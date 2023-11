[株式会社TBWA HAKUHODO]

~「I Don't Like Mondays.」YUさんが名古屋の母校の音楽室でパフォーマンス~







株式会社TBWA HAKUHODO(本社:東京都港区、代表取締役社長兼CEO:今井明彦、以下TBWA HAKUHODO)は、2023年11月11日(土)後11時30分よりNHK総合にて放送される『おかえり音楽室』の第5弾を企画・制作しました。『おかえり音楽室』は、アーティストが地元に帰り、過去の自分を振り返りながら母校の音楽室で凱旋ライブを行う、音楽ドキュメンタリー番組です。



「ライブの場所は母校の音楽室。あなたは、何を歌いますか?」。どんなアーティストにも故郷があります。そしてそこには本人しか知り得ない、人生の決断・腹を括った瞬間が隠れているはずです。思い出の場所を辿りながら「あの頃の自分」と対話する音楽ドキュメンタリー番組、それが『おかえり音楽室』です。アーティストは質問が書かれた「おかえりノート」を1ページずつめくりながら、同級生や恩人との再会を果たし、アーティストとしての原体験に迫っていきます。

そして、最後は母校の音楽室でライブパフォーマンス。過去の自分に触れ、さまざまな感情が呼び起こされる中、アーティストは母校でどんなパフォーマンスを見せてくれるのでしょう。ここでしか表現できない音楽をテレビの前の皆様に届けます。

これまでDa-iCE 花村想太さん、ラッパーAwichさん、「マカロニえんぴつ」のはっとりさん、そして先週は「新しい学校のリーダーズ」のSUZUKAさんが登場しましたが、今週11月11日(土)放送の第5弾では「I Don't Like Mondays.」のボーカルYUさんが登場します。YUさんの地元である愛知県名古屋に帰り、ゆかりの地を巡ったり、母校である中学校を訪れ、同級生とともに過去の思い出を振り返ります。そして、「I Don't Like Mondays.」のバンドメンバーとも合流し、音楽室でライブを始めます…。普段のライブとは違う、独特の雰囲気の中で繰り広げられるライブは必見です。



【放送予定】

第5弾「I Don't Like Mondays. 篇」

2023年11月11日(土)[NHK 総合]午後11:30~11: 59

【番組HP】https://www.nhk.jp/p/ts/RJ5G2XZ4N3/



あの頃の自分が待っている。

「おかえり音楽室」

アーティストが帰郷し、

あの頃の自分をたどりながら歩いていく。

到着するのは母校の音楽室。

そこでアーティストは何を歌うのか。



【Episode.5】

I Don't Like Mondays.

4人組ロックバンド



80'sサウンドをルーツに持ちながら、拘り抜いた音作りとグルーヴで邦楽と洋楽の垣根を超えていく。

その楽曲はまるで都会をドライブしているかのような高揚感を与える。

熱狂的かつ洗練されたライブは、海外のファッションショーに招待された時のような非日常感を覚えるだろう。

その活動は国内のみならず、サンパウロ、ジャカルタ、バルセロナ、台北など海外からも熱狂的な支持を集める。



----- I Don't Like Mondays. YUさんコメント -----

大人になって、なかなか訪れることの出来ていなかった母校にこの番組のおかげで訪れることが出来て、色んな感情が溢れてきました。番組の計らいで恩師や昔の友人と再び会うことができ、会っていなかった15年近くの月日を忘れさせるような交流が再開できたことに感謝しています。これからまた前を向いて頑張って行こうと背中を押してもらった気がします。

---------------------------------------------------------



【映像監督】



清水 恵介

1980年生まれ。クリエイティブディレクター、アートディレクター、映像監督。UNIQLO、SHISEIDO、UNITED ARROWS、NISSAN、AIGなど、数多くのブランドのキャンペーンを手がける。 '19年にYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の立ち上げ、企画・クリエイティブディレクション・アートディレクション・映像監督を担当。



企画意図・番組への思い

アジア、ヨーロッパ、南米など世界中でライブを行い、国内だけではなく世界からの注目を集めるバンド、I Don’t Like Mondays.のボーカルYUさんが今回の主人公です。

YUさんが中学生だった当時によく遊んでいた公園に着いた瞬間、懐かしい記憶や当時の感情がよみがえり、キラキラした少年の表情に変わったのが印象的でした。

ブーツを土まみれにしながら、当時の友人たちと公園で缶けりを本気で遊ぶYUさんの姿をみていると、世界を舞台に音楽を楽しみながら、あらゆる垣根を超えていく、その原点を見た気がしました。

(企画・クリエイティブディレクション・アートディレクション・映像監督 清水 恵介)



【TBWA HAKUHODOプロジェクトメンバー】

企画・クリエイティブディレクション:熊谷 正晴

企画・クリエイティブディレクション・アートディレクション・映像監督:清水 恵介

プロデュース:[DISCO] 深津 広孝、木村 充慶

プロデュース・キャスティング:[DISCO] 工藤 泰介

音楽:[DISCO] 松宮 聖也



TBWA HAKUHODO(TBWA博報堂)について

2006年に博報堂、TBWAワールドワイドのジョイントベンチャーとして設立された総合広告会社です。博報堂のフィロソフィーである「生活者発想」「パートナー主義」とTBWAがグローバル市場で駆使してきた「DISRUPTION(R)︎」メソッドを中心とした独自のノウハウを融合。質の高いソリューションを創造し、クライアントのビジネスの成長に貢献します。「DISRUPTION(R)︎」は既成概念に縛られず、常識を壊し、新しいヴィジョンを見いだすTBWA HAKUHODOの哲学です。マーケティングに限らず、ビジネスにおけるすべての局面でディスラプションという新しい視点を武器に事業やブランドを進化させるアイデアを生み出します。https://www.tbwahakuhodo.co.jp



