monogatary.comは、毎日運営より出される「お題」へ自由に「物語」を投稿でき、それに対して挿絵やコメントをつけるなど様々なリアクションをして遊べる小説投稿サイト。過去「モノコン2019」からは、NHK「紅白歌合戦」にも二年連続で出場している“小説を音楽にする“ユニット「YOASOBI」が誕生するなど多くの話題を呼んできました。



1月10日~2月10日に実施いたしました、「モノガタリカタリ」の【春】の募集について、たくさんの作品をご投稿いただき、誠にありがとうございました。



KATARIメンバー及びmonogatary.com運営スタッフにて選考を行い、大賞作品が決定いたしましたのでお知らせいたします。



【大賞作品】

「復興の果て」著・従野いちに

https://monogatary.com/story/424378



選評コメント

・神尾晋一郎さん

淡々とした文体が刺さりました。その硬さがその場に生きる人間の芯の強さにさえ感じるような。そして向かうところ敵無しな無敵もあれば、七転び八起きのような無敵もあってもいい、いろんな考え方があるよなぁと。KATARIの脳内にあった西東三鬼の俳句と"刺さりあった"ので、大賞に選ばせていただきました。



・間宮丈裕さん

淡々と語りながらも、描写や主人公の心の動きが繊細に記されていて、お話の中に入らざるを得なかったです。

あの時抱いていた感情を物語という形で具現化していただけたような気がしました。

どうしても共感してしまう所がたくさんあり、僕の勝手な考えで選評してしまいましたが、このお話を書いてくれて本当にありがとうございます。

また、今回も従前どおり、大賞と合わせて「神尾賞」「間宮賞」をそれぞれ選出、お二人のコメントとともに発表いたします。



【神尾賞】

「春を彫る」著・SODA

https://monogatary.com/story/424351

淡い色と木材のコントラスト、いろいろな物の温度が丁寧に描写され、そこに人間模様が浮かび上がってくる非常に美しい作品でした。人の心とは、過去と向き合っていても全てを記憶しているわけではなく、経年劣化・経年美化していくものだなぁと感じました。読み始めるとページを送る指が止まらなかったこちらの作品を、神尾賞とさせていただきます。



【間宮賞】

「それは春を呼ぶ声の色」著・にしのむら

https://monogatary.com/story/425723

今電車に乗りながらお話を読み終わり、バキバキに涙ぐんでしまい周りの人を心配させながら選評書かせていただいております。とっても美しい描写とあまりにも切ないストーリー、特に自分の世界に没頭していた主人公が涙するシーンに心をくちゃくちゃにされました。簡単に形容してしまうのは良く無いかもしれませんが、僕が思う"エモ"とはこういう事ではないかと再確認させてくれた作品でした。この度は素晴らしい作品をご投稿いただきありがとうございました!





昨年4月から約1年に渡って開催された本コンテストの最終回。

今回の大賞作についても、作品や文豪本人からインスパイアされた楽曲・MVを制作中です。2023年4月のリリースを予定しておりますので、楽しみにお待ちください。



【KATARIとは】

声優・神尾晋一郎と作曲家・間宮丈裕(DJ'TEKINA //SOMETHING a.k.a. ゆよゆっぺ) のユニットによる、朗読・音楽を融合させた新たな純文学作品を届ける樂団です。

過去には芥川龍之介、坂口安吾、宮沢賢治、与謝野晶子など著名な文豪をテーマとした楽曲を制作し、YouTubeなどのSNSを中心に公開しています。

Twitter:

https://twitter.com/KATARI0803

YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCPMEwGRBvZ5euobzws8U9Fg



【モノガタリカタリとは】

本企画では、春夏秋冬の季節ごとにmonogatary.comで文豪1名とそのヒントワードをお題とし、その文豪の作品にインスピレーションを受けた物語を募集。大賞作や文豪本人からインスパイアされた楽曲及び映像作品をKATARIが創作するという企画になります。



【「KATARI」メンバープロフィール】

・神尾晋一郎





2012年より声優(81プロデュース)、俳優(劇団丸福ボンバーズ)として活動を開始。その前は一般営業職とともにプロマジシャンとしても活動していた。芸能活動にもその経験を活かし、MCやDJとしての出演も多く行っている。



2019年、第13回声優アワードにて、『ヒプノシスマイク』として歌唱賞を受賞した。

・主な経歴

『世界はほしいモノにあふれてる』ナレーション

『あんさんぶるスターズ』(鬼龍紅郎役)

『ヒプノシスマイク』(毒島メイソン理鶯)

『シルバニアファミリー』(ライオネルさん役、セオドアさん役)

『Fate/Grand Order』(ドゥムジ役)

『約束のネバーランド』(ソンジュ役)



・間宮丈裕





サウンドクリエイター。ゆよゆっぺという名前で活動している。

バンド「Naked Identity Created by King」のメンバー。「DJ’ TEKINA //SOMETHING」または「DJ’ TEKINA //SOMETHING a.k.a. ゆよゆっぺ」名義でDJとしても活動している。クリエイターユニット、Heart’s Cryメンバー。DJとしてROCK IN JAPAN FESTIVAL、SUMMER SONICに出演、またBABYMETALの楽曲制作に携わるなど、幅広く活躍している。

・主な経歴

イベント出演:

ROCK IN JAPAN FESTIVAL(2013年~2018年連続出演)

COUNTDOWN JAPAN(15/16、16/17、17/18)

制作:

BABYMETAL(下記楽曲以外にも多数)(編曲)

『KARATE』『ウ・キ・ウ・キ☆ミッドナイト』『BABYMETAL DEATH』『メギツネ』

アイドルマスターシンデレラガールズ

『凹凸スピードスター』『T r u s t m e』(作詞・作曲・編曲)



