ:https://foriio.com

法人向けページ:https://foriio.com/business



株式会社foriioについて





【企業情報】

所在地:東京都新宿区新宿5丁目10-15 The Corner SHINJUKU 5階

代表者:代表取締役 山田 寛仁

設立日:2017年12月15日

事業内容:

・クリエイターのポートフォリオサービス『foriio』の運営。

・企業の抱える経営/事業/組織/マーケティング/に関連する課題に対しての、デザイン&他クリエイティブを用いたコンサルティング&制作業務。

公式サイト:https://www.company.foriio.com/







