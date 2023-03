[ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 コールマン事業部]

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社コールマン事業部(以下略:コールマン)は、自分たちだけのオリジナルロゴを作成し、InstagramとTwitterにてキャンプを楽しむ写真と一緒に投稿すると、自分たちのロゴを施した世界で一つのオリジナルグッズが当たる「マイチームロゴ コンテスト」の第一弾が3月15日(水)から4月14日(金)まで開催します。

本キャンペーンは、コールマンが提案する5つのフォーカススタイル(※)ごとにお題が出題され、そのお題に合った写真にオリジナルのチームロゴを作成し投稿いただきます。キャンペーン第一弾は、日々の暮らしの中でキャンプを楽しむ「ホームチルキャンプ」からのお題『自然と一緒に家でくつろぐ』と、公園で楽しむ「パークキャンプ」からのお題『お子さんと公園で遊ぶ』です。



※コールマンが提案する「ホームチルキャンプ」「パークキャンプ」「サマーファミリーキャンプ」「ソログルキャンプ」「マスターキャンプ」の5つのフォーカススタイルです。

特設サイトURL:https://www.coleman.co.jp/special/myteamslogo/







【開催概要】

●タイトル:マイチームロゴ コンテスト

●実施期間:2023年3月15日(水)12時00分 ~ 2023年4月14日(金)23時59分まで

●参加方法:ロゴジェネレーターで制作したロゴを使用した写真を指定のハッシュタグを記載しSNS投稿

※参加方法詳細は2ページ目に記載しています。

●お題:ホームチルキャンプ『自然と一緒に家でくつろぐ』

パークキャンプ『お子さんと公園で遊ぶ』

●ハッシュタグ:ホームチルキャンプ賞 #コールマンマイチーム #ホームチルキャンプ

パークキャンプ賞 #コールマンマイチーム #パークキャンプ

●対象SNS:Instagram、Twitter

●発表方法:事務局よりDMにてお知らせします。

●発表時期:2023 年 4月 24日ごろ予定

●景品

ホームチルキャンプ



パークキャンプ





※【参加方法】

■STEP1

WEBサイトで文字の種類、ベースデザイン、チーム名、カラーを選択

■STEP2

背景に写真を追加する場合はアップロードボタンから背景写真を追加

■STEP3

背景写真とロゴの大きさを調整する

■STEP4

ロゴが完成したら画像を保存

■STEP5

Colemanの公式アカウントをフォロー

■STEP6

#コールマンマイチーム#ホームチルキャンプもしくは#パークキャンプをつけてInstagramもしくはTwitterで投稿する







■ホームチルキャンプとは

日々の暮らしの中でもキャンプを通じて得られる自然の恵みや家族、友人との繋がりを感じることのできるスタイルです。ライフスタイルの一部として、日常的にキャンプを取り込み、キャンプを通じて得られるもので生活を豊かにしようという考えのもとこのスタイルを作りました。家の中で使いやすいグレージュカラー、保管に困らない収納性など、日常生活でも使えるアイテムを揃えています。

ホームチルキャンプページ:https://www.coleman.co.jp/special/homechill-camp/



■パークキャンプとは

子供を連れての公園遊び、ピクニックを楽しむ家族やママ友などが身近な公園で快適に過ごすための、ワンランク上のデイレジャースタイルです。キャンプの経験を問わず、日常のお出かけに使いやすいお手軽なアイテムが揃っています。

パークキャンプページ:https://www.coleman.co.jp/exhibition/2023/campgear/park-camp/



■ブランドムービー「WE ARE TEAM ~家族や仲間と繋がるメンドクサイコーな幸せ~」

コールマンの 2023 年コンセプト「WE ARE TEAM」のもと、本物の家族や仲間がリアルにキャンプを楽しむ様子をそのまま撮影し、キャンプを通して家族や仲間と繋がる“メンドクサイコー(面倒くさいけど最高)な幸せ“を描いています。リアルなキャンプシーンやインタビューに徹底的にこだわったドキュメンタリー形式のブランドムービーです。

WE ARE TEAM ~家族や仲間と繋がるメンドクサイコーな幸せ~

https://www.youtube.com/watch?v=ttBmuLXg2pA&t=2s



※2023年のコールマンのブランドムービーは5つのフォーカススタイル別にも作成・配信しています。フォーカススタイルについてはこちらもご参考ください。

「パークキャンプ編」:後日公開予定

「ごきんじょホームチル編」:https://www.youtube.com/watch?v=0D5c5pQqTQU



【コールマン事業部について】

コールマン、およびキャンピングガス(R)の各種製品の企画・製造、輸入および国内販売を行っています。

創業:1976年5月

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 職務執行者 コールマン事業部最高責任者 中里 豊

コールマン事業部 従業員数:226名(2023年1月現在)

住所:〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル



