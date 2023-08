[プーマ ジャパン株式会社]

1.「PUMA x The Smurfs」 8月17日(木)発売、2.「PUMA x nanamica」 8月19日(土)発売、3.「SUEDE FATLACE」 8月26日(土)発売



プーマジャパン株式会社(本社所在地:東京都品川区)は8月の新商品として「PUMA x The Smurfs」、「PUMA x nanamica」 、「SUEDE FATLACE」 を発売します。





「PUMA x The Smurfs」8月17日(木)発売







「PUMA x The Smurfs(プーマ x スマーフ)」は、スマーフの持つ冒険心をプーマのストリートウェアのシルエットで遊び心いっぱいに表現しています。本コレクションのポイントとなるのは、特別に制作されたプーマのロゴを囲んで戯れるスマーフをモチーフにしたグラフィックで、大胆なグラフィック使いや総柄プリント、一部商品にはリサイクル素材が随所に取り入れられているのも特徴です。キッズサイズと大人サイズで展開するアパレルとシューズを含む本コレクションには、それぞれ異なるスマーフのキャラクターにインスパイアされたシューズもラインアップしています。



シューズは、凶暴なパープル・スマーフを思わせるカラーにつま先のエンボス加工やおなじみの "Gnap!"と描かれた特別なタグなどのディテールが特徴的な「SLIPSTREAM(スリップストリーム)」やアッパーに花のグラフィックをあしらった「MAYZE(メイズ)」、その他、「PUMA SUEDE(プーマ スウェード)」と「RS-X(アールエス X)」をベースモデルに限定デザインを施したアイテムも登場します。



アパレルのラインアップは、グラフィックTシャツに加え、パーカーやスウェットパンツ、キッズとお揃いのセットアップ、さらに、ビーニーやバックパックなどのアクセサリーも登場します。すべてのアイテムにスマーフの世界観が織りなす魔法が散りばめられています。



【発売日】2023年8月17日(木)

【商品販売店】プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマストアお台場、プーマストア富士見、プーマストア京都、プーマストアサッポロファクトリー、プーマストア福岡、プーマ公式オンラインストア、PUMA APP、一部取扱店舗





商品名:PUMA X THE SMURFS

グラフィックフーディ TR

希望小売価格:9,900円(税込)

品番:622191 カラー:04/13/99









商品名:PUMA X THE SMURFS

スウェットパンツ TR

希望小売価格:9,350円(税込)

品番:622193 カラー:04/13/99











商品名:SLIPSTREAM THE SMURFS

希望小売価格:18,700円(税込)

品番:393535

カラー:01







商品名:PUMA X THE SMURFS グラフィックTシャツ

希望小売価格:3,300円(税込)

品番:622981 カラー:13/99









商品名:RS-X ザ スマーフPS

希望小売価格:9,900円(税込)

品番:394784

カラー:01





商品名:PUMA X THE SMURFS BEANIE

希望小売価格:5,500円(税込)

品番:024928

カラー:01/02





「PUMA x nanamica(ナナミカ)」 8月19日(土)発売







「PUMA x nanamica(プーマ x ナナミカ)」は、ロートップのシルエットをタイムレスなカラーリングで表現し、機能性と快適性を兼ね備えたクリーンな美学でワークウェアを再構築したコレクションです。「nanamica」の持つ“七つの海の家”という意味の通り、ミリタリーや航海を連想するデザインを取り入れ、考え抜かれたディテールとスマートな構造によって、他とは一線を画すプレミアムなシューズとアパレルをラインアップしています。



「CLYDE GTX NANAMICA(クライド GTX ナナミカ)」は、シューレースを通す穴の部分を隠すデザインが特徴で、機能的でクリーンな美しさをシューズに与えています。“フォームストリップ”は、ステッチの切り返し構造で表現され、シュータン部分には、両ブランドのサテンタグが付いています。さらに、コレクションの定番のテクノロジーとして“GORE-TEX”を採用し、アッパーの素材にはプレミアムレザーが使用され、カラーリングにはホワイトとブラックのカラーウェイが採用されています。



アパレルは、コーデュラ素材に2ウェイジッパーや実用的なポケットにコラボレーションのラバーバッジが施されているのが特徴です。フーディーは、クォータージップに重量450グラムのフレンチテリー生地が使用されています。他にもコットンツイルパンツやエッセンシャルなストライプTシャツなどをラインアップしています。



【発売日】2023年8月19日(土)

【商品販売店】 プーマ公式オンラインストア、PUMA APP、一部取扱い店舗





商品名:CLYDE GTX NANAMICA

希望小売価格:22,000円(税込)

品番:388734

カラー:01/02







商品名:PUMA X NANAMICA WOVEN COAT

希望小売価格:52,800円(税込)

品番:539851

カラー:06/85









商品名:PUMA X NANAMICA HOODIE

希望小売価格:19,800円(税込)

品番:539852

カラー:06





「SUEDE(スウェード) FATLACE(ファットレース)」 8月26日(土)発売







「PUMA SUEDE(プーマ スウェード)」は、1968 年にトレーニングシューズとして誕生し、50 年以上愛され続けている名作シューズです。今シーズンは、ヒップホップという音楽カルチャーが50周年を迎えるにあたり、ヒップホップのカルチャーがどのように進化し、さまざまなサブカルチャーに紛れもない影響を残してきたかを探求するコレクションとして展開します。



そのコレクションの一つとして展開する「SUEDE FATLACE(スウェード ファットレース)」は、1980年代のヒップホップスタイルに「PUMA SUEDE」が残した印象を思い起こさせるシルエットが特徴です。ヒップホップ界のセレブリティが履くことを想定してデザインされた「SUEDE FATLACE」には、太めのシューレースとゴールドカラーのシューレースチャームが付属されています。



【発売日】2023年8月26日(土)

【商品販売店】プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマストアお台場、プーマストア富士見、プーマストア京都、プーマストアサッポロファクトリー、プーマストア福岡、プーマストアさっぽろ東急、プーマ公式オンラインストア、PUMA APP、一部取扱店舗





商品名:スウェード ファットレース

希望小売価格:13,200(税込)

品番:393167

カラー:01/02/03









